Nhìn qua bao bì thì khó mà phân biệt được nhưng ở đáy hộp có in hạn sử dụng bạn sẽ thấy sự khác biệt. Hàng GIẢ chữ in nhìn dại, ngắn và dài hơn trong khi hàng THẬT phông chữ thuôn dài. Bên trong lọ xịt, hàng GIẢ in mờ hơn hẳn so với hàng THẬT.