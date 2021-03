Thanh tra Sở Y tế TPHCM phát hiện một cơ sở chuyên khoa Răng Hàm Mặt nhưng cung cấp cả dịch vụ chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ không phép.

“Viện thẩm mỹ Janhee” và “Nha khoa Janhee” tại cùng một địa chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ không phép trên địa bàn quận 3

Sáng 17/3, Thanh tra Sở Y tế TPHCM thông tin đã phối hợp với công an thành phố kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

Lúc 10g30 ngày 15/3, đoàn kiểm tra phát hiện một cơ sở chuyên khoa Răng Hàm Mặt nhưng cung cấp cả dịch vụ chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ không phép có địa chỉ 6B Cao Thắng, phường 5, quận 3.

Ông Lương Ngọc Hà, người quản lý của cơ sở đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 9/12/2020), chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt của bác sĩ Phạm Lê Cẩm Linh (do Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 15/10/2015), giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt (do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 29/1/2021) do bác sĩ Phạm Lê Cẩm Linh là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người quản lý cơ sở không xuất trình được những giấy tờ khác có liên quan đến cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau 20 phút, BS Phạm Lê Cẩm Linh có mặt tại cơ sở cung cấp bảng giá dịch vụ Răng Hàm Mặt nhưng không cung cấp được sổ cập nhật khách hàng cũng như hồ sơ điều trị ngoại trú của phòng khám chuyên khoa theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Khi kiểm tra thực tế cơ sở, đoàn phát hiện tại tầng 2 có 2 phòng chăm sóc da có trang bị các máy chăm sóc da, nhưng cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ nguồn gốc máy, ghi nhận có nhân viên đang chăm sóc da cho khách hàng.

Ngoài ra, tại tầng 3, ngoài phòng khám nha, đoàn kiểm tra còn phát hiện các túi đựng các sản phẩm mỹ phẩm nhưng cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời phát hiện các phiếu cắt mí, nâng cung mày và các hợp đồng thỏa thuận trả góp của khách hàng, sổ phiếu đặt hàng.

Tại tầng 4, có 2 phòng có trang bị 4 ghế nha, các trang thiết bị y tế, thuốc, dụng cụ y khoa, tại tầng 5 có 1 phòng 4 giường, và phát hiện 1 thùng chứa chỉ khâu phẫu thuật, kim tiêm, đơn thuốc nha khoa tại sân thượng của tòa nhà.

Sau khi niêm phong các vật chứng, đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở chỉ được phép hoạt động trong phạm vi chuyên môn được cấp phép, nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải được đăng ký tại Sở Y tế TPHCM theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế giao Phòng Y tế quận 3 phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc hoạt động tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ việc các cá nhân đã thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở trên và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

“Viện Thẩm mỹ 792 C-R” hoạt động không phép trên địa bàn quận Tân Bình

Cùng thời điểm, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với công an thành phố kiểm tra đột xuất cơ sở Viện Thẩm mỹ 792 C-R, 792 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Bà Nguyễn Ngọc Linh, người quản lý cơ sở, đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 16/3/2020, bản photocopy chứng chỉ chăm sóc da 3 tháng của bà Hoàng Thị Huyền do Trường trung cấp Cộng đồng Hà Nội cấp. Ngoài những giấy tờ đó ra, cơ sở không xuất trình được chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang mở cửa hoạt động, có nhiều khách hàng đang chờ ở quầy tiếp tân. Kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện 2 sổ thông tin khách hàng tại quầy tiếp tân và tại tầng 4 có ghi thông tin khách hàng thực hiện dịch vụ phun môi; phun lông mày; trị sẹo, tế bào gốc; lăn kim; tiêm sẹo lồi; cấy calogen; trị chàm…

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở có nhiều cơ số thuốc (bao gồm: Efferralgan codein (paracetamol 500mg, codein 30mg) 52 viên, Augmentin 1g 7 viên, L-Stafloxacin 500mg 20 viên, Choncylox 30 viên, Alphachoay 30 viên, Klamentin 1g 11 viên, L-Stafloxacin 500mg 10 viên, Op.zen 11 hộp, NaCl 0.9% 500ml 14 chai, Povidine Iodine 10% 20ml 9 chai, Cebelia 3 tube), và 74 túi thuốc được chia sẵn đựng trong bao ni-long (mỗi túi thuốc bao gồm: 1 hộp Klamentin 1g (14 viên), 1 hộp Op.zen (50 viên), 1 hộp Alphachoay (30 viên), 4 viên Efferralgan codein (paracetamol 500mg, codein 30mg), 1 chai Povidine Iodine 10% 20ml, 1 chai NaCl 0.9% 500ml và 1 bịch tăm bông).

Đồng thời, đoàn phát hiện 10 túi thuốc khác cũng được chia sẵn đựng trong bao ni-long (mỗi túi thuốc bao gồm: 1 hộp Augmentin 1g (14 viên), 1 hộp L-Stafloxacin 500mg (14 viên), 1 vỉ Medrol 16mg (10 viên), 1 hộp Alphachoay (30 viên), 1 vỉ Meprazol 20mg (10 viên), 1 chai Povidine Iodine 10% 20ml, 1 chai NaCl 0.9% 500ml và 1 bịch tăm bông).

Cơ sở chưa cung cấp hóa đơn, chứng từ, xuất xứ nguồn gốc các thuốc trên. Đoàn niêm phong tạm giữ 5 thùng có chữ ký của đại diện đoàn kiểm tra và đại diện cơ sở.

Tại tầng 3, có 1 phòng chăm sóc da có 4 giường. Tại tầng 4 có 1 phòng với 7 giường chăm sóc da; 1 xe đẩy phía trên đựng cồn, gòn, povidine, găng tay, NaCl 0.9%, 1 đèn chiếu sáng để thực hiện dịch vụ thẩm mỹ..., tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện phía dưới 2 giường có 2 máy phun, xăm, thêu trên da có dấu hiệu hoạt động, 15 chai L-Glutathione tiếng nước ngoài không có nhãn phụ, cơ sở không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, xuất xứ nguồn gốc.

Trên trang www.findheathclinics, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở có quảng cáo khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 792 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM, với các nội dung như: nâng mũi sline, cắt mí trên, độn cằm, căng da mặt…

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc thực hiện các kỹ thuật xâm lấn, các dịch vụ thẩm mỹ phun, xăm, thêu trên da tại cơ sở khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý; ngưng ngay việc quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh thẩm mỹ trên tất cả các trang mạng khi chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo; cơ sở chỉ được phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thẩm mỹ khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế giao Phòng Y tế quận Tân Bình phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ việc các cá nhân đã thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở trên và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo www.phunuonline.com.vn