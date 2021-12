Thời thế eo hẹp, mọi người đều tìm mọi cách để cắt giảm chi phí. Với một kế hoạch và một số lựa chọn thông minh, một kỳ nghỉ với ngân sách tối ưu có thể nằm trong tầm tay của bạn.

Ngay cả trong những nền kinh tế eo hẹp nhất, chúng ta vẫn cần tìm cách lấy lại tinh thần cũng như hâm nóng tình cảm gia đình. Làm thế nào bạn có đủ ngân sách cho một kỳ nghỉ trong năm dịch bệnh khó khăn? Dưới đây là một số ý tưởng cho kỳ nghỉ tiết kiệm dành cho gia đình mà chị em có thể tham khảo.

1. Đặt phòng trực tuyến

Bạn có thể tìm thấy giá vé máy bay và chỗ ở rẻ hơn nhiều khi đặt trực tuyến. Các công ty sẽ tiết kiệm tiền nhiều hơn khi bạn đặt chỗ trực tuyến (nhân viên không phải trả lời điện thoại,...). Họ thường chuyển khoản tiết kiệm đó cho bạn bằng các voucher giảm giá.

Cách thức này cũng dễ dàng hơn và không phải chờ đợi hơn nữa bạn có thể hoàn toàn chủ động để sắp xếp kế hoạch của gia đình.

2. Lên kế hoạch săn vé giá rẻ theo ngày hoặc mùa

Giá vé máy bay thường rẻ hơn vào thứ Ba và thứ Tư và cao nhất vào cuối tuần. Bạn có thể tiết kiệm tới 20% bằng cách lên kế hoạch cho chuyến đi của mình từ giữa tuần trước đến giữa tuần sau so với cuối tuần trước đến cuối tuần sau.

Nếu bạn có thể linh hoạt ngày đi du lịch, hãy tìm kiếm các ngày khác nhau cho đến khi bạn tìm được mức giá tốt nhất.

3. Đi tắt đón đầu

Bạn có thể hỏi kinh nghiệm những người đã từng du lịch nơi mà bạn đang lên kế hoạch hoặc đọc sách hay tìm kiếm trên web. Tìm ra những nơi đẹp nhất để tham quan, những điều tuyệt vời để làm và thức ăn ngon nhất để thưởng thức.

Bạn có thể ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng những nơi này không cần phải là những địa điểm quá nổi tiếng, mà rất có thể là những nơi ít người biết đến. Các quán ăn nhỏ cổ kính do gia đình mở ra thường đặc sắc hơn và chi phí thấp hơn khá nhiều so với các nhà hàng được quảng bá rộng rãi. Điều này cũng có thể áp dụng đối với các khách sạn nhỏ do gia đình làm chủ.

4. Những điểm đến tiết kiệm mà vẫn an toàn trong mùa dịch

- Ở gần nhà

Bỏ qua vé máy bay và khám phá một khu phố gần nhà của bạn. Hoặc bạn hãy thử tận hưởng một ngày cuối tuần tại một công viên nước trong nhà như một sự thay thế đầy thú vị cho một kỳ nghỉ trên bãi biển.

- Đến công viên

Bạn có thể lựa chọn điểm đến là công viên cũng là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các kỳ nghỉ tiết kiệm dành cho gia đình.

Bạn có thể trải nghiệm cắm trại trong rừng, thưởng ngoạn phong cảnh đẹp của thành phố hay khu ngoại ô gần nhà. Trẻ em thích các hoạt động đơn giản như xem động vật hoang dã và khám phá thiên nhiên.

- Đi cắm trại

Một trong những ý tưởng cho kỳ nghỉ với ngân sách gia đình ít tốn kém nhất là cắm trại. Cắm trại không chỉ là niềm vui và chuyến đi mà còn là cơ hội để dạy cho con bạn những kỹ năng và bài học cuộc sống quý giá.

Bạn có thể mua thiết bị cắm trại cho một gia đình bốn người với giá dưới từ 1 triệu và nó cũng có thể được sử dụng cho nhiều kỳ nghỉ trong tương lai. Hầu hết các khu cắm trại đều cung cấp tiện nghi vòi sen và nhà vệ sinh, nhiều khu còn có truyền hình cáp và wifi.

- Nông trại gia đình

Nếu bạn muốn đưa cả gia đình đi trại hè, hãy xem xét các trang trại gia đình. Đó là những kỳ nghỉ theo chủ đề trọn gói cho phép gia đình bạn tận hưởng sự thay đổi phong cảnh và thử sức với một phong cách sống hoàn toàn khác.

Chi phí bao gồm tất cả mọi thứ ngoại trừ vận chuyển đến địa điểm - chỗ ở, ăn uống và giải trí khá tiết kiệm mà rất tốt cho sức khỏe.

5. Di chuyển

- Đi tàu hỏa

Nhiều người không nghĩ đến việc đi tàu hỏa khi họ đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, nhưng điều này rất đáng để cân nhắc. Nó có thể ít tốn kém hơn, và bọn trẻ sẽ coi đó là một cuộc phiêu lưu vĩ đại.

Đi tàu hỏa có thể thoải mái hơn máy bay và ít căng thẳng hơn lái xe mà lại thoải mái ngắm phong cảnh trên đường đi một cách dễ dàng.

- Bỏ qua việc thuê ô tô

Nếu bạn đang di chuyển bằng đường hàng không, ở khách sạn và nghĩ đến việc thuê một chiếc ô tô, hãy xem xét lại. Hầu hết các khách sạn đều có dịch vụ đưa đón đến và đi từ sân bay, và thường có phương tiện giao thông công cộng để di chuyển xung quanh khu vực đến các nhà hàng và điểm tham quan.

Nếu bạn đang đi du lịch đến một thành phố lớn như Hà Nội hoặc Sài Gòn, gánh nặng của việc cố gắng tìm chỗ đậu xe có thể khiến bạn gặp rắc rối hơn mức đáng có.

Theo Nhịp sống Việt/ Báo Tổ quốc