Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan thanh tra của đơn vị vừa kiểm tra đột xuất và phát hiện một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép trên địa bàn Quận 5.

Ảnh minh họa

Cụ thể, từ tin báo của người dân, lúc 10 giờ 45 phút ngày 4/3, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Y tế Quận 5 đã đến số nhà 783, phố Trần Hưng Đạo (Phường 1, Quận 5) để kiểm tra đột xuất. Tại đây Đoàn kiểm tra phát hiện ở tầng 2 (lầu 1) là một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép có tên Comeback Beauty.

Cơ sở này không xuất trình được Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động... Cơ sở có 2 phòng với biển hiệu là "Phòng tiểu phẫu thẩm mỹ cô bé" với các trang thiết bị như: giường tiểu phẫu, đèn tiểu phẫu, ghế ngồi, một số máy móc thiết bị y tế khác. Đoàn kiểm tra còn phát hiện trên giường tiểu phẫu có 1 mẫu mô đã khô.

Ở phòng thứ 2 với biển hiệu "Phòng triệt lông spa" có một số máy móc, dụng cụ, thuốc men phục vụ cho việc triệt lông. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện trên trang Facebook “Comeback Beauty” có đăng tải quảng cáo thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ như: tiêm filler, thẩm mỹ vùng kín…

Đoàn kiểm tra đã niêm phong và tạm giữ tất cả các sản phẩm mỹ phẩm, thuốc, các dụng cụ và trang thiết bị y tế để làm căn cứ xử lý và yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc các dịch vụ thẩm mỹ, các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật y tế khi chưa chứng minh được hồ sơ pháp lý theo quy định; đồng thời, tiếp tục làm rõ việc các cá nhân đã thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở này và xử lý nghiêm sai phạm.

Trước đó, ngày 2/3, Thanh tra Sở Y tế cũng phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh), Phòng Y tế Quận 6, Ủy ban nhân dân và Công an Phường 10 (Quận 6) đã kiểm tra đột xuất tại nhà 45T, cư xá Phú Lâm D ở Phường 10.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động theo quy định. Cơ sở này còn có các phương tiện chứng minh việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ "chui" như: phòng phẫu thuật có chứa dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đèn phẫu thuật, giường mổ, máy hút dịch, máy đốt điện, trưng bày các sản phẩm làm đầy, túi nâng ngực, thuốc chữa bệnh, bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mũi, thẩm mỹ vùng kín, thẩm mỹ vóc dáng và các phiếu thu tiền dịch vụ...

Đáng chú ý, cơ sở này đã từng thực hiện phẫu thuật nâng ngực nhưng lại "bỏ quên" gạc y tế trong khoang ngực của một bệnh nhân.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân tiếp tục phản ánh và báo tin với lực lượng chức năng về những cơ sở nghi ngờ có biểu hiện vi phạm pháp luật trong hành nghề khám, chữa bệnh để cơ quan thanh tra kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở y tế "chui". Người dân có thể thông tin trực tiếp đến Thanh tra Sở Y tế qua ứng dụng “Y tế trực tuyến” trên điện thoại thông minh, hoặc gọi điện thoại qua các số 0967771010 (đường dây nóng Sở Y tế), các số điện thoại 02839309672, 0963926974 của Thanh tra Sở Y tế.

Theo Báo Tin tức/ TTXVN