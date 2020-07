CapitaLand Việt Nam là một đơn vị kinh doanh chiến lược của tập đoàn CapitaLand tại Việt Nam, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á. Sau 25 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, danh mục đầu tư của tập đoàn bao gồm hai dự án phức hợp, gần 8.600 căn hộ chất lượng tại 15 dự án nhà ở, 2 khu bán lẻ, 1 khu thương mại và hơn 7.000 căn hộ dịch vụ và khách sạn thuộc 27 dự án tại 10 tỉnh thành lớn trên cả nước là TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Bình Dương, Cam Ranh, Nha Trang và Vũng Tàu. Với phương châm phát triển bền vững “Xây dựng Con người. Xây dựng Cộng đồng”, CapitaLand cam kết đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên địa phương, trao đổi kiến thức và kỹ năng với đối tác địa phương và đóng góp cho cộng đồng sở tại, đặc biệt là giúp đỡ trẻ em kém may mắn thông qua những hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. CapitaLand đã xây dựng 4 trường CapitaLand Hope tại tỉnh Phú Thọ, Long An và Hưng Yên.