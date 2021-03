Sử dụng nòi chiên không dầu sao cho không gây ngộ độc? Không chiên quá nhiều: nếu bạn cho quá nhiều thức ăn vào nồi chiên, chúng sẽ bị mềm và không còn giòn nữa. Với nồi dung tích nhỏ, phải chiên thành

nhiều mẻ.

Không chiên quá lâu, quạt có thể làm thức ăn khô không còn giòn, thay vào đó là cứng và dai.

Dùng lớp phủ khô khi chiên: lớp phủ khô sẽ tốt hơn một hỗn hợp lỏng, do vậy hãy nhúng thức ăn theo thứ tự vào bột mì, trứng và vụn bánh mì (để tăng độ giòn) và giúp lớp phủ bám chắc lên thực phẩm. Bạn cũng có thể thử ép các lớp vụn bánh mì sát xuống.

Thêm một lượng nhỏ dầu ăn: trừ thực phẩm có chất béo tự nhiên (thịt xông khói, thịt gà còn da…), hãy luôn thêm một lượng nhỏ dầu ăn. Nếu không, quạt có thể làm khô thức ăn trước khi chúng lên màu.

Hạn chế khói: khi chiên thực phẩm nhiều dầu mỡ như thịt xông khói, hãy thêm một muỗng canh nước hoặc một mẩu bánh mì ở đáy nồi để hứng dầu mỡ và hạn chế khói.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong quá trình dùng nồi chiên không dầu, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và tuân theo.

- Không nướng khoai tây, các thực phẩm nhiều tinh bột ở nhiệt độ trên 1800C.

- Đối với từng loại thực phẩm, nên tham khảo thêm cách chọn nhiệt độ và thời gian trong giấy hướng dẫn đi kèm để đảm bảo an toàn.

- Vệ sinh sạch sẽ nồi trước và sau khi nấu, theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh ảnh hưởng tới chất lượng của nồi.

Bên cạnh đó, các vấn đề về nguồn điện và nơi đặt nồi cũng cần đảm bảo an toàn.