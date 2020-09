Để thực phẩm tươi ngon và bảo quản được lâu ngày, người bán thường sử dụng một lượng hàn the. Vì lợi nhuận cá nhân mà bất chấp nguy hiểm đối với sức khỏe con người.

Theo thông tin từ Gia Đình, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng khoa Dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng Quốc Gia) cho biết, hàn the thuộc danh mục hóa chất cấm sử dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm.

Nhưng có không ít cơ sở sản xuất, chế biến vẫn lén lút sử dụng hàn the để giúp giò chả thơm ngon, dẻo và đặc biệt là lâu bị ôi thiu.

Các mẹ nội trợ cần lưu ý để mua giò chả không tẩm hàn the. Ảnh BHX.

Tiến sĩ dinh dưỡng phát hoảng khi phát hiện giò chả ngậm hàn the

Mới đây, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng có chia sẻ: “Cuối tuần vừa qua tôi có mua giò chả về để chuẩn bị cho bữa sáng, có lẽ do “bệnh nghề nghiệp” nên tôi cẩn thận dùng que test thử xem có hàn the trong giò chả không. Thật bất ngờ sau khi test thử cả giò và chả đều có chứa hàn the, tôi đã phải bỏ số giò chả đó mà không dám sử dụng”.

Hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng test thử hàn the trong giò chả cho bữa sáng. Ảnh: Nguyễn Trọng Hưng.

Giò chả là món ngon, dễ ăn, thường kết hợp với nhiều thực phẩm cho bữa sáng như bánh mì, bún phở, bánh cuốn... Mọi người ít khi chủ động kiểm tra độ hàn the có trong giò chả trước khi ăn vì nghĩ chỉ ăn một số lượng ít, không vấn đề gì. Tuy nhiên nếu cứ tích tụ dần dần lượng hàn the như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cách nhận biết thực phẩm có chứa hàn the

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng cũng đã có chia sẻ cách nhận biết thực phẩm có chứa hàn the. “Hiện que test nhanh này được bán rất nhiều, giá cả cũng phù hợp vì thế mọi người hoàn toàn mua 1 hộp về sử dụng dần khi cần để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Khi ấn que test nhanh vào thực phẩm như giò, chả nếu thấy xuất hiện màu đỏ thì sản phẩm ấy có chứa hàn the".

Hình ảnh chứng minh giò chả có chứa hàn the. Ảnh: Eva.

Nếu không sử dụng que test thì các mẹ nội trợ có thể nhận biết bằng khứu giác, thị giác, vị giác…

Giò có ngậm hàn the thường có mùi nồng, lá gói chả bị rời, khô. Giò bị bở, không có lỗ trên bề mặt. Đặc biệt nếu giò chả dai, mịn bất thường thì đã bị pha với hàn the trong khi chế biến.

Giò ngon khi cắt ra bề mặt sẽ có nhiều lỗ, màu phớt hồng, lá gói hay dính vào chả.

Hàn the ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người

Hàn the là một hợp chất hóa học, có khả năng chống oxy hóa, có tính sát trùng nhẹ. Hàn the được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm để ướp thịt, cá để giữ được độ tươi ngon trong thời gian dài, không bị ôi thiu. Ngoài ra, hàn the cũng có thể làm tăng độ dẻo của thực phẩm nên thường cho vào bún, phở, giò, nem chua...

Hàn the được sử dụng để giúp thực phẩm luôn "tươi mới". Ảnh: Eva.

Chỉ cần đưa 5 gram hàn the vào cơ thể đã có thể gây ngộ độc cấp tính. Còn nếu tích tụ mỗi ngày một ít sẽ làm giảm sức đề kháng, gây suy nhược, cơ thể xanh xao, biếng ăn.

Đa phần các thực phẩm bán sẵn đều có chất bảo quản, không thể tránh khỏi hàn the. Và đó là hàn the công nghiệp, lẫn rất nhiều tạp chất độc hại khác như asen, chì... Vì thế các mẹ nội trợ lưu ý chỉ nên mua ở những cửa hàng uy tín, không nên mua những thực phẩm có màu sặc sỡ, lòe loẹt, vị ăn quá giòn dai.

Theo YAN/ Thể thao Văn hóa