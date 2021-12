Theo đuổi phong cách nghỉ dưỡng đậm chất Nhật, The Origami thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) sở hữu bộ 3 lợi thế độc đáo, đem tới cuộc sống “nghỉ dưỡng tại gia” đẳng cấp cho cư dân.

Bộ đôi vườn Nhật hiếm có

Cân bằng đang là giá trị sống được con người trong thế giới hiện đại theo đuổi và khát khao tìm kiếm, cân bằng công việc - cuộc sống, cân bằng sức khoẻ thể chất - tâm hồn. Đáp ứng nhu cầu đó, những đô thị đa tiện ích ra đời với phương châm đem tới cuộc sống nghỉ dưỡng tại gia cho chính khách hàng. Cư dân không cần đi xa, ngay tại nhà vừa có thể tận hưởng trải nghiệm thăm thú kỳ quan, nghỉ dưỡng thư thái vừa hoà mình vào cuộc sống đô thị đủ đầy, sôi động, phồn hoa.

Tại Việt Nam, hiện có hàng chục dự án đưa trải nghiệm cuộc sống Mỹ, Nhật hay Singapore vào trong các sản phẩm. Tuy nhiên, để tìm được những sản phẩm đầu tư bài bản, cho trải nghiệm “chất và thật” thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dự án The Origami (Vinhomes Grand Park) là ví dụ điển hình khi đưa phong cách sống nghỉ dưỡng đậm tinh thần Nhật vào từng trải nghiệm cho cư dân.

Cụ thể, ở The Origami, chủ đầu tư cho xây dựng 2 khu vườn Nhật tại đại đô thị Vinhomes Grand Park. Là kết tinh của văn hóa, lối sống, vẻ đẹp thẩm mỹ đậm chất Á Đông, vườn Nhật tại đây được sắp xếp đầy nghệ thuật từ những chi tiết nhỏ nhất như cổng Torii, đèn Tuyết Nguyệt, chòi nghỉ, cầu đá, cầu gỗ đỏ…

Không gian thiên nhiên hoà quyện bởi hệ cảnh quan đắt giá với hồ cá Koi, vườn Tùng La Hán, vườn thiền…càng làm cho giá trị của vườn Nhật trở nên khác biệt. Thiết kế lồng ghép “vườn trong vườn” tạo ra sự đa dạng cho không gian, kết hợp cùng vật liệu đặc trưng như đá, sỏi, cát, núi đá, hồ nước, cây cối… Tổng thể các chi tiết khiến cho 2 khu vườn Nhật tại The Origami tinh tế, hài hoà đến từng chi tiết.

Giá trị sống hưởng thụ khác biệt

Bộ đôi vườn Nhật không chỉ là điểm nhấn tiện ích cảnh quan mà đây còn là trái tim nuôi dưỡng chất sống nghỉ dưỡng an yên hiếm có cho The Origami. Mỗi ngày, cư dân như được chìm đắm trong không gian xanh chuẩn Nhật, mở ra sự tự do, tĩnh tại cho tâm hồn, hoà nhịp cùng thiên nhiên. Đây cũng chính là khoảng trời riêng khoáng đạt, thư thái để cư dân thảnh thơi đắm chìm vào miền thiên nhiên trong lành, cân bằng cảm xúc.

Không dừng lại ở đó, từ ban công các căn hộ, tầm view vườn Nhật với sắc xanh làm chủ đạo sẽ là nơi lý tưởng để cư dân tái tạo năng lượng tích cực, khiến cuộc sống mỗi ngày tại đây thực sự là một ngày nghỉ dưỡng mà không cần phải đi đâu xa.

Bên cạnh 2 vườn Nhật nội khu, cư dân hưởng trọn hệ sinh thái “all in one” với đại công viên 36ha và hệ tiện ích resort ngay dưới thềm nhà như: chuỗi hồ bơi, hơn 20 sân tập thể thao, shop kinh doanh nhộn nhịp, đa dạng... Tất cả tạo nên một không gian “sống xanh” cân bằng, thỏa mãn mọi nhu cầu cư dân.

Bảo chứng đối tác Nhật

The Origami được hợp tác phát triển bởi 2 thương hiệu bất động sản hàng đầu là Vinhomes và tập đoàn Mitsubishi (Nhật). Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai “ông lớn” trong ngành bất động sản Nhật Bản và Việt Nam đã mang lại lợi ích chung cho thị trường, đáp ứng được nhu cầu về chất lượng sống ngày càng tăng của khách hàng.

Sự cộng hưởng của hai thương hiệu lớn không chỉ giúp nhà đầu tư có thêm những sản phẩm bất động sản tốt hơn, dịch vụ chỉn chu hơn, hạ tầng tiện ích cảnh quan đầy đủ hơn, mà còn nâng tầm bất động sản ở Việt Nam nói chung lên một tầm cao mới. Với The Origami, cư dân hoàn toàn có quyền kiêu hãnh về những giá trị hưởng thụ, những công trình dấu ấn như Cổng chào Origami rực rỡ, vườn Nhật an yên, căn hộ tối giản vẫn đủ đầy tiện nghi như ngôi nhà Nhật.

Với sự hợp tác của chủ đầu tư có “tâm và tầm”, The Origami đã tạo nên dấu ấn khác biệt trên thị trường bất động sản, từ thiết kế, chất lượng đến các tiện ích mang tinh thần Nhật đặc trưng, hứa hẹn thiết lập tiêu chuẩn sống mới trên thị trường bất động sản TP.HCM.

Minh Tuấn