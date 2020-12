Nhiều tiềm năng phát triển du lịch, Hồ Tràm không chỉ là điểm đến mới của khu vực phía Nam mà còn là “miền đất hứa” của các nhà đầu tư BĐS sành sỏi.

Dù chỉ cách TP.HCM khoảng 120 km với 90 phút di chuyển, Hồ Tràm trước đây hiếm khi nằm trong danh sách điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày, bởi giao thông chưa phát triển và thiếu cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng. Điều này đã thay đổi khi cơ sở hạ tầng giao thông nơi đây được chú trọng đầu tư, nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn hình thành đi kèm chính sách bán hàng hấp dẫn.

Doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn huyện đạt hơn 1.841 tỷ đồng năm 2019, tăng 23% so với năm 2018. Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dù ảnh hưởng do dịch Covid-19, trong tháng 7/2020, tỉnh đón 1.738 triệu lượt khách, tăng hơn 15%; tổng doanh thu du lịch đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều mô hình dự án nghỉ dưỡng sáng tạo đang dần hình thành tại Hồ Tràm

Hạ tầng giao thông phát triển

Đóng vai trò kết nối trọng yếu là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thông xe từ đầu năm 2015 với chiều dài 55 km, 4 làn xe. Hiện tuyến đường này đang được nghiên cứu mở rộng 8-10 làn xe từ đoạn nút giao An Phú (TP.HCM) đến thị trấn Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Đồng thời khi sân bay quốc tế Long Thành hoàn thành sẽ đón một lượng lớn du khách đến, thúc đẩy du lịch khu vực lân cần như Hồ Tràm phát triển.

Tuyến đường ven biển Hồ Tràm đang được mở rộng lên 42m

Tại đây còn có nhiều dự án hạ tầng khác như tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành quy mô 58 km, gồm 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt miền Tây và Đông Nam Bộ. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khởi công đầu năm 2023 và hoàn thành năm 2025 sẽ tăng thuận tiện cho du khách từ TP.HCM cũng như khu vực miền Đông đến Hồ Tràm.

Một tuyến giao thông quan trọng khác là tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc đi ngang qua hàng loạt khu nghỉ dưỡng, resort, đang được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu mở rộng từ 12m lên 42m. Dự án này được kỳ vọng góp phần phát huy hiệu quả khai thác các dự án hạ tầng lớn, tạo cơ hội cho loạt dự án nghỉ dưỡng phát triển.

Thiên nhiên nguyên sơ, cung đường biển đẹp

Hồ Tràm được thiên nhiên ưu ái ban tặng 30 km đường bờ biển trải dài hút tầm mắt cùng bãi cát trắng mịn và khí hậu nắng ấm quanh năm, nhiệt độ trung bình 25-30 độ C, có thể chào đón du khách mọi thời điểm. Nơi đây còn có đa dạng hoạt động trên biển phù hợp nhiều đối tượng du khách như lướt sóng, tắm biển, picnic hay đơn giản là dạo bộ.

Rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu

Rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu là một trong những rừng nguyên sinh ven biển hiếm hoi tồn tại tương đối nguyên vẹn tại Việt Nam, đóng vai trò điều hoà không khí với thảm động thực vật đa dạng. Khu rừng này rộng hơn 11 ha, lưu giữ 611 loài thực vật và 178 loài động vật.

Đến với Hồ Tràm, du khách còn có cơ hội tắm suối nước nóng tạo nên từ 70 điểm phun nước lộ thiên với nhiệt độ ở mức 64-84 độ C. Các nghiên cứu địa chất cho thấy nước suối ở đây chứa nhiều thành phần hóa học giúp điều trị một số bệnh như cổ trướng, nhiễm độc mạn tính, tim mạch và có giá trị phục hồi sức khoẻ, làm đẹp.

Bên cạnh đó cảng cá Bình Châu là nơi neo đậu và giao thương của hàng trăm tàu cá lớn nhỏ. Nơi đây trở thành điểm tham quan yêu thích của không ít tín đồ du lịch, bởi khi bình minh lên hoặc đổ bóng chiều tà - mỗi thời điểm lại mang một vẻ đẹp khác biệt.

Sức bật du lịch Hồ Tràm

Theo báo cáo của Savills Hotels, Hồ Tràm đứng đầu về tỷ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Công suất cho thuê, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, resort trong khu vực trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần.

Với lợi thế sẵn có kết hợp sức phục hồi sau dịch, Xuyên Mộc được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên đầu tư phát triển du lịch biển quy mô quốc tế, gắn liền cơ sở lưu trú, dịch vụ bổ sung chất lượng cao, tập trung tại Hồ Linh, Hồ Cốc, Hồ Tràm. Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020- 2030, 5.000 ha quỹ đất sẽ dành cho phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí tại Hồ Tràm.

Mô hình phức hợp đón sóng du lịch nghỉ dưỡng giải trí Hồ Tràm

Sức bật của du lịch Hồ Tràm những năm qua như thỏi nam châm hút nhiều đại gia bất động sản, trong đó nổi bật là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp NovaWorld Ho Tram quy mô đến 1.000 ha của Tập đoàn Novaland.

Phân kỳ The Tropicana - tổ hơp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram

Mỗi phân kỳ tại đây phát triển dựa trên một chủ đề xuyên suốt, mang thế giới thu nhỏ về Hồ Tràm. Chuỗi tiện ích nội ngoại khu đặc sắc có thể kể đến như vườn thú hoang dã Safari, khu ẩm thực, thể thao đa năng, hồ bơi nước mặn Ocean Pool, công viên nước Tropicana Park, quảng trường biển, phim trường, kênh chèo thuyền kayak...

Bên cạnh kiến tạo hệ thống tiện ích vui chơi, giải trí, chuỗi khách sạn lưu trú 5 sao tiêu chuẩn quốc tế cũng góp phần hoàn thiện chuỗi tiện ích cao cấp cho tổ NovaWorld Ho Tram, nâng tầm chất lượng cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với đa dạng sản phẩm second home như nhà phố, nhà phố thương mại (shophouse), biệt thự (villa), NovaWorld Ho Tram tạo điểm nhấn đầu tư sáng giá trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng khu vực.

Hồ Tràm đang thể hiện sức hút trên bản đồ du lịch Việt, tạo điểm đến hấp dẫn du khách, quy tụ hàng loạt dự án quy mô theo chuẩn quốc tế, hứa hẹn trở thành "đại bản doanh" của những nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng danh tiếng.

