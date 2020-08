Sở hữu 5 lợi thế “vàng” độc đáo, Vinhomes West Point đang là tâm điểm chú ý của thị trường, đặc biệt hấp dẫn với giới đầu tư bất động sản.

Vị trí vàng giữa trung tâm phía Tây thành phố

Vinhomes West Point tọa lạc ngay điểm giao giữa hai tuyến đường huyết mạch Phạm Hùng & Đỗ Đức Dục. Đây được coi là vị trí vàng hưởng trọn sinh khí thịnh vượng từ dòng chảy tài lộc của khu vực, khi mà cận kề đều là các công trình biểu tượng của thành phố như Bảo tàng Hà Nội, khách sạn 5 sao JW Marriot, Trung tâm hội nghị quốc gia, Landmark 72...

Vinhomes West Point - tâm điểm bừng sáng của khu trung tâm phía Tây thủ đô

Vị trí đắc địa của dự án giúp cư dân có thể di chuyển nhanh chóng sang các khu vực xung quanh, tiếp cận với nhiều tiện ích ngoại khu từ y tế, giáo dục, văn hóa cho đến trung tâm thương mại, vui chơi giải trí. Theo định hướng quy hoạch và mở rộng thủ đô đến năm 2030, khu vực này sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, hứa hẹn trở thành khu vực sầm uất nhất của Hà Nội, mang tới tiềm năng sinh lời không giới hạn cho BĐS.

Khu vực có view đẹp và hiện đại nhất Hà Nội

Từ căn hộ của mình, cư dân Vinhomes West Point có thể phóng tầm mắt về các công trình biểu tượng phía Tây như Hà Nội như Keangnam Tower, JW.Marriott, Bảo tàng Hà Nội… Với cơ sở hạ tầng và cảnh quan được quy hoạch đồng bộ nhất Thủ đô, khu vực này được coi là “Singapore của Việt Nam” với những tòa nhà cao tầng đẹp và hiện đại nhất Hà Nội.

Không gian hiện đại, riêng tư với tầm nhìn rộng mở

Hệ thống dịch vụ, tiện nghi nội khu đẳng cấp

Tại Vinhomes West Point, cư dân được thừa hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp theo tiêu chuẩn vận hành 5 sao từ Vinhomes. Trong đó, những tiện ích tưởng chừng như chỉ tái hiện ở các resort hạng sang cũng đã xuất hiện tại tổ hợp căn hộ Vinhomes Westpint. Cư dân có thể trải nghiệm “resort trên không”, tận hưởng cuộc sống thư thái giữa tâm điểm thành phố sôi động với bể bơi bốn mùa, khu thiền & yoga, sân chơi trẻ em, vườn hoa cảnh quan, điểm check-in ngắm thành phố... Cùng với đó, hệ thống an ninh, an toàn chặt chẽ gồm: đội bảo vệ kết hợp camera an ninh đa lớp, lối ra vào riêng cho căn hộ và văn phòng… cũng khiến cư dân hoàn toàn yên tâm sinh sống.

Sống hòa hợp cùng thiên nhiên với “resort trên không”tại Vinhomes West Point

Bể bơi bốn mùa sang trọng, đẳng cấp không kém khách sạn 5 sao

Mang tới hệ sinh thái live - work - play hoàn hảo, Vinhomes West Point đáp ứng nhu cầu sống tận hưởng - làm việc hiệu quả - nâng cao thể chất, bồi dưỡng tinh thần, xứng đáng là chốn an cư lý tưởng cho mọi gia đình.

Tiêu chuẩn bàn giao cao cấp

Là sản phẩm căn hộ cao cấp, Vinhomes West Point được xây dựng với mong muốn kiến tạo nên giá trị sống hoàn hảo với tiêu chuẩn bàn giao cao bậc nhất Hà Nội hiện nay. Nội thất được nhập khẩu từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, bài trí hài hòa về màu sắc và phong cách kiến trúc, đem đến vẻ đẹp sang trọng, tinh tế.

Mặt sàn lát gỗ, sơn tường Dulux hai lớp cùng trần nhà đắp thạch cao.

Khu bếp được bàn giao đủ các thiết bị từ bếp điện, mặt bàn lát đá, chậu rửa và máy hút mùi.

Mỗi căn hộ đều có nhà tắm lớn và nhỏ với thiết bị vệ sinh cao cấp của Toto, Kohler. Buồng tắm ngăn vách kính riêng, thiết kế giúp khô ráo, thông hơi tốt.

Chính sách bán hàng hấp dẫn - Quà tặng tân gia, ngập tràn ưu đãi

Cụ thể, khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc mua tòa W2, W3 và căn hộ văn phòng tòa W1, W2 sẽ được tặng gói đồ gia dụng tân gia lên tới 250 triệu đồng, tặng gói miễn phí dịch vụ từ 80 – 150 triệu đồng tùy loại căn hộ, bằng hình thức trừ vào giá bán căn hộ khi ký hợp đồng. Hơn thế, giá mua căn hộ sẽ tiếp tục được khấu trừ 6% nếu thanh toán bằng vốn tự có. Riêng với tòa W2, W3, khách hàng sẽ được nhận thêm gói du lịch châu Âu trị giá 2% giá trị căn hộ, áp dụng giảm trừ trực tiếp vào giá mua. Ngoài ra, bất cứ khách hàng nào khi mua căn hộ tại dự án cũng đều được tặng voucher mua xe VinFast lên tới 200 triệu đồng.Từ tháng 7/2020, chủ đầu tư Vinhomes đã tung ra một loạt gói quà tặng hấp dẫn, gây sốt thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội. Trong đó, siêu phẩm Dual key Officetel được giới đầu tư săn đón nhiệt tình khi đem đến giải pháp an cư - đầu tư phá vỡ mọi giới hạn: không gian sống linh hoạt cho gia đình nhiều thế hệ, cho thuê làm văn phòng, vừa ở vừa kết hợp kinh doanh...

- Hotline: 18001036

- Website: westpoint.vinhomes.vn

- Địa chỉ: Lô đất HH, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Minh Tuấn