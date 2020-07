Đỗ ăn tuyệt vời nhất là khi xào với tỏi hoặc luộc lấy nước chan với cơm. Thế nên, bạn cần nhớ kỹ một vài điểm đặc biệt khi mua đỗ để chọn được loại ngon và giữ được đủ chất dinh dưỡng.

Mùa hè trời oi bức là lúc các loại rau quả xanh mát được dịp lên ngôi và tìm mua nhiều. Với thời tiết nắng nóng như bây giờ thì quả đỗ xanh là một trong những loại thực phẩm vừa rẻ vừa ngon để ăn trong mùa hè. Thế nhưng, khi đi mua đỗ ở ngoài chợ, liệu bạn có chắc mình đã biết cách chọn đỗ ngon hay chưa? Nếu chưa thì cần lưu ý tới một vài đặc điểm dưới đây khi mua đỗ để chắc chắn mình đã chọn đúng loại đỗ ngon.

1. Không chọn những quả đỗ có đốm đen, hình thức xấu

Giữa một rổ đỗ được người bán hàng bày ở ngoài chợ, bạn nên chú ý nhìn vào bề mặt vỏ ngoài của đỗ trước tiên. Đừng chọn những quả đỗ có bề mặt sần sùi, nhiều vết nứt ở bề mặt hay thậm chí còn có đốm đen. Đây thường là những quả đỗ đã bị phun thuốc tăng trưởng và không còn chất dinh dưỡng bên trong. Thay vào đó, bạn nên chọn những quả đỗ có bề mặt mịn màng, tươi sáng.

2. Không chọn những quả đỗ bị ngả vàng, tối màu

Thường thì những quả đỗ mới hái xuống sẽ có màu xanh tươi đặc trưng. Thế nên, nếu bạn thấy những quả đỗ được bày bán có màu đã bị ngả vàng, tối màu thì tuyệt đối không nên mua. Nhiều khả năng, đây là những quả đỗ đã hỏng do để lâu trong một thời gian dài nên cũng dễ bị mất nước. Khi ăn cũng sẽ bị nhạt, kém ngon hơn.

3. Quan sát tới phần nhô lên của quả đỗ

Thường thì phần nhô lên ở mỗi quả đỗ là do bên trong ruột có hạt làm phình lên. Nếu hạt càng to thì phần nhô lên sẽ càng thấy rõ và điều này ngầm chứng tỏ là quả đỗ này đã bị già. Khi ăn sẽ thấy dai và không ngon so với những quả đỗ tươi màu nên tốt nhất đừng cố mua về nhà.

4. Sờ vào kiểm tra độ giòn

Trong lúc chọn đỗ, bạn hãy thử cầm vài quả đỗ lên và sờ vào thân đỗ để kiểm tra độ giòn. Những quả đỗ tươi sẽ giòn hơn và chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Còn nếu quả đỗ sờ vào thấy nhăn nheo, mềm oặt, khi bẻ còn thấy dai và dẻo, khó tước xơ là những quả không còn tươi nữa. Vì vậy, tốt nhất thì bạn không nên mua những quả mềm kiểu này.

Theo QQ, Health/ Báo Tổ Quốc