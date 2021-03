Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư bởi định hướng phát triển vượt trội cùng sản phẩm độc đáo.

Tiên phong kiến tạo KĐT nghỉ dưỡng phức hợp

Đô thị nghỉ dưỡng là tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại, vui chơi giải trí và các dịch vụ tiện ích giữa không gian đô thị. Mô hình này không chỉ tạo nên những thành phố du lịch nổi tiếng mà còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế và thương hiệu quốc gia.

Trên thế giới, nhiều nơi đã áp dụng thành công mô hình này như Sentosa (Singapore), Santorini (Hy Lạp), Venice (Ý), Dubai… trở thành điểm đến của giới thượng lưu, giới đầu tư cũng như những ngôi sao hàng đầu.

Toàn cảnh khu đô thị nghỉ dưỡng La Queenara nhìn từ trên cao

Tiếp nối tinh hoa trên vùng đất di sản Hội An, La Queenara tiên phong kiến tạo khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp đầu tiên tại Việt Nam theo mô hình “3 trong 1”: khu đô thị, khu nghỉ dưỡng và tiện ích phức hợp.

La Queenara nằm trong quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh Quảng Nam, sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường huyết mạch nối liền Đà Nẵng - Hội An, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hệ thống giao thông thuận tiện. Từ dự án, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phố cổ Hội An, bãi biển An Bàng, Thánh địa Mỹ Sơn, Ngũ Hành Sơn và sân bay quốc tế Đà Nẵng…

Không chỉ tọa lại tại vị trí kim cương, La Queenara còn hội tụ vượng khí từ địa thế phong thủy “kề sông, giáp biển” mang đến sự hưng thịnh cho cư dân và các thế hệ tương lai.

Tiện ích nội khu tại La Queenara mang đến trải nghiệm “resort trong lòng đô thị”

Với quy mô 200ha, dự án quy hoạch thành 4 phân khu Granville, Chopard, Central Diamond và Provence Castle mang phong cách và những câu chuyện riêng. Quy hoạch bài bản là tiền đề quan trọng trong phát triển cảnh quan - tiện ích, xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, tạo thuận lợi cho quản lý vận hành và gia tăng khả năng gắn kết cộng đồng thông qua các phương tiện giao thông công cộng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh sống, làm việc, giải trí của cư dân và du khách.

Hệ sinh thái hơn 200 tiện ích đẳng cấp

Sức hút của La Queenara còn đến từ “hệ sinh thái” hơn 200 tiện ích đẳng cấp, nổi bật như quảng trường trung tâm, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, xưởng cà phê thế giới, khu phức hợp Hội An thập niên 70-80, bến du thuyền sang trọng, bãi biển riêng, cùng hàng loạt tổ hợp thể thao, công viên, sân tập golf, trung tâm văn hóa nghệ thuật, phòng khám đa khoa quốc tế, trường học liên cấp, nhà trẻ… phục vụ đa dạng nhu cầu từ an cư, kinh doanh, nghỉ dưỡng đến giải trí, tham quan.

Ngoài ra, để đề cao sự riêng tư của các chủ nhân sở hữu Shoptel, Boutique Hotel, Villas song lập, Villas đơn lập tại dự án, hệ thống “tiện ích lõi” được phát triển đảm bảo 100% các căn đều có 2 mặt đường, sân vườn và bể bơi, trở thành cụm resort trong lòng đại đô thị nghỉ dưỡng.

Ông Cung Thành Đạt, Tổng giám đốc khu vực ASEAN, công ty kiến trúc Baumschlager Eberle Architekten (BEA) - đơn vị tư vấn kiến trúc chia sẻ: “Mật độ xây dựng của dự án dưới 30%, tỷ lệ cây xanh/người tại La Queenara cao gấp 20 lần quy chuẩn Việt Nam. Đây là những thông số rất quan trọng quyết định tính sinh thái, nghỉ dưỡng của dự án, cho thấy sự tâm huyết từ chủ đầu tư khi đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân lên hàng đầu”.

Thiết kế mở độc đáo tại Việt Nam

Thông qua thiết kế theo kiến trúc mở “open - building”, mỗi sản phẩm tại La Queenara đều linh động mặt sàn giúp tối đa hóa công năng. Trên một ngôi nhà, khách hàng có thể sử dụng để ở, đầu tư, cho thuê hoặc tự kinh doanh...

Shoptel kiến trúc mở phát huy tối đa công năng sử dụng

Anh Trần Trung Hiếu, một nhà đầu tư sống tại TP.HCM đánh giá: “Shoptel tại La Queenara có thể làm nơi nghỉ dưỡng cho cả gia đình, còn vào mùa cao điểm du lịch có thể cho thuê, vừa sinh lời vừa có người quản lý thường xuyên. Hơn nữa sở hữu bất động sản tại Hội An cũng là tài sản kế thừa cho con cháu bởi giá trị gia tăng qua thời gian, điểm đặc biệt này không phải dự án nào cũng có”.

Đại diện PEAKHOMES - đơn vị phát triển dự án nhận định, khi thị trường không nhiều sản phẩm bất động sản mang tính đột phá, nhu cầu khách hàng cũng rất khác nhau thì việc xuất hiện một dự án như La Queenara mang lại nhiều lựa chọn tới nhà đầu tư.

Đủ lớn để phát triển cảnh quan sinh thái, tiện ích cao cấp, đủ bền vững làm điểm đến an toàn và lâu dài, khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara là mảnh ghép lý tưởng cho bức tranh bất động sản nghỉ dưỡng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy và hoàn thiện quy hoạch đô thị tại khu vực miền Trung.

