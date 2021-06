Với những lời quảng cáo có cánh, cam kết tăng hẳn 5-7cm sau một liệu trình, mỗi hộp "thuốc tăng chiều cao" có giá 700.000VNĐ, nhiều người đang ấp ủ cao như người mẫu dù đã qua tuổi 24...

HLV Phan Bảo Long "bóc phốt" thứ gọi là thuốc tăng chiều cao của Nhật, cam kết cao 5-7cm sau một liệu trình, chiều cao tăng đến 30 tuổi

Mới đây, trên Tiktok, VĐV, HLV kiêm giảng viên y khoa Phan Bảo Long đã có bài "bóc phốt" thuốc tăng chiều cao với những lời quảng cáo vô cùng hoa mỹ. Theo vị HLV, loại thuốc tăng chiều cao này của Nhật có những thành phần được ghi rõ ngoài bao bì với "một ít canxi, một ít glycerin, một ít protein". Thành phần vỏn vẹn chỉ có vậy và công khai hoàn toàn đến người tiêu dùng. Điều đó tất nhiên là minh bạch.

"Cái chính là loại thuốc tăng chiều cao này được quảng cáo có thể tăng 5-7cm sau một liệu trình, trong khi người uống không thể cao được như thế thì là như nào? Thì là lừa đảo chứ còn cái gì nữa", HLV Phan Bảo Long khẳng định.

Để minh chứng rõ hơn cho lời nói của mình, vị huấn luyện viên khuyên, hãy để ý ở phần comment của những người sử dụng thuốc chia sẻ lại. Nhiều người khẳng định mình không tăng bất cứ 1cm nào dù đã uống cả chục hộp. HLV Phan Bảo Long cũng đưa ra thêm nhãn mác của một loại whey mình đang sử dụng, có các thành phần như 600mg canxi, 76 servings, giá rơi vào khoảng 1.200.000 - 1.400.000VNĐ. "Nếu so sánh với sản phẩm tăng chiều cao này của Nhật, các bạn thử so sánh xem ở phần nutrition facts có bao nhiêu canxi. Thế thôi, để ta có thể so sánh giá trị ta đang bỏ tiền ra mua có xứng đáng hay không".

Theo HLV Phan Bảo Long, nhiều người "văn vẻ" nói rằng loại thuốc này giúp tăng GH nội sinh bằng cách kích thích tuyến yên, giúp tiết GH ra nhiều hơn. "Nhưng các bạn có biết GH của cơ thể theo từng độ tuổi sẽ tiết ra là bao nhiêu không? Và đây là biểu đồ cho vấn đề này! Hầu như chẳng có tác dụng gì trong việc tăng chiều cao!".

Theo chuyên gia, tại bệnh viện ở Việt Nam, nhiều nơi hỗ trợ việc tiêm hormone ngoại sinh để hỗ trợ trẻ chậm phát triển, thiếu hormone, giá khoảng 40.000.000-50.000.000VNĐ cho các bé tùy từng độ tuổi đến giai đoạn dậy thì, mới nhất thì có thông tin chi phí rơi vào khoảng 150.000.000VNĐ đối với một bé vào năm đầu tiên tiêm hormone.

"Cao 5-7cm cho một liệu trình, một hộp giá 700.000VNĐ thì thực ra... OK đấy", HLV Phan Bảo Long mỉa mai nói ngược.

Sản phẩm quảng cáo "Thuốc tăng chiều cao" thực chất là thực phẩm chức năng

Chuyên gia nhận định, chiều cao hạn chế không được xem là bệnh lý (trừ trường hợp thấp lùn do khiếm khuyết tuyến yên) nên không tồn tại khái niệm "thuốc tăng chiều cao" hay thuốc chữa bệnh lùn. Tên gọi đúng của sản phẩm mà mọi người đang gọi là "thuốc tăng chiều cao" thực chất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung hay còn gọi là thực phẩm chức năng (TPCN).

Theo PGS.TS Trần Đáng (Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam), TPCN chỉ là đồ ăn thức uống cung cấp các đại chất dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng, phi chất dinh dưỡng.

Có một sự thật đáng cảnh báo là hiện nay không thiếu những người tin vào quảng cáo thực phẩm chức năng nên từ chối sử dụng thuốc chữa bệnh khiến bệnh tình ngày một nặng thêm. Khi đến bệnh viện cầu cứu thì các bác sĩ cũng đành bó tay vì đã bỏ qua mất thời gian vàng chữa bệnh hoặc bệnh nhân phải mất thêm nhiều thời gian, tiền bạc hơn để chạy chữa, thậm chí mất mạng đáng tiếc.

Nói như vậy để thấy rằng, ngay cả với những thực phẩm chức năng đảm bảo cho người tiêu dùng cũng có thể dẫn đến những hiểm họa đáng tiếc cho sức khỏe nếu không dùng đúng theo chỉ định, dùng mà không biết bản thân có phù hợp hay không, dùng mà không tham khảo ý kiến bác sĩ…

Còn với thực phẩm chức năng rởm thì khỏi phải bàn cãi về tác hại khôn lường. Theo PGS.TS Trần Đáng, hiện nay ngoài thị trường tràn lan buôn bán nhiều loại thực phẩm chức năng khác nhau, những sản phẩm được bán trên mạng từ những người dùng online rất khó kiểm soát. Sản phẩm mang tên "thuốc tăng chiều cao" gây sốt cũng không ngoại lệ.

Trong khi đó, thực phẩm chức năng đảm bảo phải được kiểm soát ngay từ khâu sản xuất đến khi sử dụng chứ không chỉ là ra ngoài thị trường rồi mới kiểm tra. Thực phẩm chức năng trước khi đến tay người tiêu dùng cần đáp ứng đủ các yêu cầu như nguồn nguyên liệu phải tốt, khâu chế biến, sản xuất phải đạt tiêu chuẩn. Đây là những yếu tố quan trọng nhất, từ đó cho ra sản phẩm thực phẩm chức năng đáp ứng nhu cầu và an toàn cho người sử dụng.

Chuyên gia khuyên: "Người tiêu dùng nên tỉnh táo trước tình hình thực phẩm chức năng thật – giả lẫn lộn hiện nay để cân nhắc, tỉnh táo trước những lời quảng cáo đường mật như "thuốc tăng chiều cao" như trên. Người dân không nên tin theo quảng cáo, đặc biệt không được cả tin vào những bài đăng bán hàng chưa được kiểm định trên mạng xã hội từ những người bán hàng online để tránh tiền mất tật mang. Khi có bệnh hay đơn giản là muốn dùng thực phẩm chức năng bổ sung cần phải được bác sĩ kiểm tra, tư vấn kỹ càng. Về phía nhà quản lý cần nâng cao công tác quản lý, chặt chẽ hơn nữa để hạn chế tối đa tình trạng nhan nhản thực phẩm chức năng giả".

Để nhận biết thực phẩm chức năng có phải hàng thật hay không, PGS.TS Trần Đáng lưu ý đầu tiên phải quan sát bao bì thực phẩm, bao bì bắt buộc phải có thông tin nhà sản xuất cụ thể, sản phẩm được sản xuất ở số bao nhiêu, đường nào, quận nào… Nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm chức năng cần rõ ràng. Hình thức bên ngoài sản phẩm cần sắc nét.

Có thể kiểm tra thực phẩm chức năng trên web nước ngoài vì những sản phẩm nhập chính hãng đều được đăng tải đủ thông tin lên website. Khi mua nên chọn mua sản phẩm tại những địa chỉ uy tín, tin cậy…

