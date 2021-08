Nếu bạn đã và đang đi siêu thị theo những cách dưới đây thì đừng trách tại sao không thể tiết kiệm được tiền chi tiêu. Hãy bỏ ngay những thói quen đi siêu thị đó, bạn sẽ tiết kiệm được tiền.

Đi siêu thị là một việc làm thường xuyên và đều đặn của nhiều người, để mua sắm thực phẩm và các mặt hàng tạp hóa thiết yếu khác cho bản thân, gia đình.

Mỗi lần đi siêu thị, hóa đơn mua hàng sẽ là một con số không hề nhỏ. Giảm được hóa đơn mua sắm này thì mỗi tháng sẽ để ra thêm khoản tiền đáng kể. Nếu bạn đã và đang đi siêu thị theo những cách dưới đây thì đừng trách tại sao không thể tiết kiệm được tiền chi tiêu.

1. Không giữ thói quen lập danh sách khi đi mua sắm

Cách dễ nhất để bạn không mua sắm quá đà ở siêu thị là lập một danh sách những mặt hàng cần mua trước khi đi. Để lập được danh sách ấy chuẩn xác nhất, bạn cần kiểm kê căn bếp, ghi chép lại những thứ đã sử dụng hết cần bổ sung hay sản phẩm cần mua mới. Trong thời gian mua sắm ở siêu thị, bạn hãy chỉ mua những thứ được ghi trong danh sách mà thôi.

2. Đưa trẻ nhỏ đi cùng

Dẫn trẻ nhỏ theo khi đi siêu thị, bạn sẽ phải vừa mua hàng vừa trông con rất mệt mỏi. Ngoài ra cha mẹ còn phải tìm cách giải quyết nếu đứa trẻ nhìn thấy thứ gì đó mà chúng thích và đòi mua.

Trong trường hợp ấy, nhiều người chấp nhận việc chi thêm ít tiền chiều theo sở thích của con để khỏi phải chịu đựng sự mè nheo, khóc lóc của bé. Tốt nhất, bạn hãy giữ con ở nhà nếu không đủ năng lực khiến chúng nghe lời.

3. Đi siêu thị lúc đói

Nhiều cuộc khảo sát đã chứng minh rằng đi siêu thị lúc đói bạn có nhiều khả năng mua những thứ không cần thiết hơn. Cái bụng đói là một động lực tuyệt vời để bạn muốn mua cả thế giới. Đi mua sắm với chiếc bụng no căng, bạn chắc chắn dễ dàng bám sát danh sách của mình hơn, bảo toàn được ví tiền.

4. Mua sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng

Đối với hầu hết các mặt hàng thực phẩm, những sản phẩm của các thương hiệu thông thường cũng tốt chẳng khác gì của các nhãn hiệu tên tuổi, tất nhiên là chúng rẻ hơn rất nhiều. Hương vị có thể khác nhau chút ít nhưng sản phẩm không nổi tiếng vẫn có chất lượng đảm bảo, nếu ngân sách đang eo hẹp thì bạn nên cân nhắc mua chúng để giảm hóa đơn mua sắm.

5. Mua sản phẩm gọt cắt sẵn

Cách làm này giúp bạn tiết kiệm vài phút gọt cắt rau củ quả nhưng sự tiện lợi đó sẽ khiến bạn phải trả nhiều tiền hơn. Bên cạnh đó, thực phẩm đã được cắt nhỏ sẽ nhanh hỏng, chất lượng cũng không được tươi ngon như mua toàn phần.

6. Mua gia vị hỗn hợp

Các loại gia vị hỗn hợp nghe có vẻ rất hay ho nhưng thường chúng chỉ là muối trộn với những loại gia vị mà rất có thể đang có sẵn trong tủ gia vị của bạn. Thay vì mua gia vị hỗn hợp bán sẵn ở siêu thị, bạn có thể tự trộn để sử dụng, sẽ tiết kiệm được hóa đơn đi siêu thị đấy.

7. Mua thảo mộc tươi

Trong công thức món ăn của bạn cần đến thảo mộc, nếu mua thảo mộc tươi bạn sẽ phải mua với một số lượng tối thiểu nhất định. Song thực tế bạn chỉ dùng một phần rất nhỏ trong số đó, phần còn lại rất dễ bị héo úa, thối hỏng trong tủ lạnh.

Các loại thảo mộc khô cũng có hương vị và chất lượng chẳng khác gì thảo mộc tươi, thêm ưu điểm là chúng có thể bảo quản lâu cho những lần sử dụng sau, tránh lãng phí.

Gợi ý hay ho nữa là bạn có thể trồng một khu vườn thảo mộc và rau gia vị, vừa để gia đình sử dụng vừa là một cách trang trí xanh mát cho không gian.

8. Không so sánh giá cả

Khi dành vài phút để so sánh giá của những sản phẩm cơ bản là giống hệt nhau, bạn sẽ phát hiện ra rằng một số thương hiệu có giá bán cao hơn khá nhiều so với một số thương hiệu khác. So sánh giá làm bạn mất thêm chút thời gian nhưng nó giúp bạn tiết kiệm được tiền và trở thành một người tiêu dùng thông minh.

9. Không sử dụng phiếu giảm giá

Nếu không có nhu cầu mua sắm thì phiếu giảm giá sẽ làm bạn lãng phí tiền khi cố gắng mua hàng bởi vì chúng đang được bán rẻ. Vậy nhưng khi sử dụng phiếu giảm giá cho những mặt hàng thiết yếu mà bạn cần mua lại là cách khôn ngoan để tiết kiệm thêm tiền.

10. Không kiểm tra lại giỏ hàng trước khi thanh toán

Trước khi thanh toán, bạn hãy kiểm tra lại một lần cuối cùng từng mặt hàng trong giỏ và tự hỏi bản thân xem có thực sự cần mua sản phẩm đó hay không. Bằng cách dành ra chút thời gian ngắn ngủi ấy, rất có thể bạn sẽ nhận thấy mình không cần vài món đồ trong giỏ. Hãy bỏ lại chúng và hóa đơn thanh toán của bạn giảm đi được đáng kể.

Theo Phụ nữ Việt Nam