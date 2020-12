Hiện nay, người dân tại các thành phố lớn như TP.HCM đang có xu hướng chọn nơi an cư dịch chuyển ra vùng ven đô, với các tiêu chí: giao thông, môi trường sống, tiện ích sinh hoạt và mức giá.

Giao thông thuận lợi, môi trường sống tốt

Sự thay đổi xu hướng chọn nơi an cư của người dân TP.HCM được dẫn dắt từ nhiều yếu tố như nguồn cung nhà ở trong khu trung tâm ít, giá nhà tăng cao, hạ tầng xuống cấp... Ngoài ra, người dân còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như: kẹt xe, ngập nước, nhiệt độ ngày càng nóng lên, ô nhiễm tiếng ồn và không khí nhiễm bụi mịn nghiêm trọng...

Trong khi đó, chỉ cần dịch chuyển ra khu vực ven TP.HCM, các vấn đề về môi trường sống được giải quyết nhờ mật độ dân cư thấp, mảng xanh tự nhiên lớn giúp cho môi trường không khí trong lành, sức khoẻ và tinh thần được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, giao thông khu vực giáp ranh ngày càng phát triển, kết nối liền mạch với hệ thống giao thông của TP.HCM. Hiện nay, nếu so sánh thời gian di chuyển, cùng một cự li nhưng đi từ nhiều khu vực trong nội đô TP.HCM đến trung tâm thành phố còn mất nhiều thời gian hơn là đi từ các khu vực giáp ranh thành phố.

Điển hình như từ dự án The Rivana, chỉ cần di chuyển qua cầu Vĩnh Bình là đã đến TP.HCM, hoặc đi hướng cầu Phú Long để qua quận 12; từ đây vào đến trung tâm TP.HCM mất 30 phút, và chỉ mất 15 phút để đến các tiện ích ở quận Thủ Đức.

Tiện ích phong phú, giá cả hợp lý

Với quyết định thành lập có hiệu lực từ 1/1/2021, TP Thủ Đức không chỉ trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế của TP.HCM mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân (dự kiến đóng góp 30% GDP của thành phố và 7% GDP cả nước). Vậy nên, Thủ Đức hứa hẹn được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, tiện ích trong thời gian tới.

Đây là điều kiện tốt cho các khu vực lân cận như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) khai thác cơ hội phát triển đô thị khi có vị trí liền kề TP.HCM. Theo đó, không chỉ có giao thông mà hàng loạt tiện ích như chợ, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học… cũng được đầu tư và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi đây.

Cư dân tại các dự án trong khu vực giáp ranh TP.HCM như The Rivana được thừa hưởng nhiều tiện ích, hạ tầng khu vực như: Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Trung tâm thương mại Aeon Mall, Siêu thị Lotte Mart, hệ thống trường học các cấp…

Ngoài hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng, cư dân tại The Rivana còn được hưởng chuỗi 34 tiện ích hấp dẫn như: Đảo vọng cảnh, khu trưng bày nghệ thuật, hồ bơi, thác nước, cầu ánh sáng, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao trong nhà, khu trò chơi ngoài trời, sân chơi cho trẻ em, công viên, shophoue…

Với mục tiêu đem đến cho thị trường BĐS sản phẩm căn hộ hiện đại, tiện nghi trong không gian thiên nhiên, theo xu hướng chọn nhà ở của người trẻ hiện nay, chủ đầu tư The Rivana - Công ty Đạt Phước chú trọng đến các yếu tố kiến tạo không gian sống. Theo chủ đầu tư, dự án The Rivana có đến 75% căn hộ view sông, 25% căn hộ còn lại view đại lộ Bình Dương.

Theo đại diện Đạt Phước, hiện nay, người đi mua nhà đa phần là các gia đình trẻ. Vì thế, ngoài chọn vị trí tốt, thuận lợi di chuyển, tiện ích phong phú, thì giá cả cũng được khách hàng rất quan tâm. Với mức giá “dễ chịu” hơn nhiều so với các dự án trong trung tâm thành phố, các căn hộ ven đô ngày càng được nhiều người trẻ lựa chọn.

Theo đại diện Công ty Đạt Phước, mức giá dự kiến của căn hộ The Rivana chỉ từ 31 triệu đồng/m2. Ngoài ra, dự án còn có những chính sách ưu tiên cho người đang tạm trú tại các quận ngoại thành TP.HCM đến an cư tại The Rivana. Để đem đến lộc may mắn cho người mua căn hộ, ngoài chính sách giá tốt, khách hàng còn có nhiều cơ hội nhận được những phần quà giá trị từ chủ đầu tư.

