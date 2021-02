UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt đơn vị này 120 triệu đồng về hành vi buôn bán sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska giả, phạt 25 triệu đồng về vi phạm ghi nhãn và 31 triệu đồng về vi phạm hóa đơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định xử phạt 176 triệu đồng đối với Trung tâm Nghiên cứu phát triển dinh dưỡng quốc gia, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Dược phẩm Trường Thọ, về hành vi buôn bán 5.316 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska kém chất lượng.

Trước đó, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ các đối tượng đang thực hiện chào bán sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska của Trung tâm Nghiên cứu phát triển dinh dưỡng quốc gia thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Dược phẩm Trường Thọ, có địa chỉ tại số 102, đường D1, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Văn Dân làm Giám đốc.

Hơn 5.000 hộp sữa bột Omega 369 Q10 Alaska giả của Trung tâm Nghiên cứu phát triển dinh dưỡng quốc gia, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Dược phẩm Trường Thọ bị tịch thu tiêu hủy theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang giao bảy thùng sữa Omega 369 Q10 Alaska mỗi thùng 30 lon với tổng giá trị gần 102 triệu đồng nhưng không lập hóa đơn cho khách hàng. Toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu vi phạm về ghi nhãn.

Tiến hành khám nơi cất giấu tại tổ 10, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đoàn kiểm tra thu giữ thêm 1.170 lon 400g và 3.936 hộp vuông sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska. Theo giá niêm yết, tổng giá trị của hai loại sản phẩm trên là hơn 1,121 tỷ đồng.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, một số chỉ tiêu hàm lượng protein, hàm lượng kẽm, hàm lượng Omega 3 của sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska này chỉ đạt mức từ 40% trở xuống so với tiêu chuẩn công bố của cơ sở, không phù hợp với mức quy định tương ứng với tiêu chuẩn công bố ngày của Trung tâm Nghiên cứu phát triển dinh dưỡng quốc gia, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Dược phẩm Trường Thọ.

UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt đơn vị này 120 triệu đồng về hành vi buôn bán sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska giả, phạt 25 triệu đồng về vi phạm ghi nhãn và 31 triệu đồng về vi phạm hóa đơn. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ 5.316 hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Theo Nhân dân điện tử