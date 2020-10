Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng không nên quá lạm dụng sản phẩm đóng hộp. Và để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người tiêu dùng nên mua các sản phẩm có hạn sử dụng dài ngày và sử dụng chúng trước khi hết hạn.

Đồ hộp là thực phẩm luôn được ưu tiên sử dụng trong những chuyến đi xa, những lúc bận rộn trong nhịp sống hiện đại do ưu điểm tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, đã có hàng chục bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu do dùng thực phẩm đóng hộp kém chất lượng. Vậy làm thế nào để lựa chọn đồ hộp an toàn?

Đồ hộp có thể chứa những thành phần có hại cho sức khỏe

Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, tốc độ tăng trưởng của ngành thực phẩm đóng hộp nước ta sẽ ngày càng tăng. Cụ thể, riêng trong năm 2019, doanh số bán lẻ đạt 12 tỷ đô la tăng hơn 30% so với năm 2014. Riêng tháng 2 và tháng 3 năm nay ghi nhận từ một số sàn thương mại lớn như lazada Việt Nam, Tiki, ngành hàng thực phẩm và đóng gói tăng hơn 50%.

Khảo sát của phóng viên, tại các siêu thị lớn nhỏ, hay các cửa hàng thực phẩm đều bày bán các loại thực phẩm đóng hộp rất đa dạng và phong phú, từ các loại thịt heo, thịt bò, cá tôm, đến các loại trái cây, rau củ. Những loại thực phẩm đóng hộp này thường được cho là ít dinh dưỡng hơn các thực phẩm tươi sống nhưng nó lại có một điểm mạnh là sự tiện lợi. Một tiêu chí đồ hộp được người dân tin dùng nữa đó là chính là đảm bảo hơn hàng thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường vì ít nhất cũng được chứng nhận bởi cơ quan chức năng. Thế nhưng sau vụ việc Pate Minh Chay gần đây, có chứa chất gây ngộ độc khiến nhiều bị tổn thương kéo dài, nhiều người dân không khỏi e ngại về chất lượng đồ hộp.

Theo chuyên gia nếu thực phẩm đóng hộp không được xử lý tốt sẽ tồn tại vi khuẩn yếm khi clostridium botulinum gây ngộ độc nghiêm trọng khi ăn phải. Bên cạnh đó, thực phẩm đóng hộp cũng có chứa thêm muối và đường sẽ làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh tật như béo phì, bệnh tim mạch hay tiểu đường tuýp 2. Do vậy nhiều người vẫn băn khoăn về chất lượng cũng như độ an toàn của thực phẩm đóng hộp hiện nay.

Thạc sĩ Ngô Xuân Dũng, Giảng viên Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cho biết, các sản phẩm thực phẩm đóng hộp là cách giúp bảo quản thực phẩm được lâu và an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên luôn có những rủi ro về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Các nhà sản xuất phải cố gắng làm cách nào tốt nhất để hạn chế các mỗi nguy, rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Một sản phẩm đồ hộp muốn được lưu thông trên thị trường cần đảm bảo được các yếu tố về an toàn thực phẩm. Để được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện lưu thông bán trên thị trường thì cơ sở này phải đảm bảo những vấn đề như nguồn nước, xử lý chất thải, đảm bảo quy trình sản xuất tránh việc lây nhiễm chéo, vấn đề về thực hành vệ sinh của người chế biến, tham gia trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm. Và cuối cùng khi đã tạo ra sản phẩm hoàn thiện thì phải trải qua quá trình lưu kho theo dõi để đảm bảo chất lượng sản phẩm đó trước khi tung ra thị trường để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thông thường đối với sản phẩm đồ hộp, thời gian lưu kho thường là 10- 14 ngày.

Để sử dụng đồ hộp an toàn



Để thực phẩm đồ hộp có thể để được lâu, người ta sẽ cho vào đó một hàm lượng muối cao, và nếu dùng thường xuyên thì thực phẩm này có gây hại không? Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhu cầu muối của một người trên một ngày khoảng 5 g, tuy nhiên, một số sản phẩm thực phẩm hiện nay có xu hướng bổ sung hàm lượng muối cao hơn một chút dẫn tới việc lượng muối chúng ta đưa vào thông qua sử dụng các sản phẩm đồ hộp vượt quá khuyến cáo. Vì vậy, đối với những người có bệnh lý nền như bệnh tiểu đường, huyết áp cao, hay bệnh tim mạch càng cần đọc kỹ thông tin về hàm lượng muối trên một đơn vị sản phẩm để ước lượng lượng muối nạp vào, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp.

Ngoài muối, trong thực phẩm đóng hộp còn chứa một lượng nhỏ chất BPA, là một chất hóa học thường được sử dụng trong các loại bao bì thực phẩm. BPA là thành phần được sử dụng trong sản xuất đồ hộp nhựa, chất dẻo. BPA khi ở nhiệt độ cao hoàn toàn có thể tạo ra những chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Và nếu sử dụng đồ hộp trong thành phần có chứa BPA và thường xuyên đựng thức ăn nóng, thì nguy cơ thôi nhiễm BPA vào thực phẩm sẽ cao, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Như vậy thực phẩm đồ hộp tuy sử dụng nhanh tiện nhưng chưa chắc có lợi nếu chúng ta sử dụng thường xuyên. Theo lời khuyên của chuyên gia: Đồ hộp và đồ ăn chế biến sẵn có thể gây ra mất cân bằng về dinh dưỡng. Ví dụ như nó có quá nhiều protein, chất béo, chúng ta sẽ có xu hướng thiếu chất xơ, vitamin do việc dùng ít các loại rau quả tươi. Vì vậy các bạn cần cân nhắc để phù hợp với nhịp sinh học và thời gian của gia đình.

Nếu xét về các chất dinh dưỡng, các loại thực phẩm đóng hộp vẫn đảm bảo dinh dưỡng, nhưng dĩ nhiên hàm lượng không cao như khi chúng ta sử dụng sản phẩm tươi sống, chế biến và ăn ngay. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng không nên quá lạm dụng sản phẩm đóng hộp. Và để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người tiêu dùng nên mua các sản phẩm có hạn sử dụng dài ngày và sử dụng chúng trước khi hết hạn sử dụng. Ngoài ra khi mua đồ hộp về, các bạn nên ăn hết ngay sau khi mở nắp. Những hộp đã mở nhưng chưa sử dụng hết cũng không nên dùng lại vì khi đó vi khuẩn dễ tấn công gây hư hỏng làm biến chất thực phẩm không tốt cho sức khỏe.

