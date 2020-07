Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố kết quả tài chính hợp nhất Quý 2/2020 với các chỉ số tài chính ấn tượng.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động chuyển nhượng dự án là 4.361 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.487 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.177 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 48%. Biên lợi nhuận gộp tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019.

Vững vàng một vị thế dẫn dắt

Tính đến 30/06/2020, tổng tài sản của Novaland đạt 98.780 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2019. Tại Novaland, Tập đoàn luôn thực hiện các biện pháp kiểm soát tài chính chặt chẽ, nhờ đó tính thanh khoản được duy trì ở mức cao, thể hiên qua tỉ suất thanh toán hiện thời đạt 3,52 lần, tương đương năm 2019 và cao hơn gần 1,8 lần so với giai đoạn 2016-2018, tỷ suất thanh toán nhanh đạt 0,8 lần. Hệ số đòn bẩy tài chính ổn định, đáp ứng đầy đủ các cam kết với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Novaland là công ty niêm yết lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tại kỳ soát xét tháng 07/2020, cổ phiếu Novaland (Mã: NVL) tiếp tục lọt vào rổ chỉ số top 30 DNNY lớn nhất trên TTCK - VN30. Thêm vào đó, Novaland tiếp tục lọt vào rổ chỉ số VNSI - chỉ số phát triển bền vững. Chỉ số VNSI hướng đến các mục tiêu: Xác định chuẩn phát triển bền vững cho các công ty niêm yết; Hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân xác định những doanh nghiệp có đặc tính “xanh” để đầu tư; Tăng cường xu hướng phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế; xác định các tiêu chí về thông lệ tốt nhất về môi trường, xã hội và quản trị; Bổ sung thêm một công cụ đầu tư mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng TTCK và nền kinh tế.

Chiến lược M&A hiệu quả của người dẫn đầu

Trong 6 tháng đầu năm 2020, chỉ tính riêng hoạt động huy động vốn, Tập đoàn Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng 12.006 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án. Bên cạnh hoạt động phát triển dự án dựa trên quỹ đất hiện hữu, Novaland luôn chủ động và tích cực thực hiện các hoạt động đầu tư và thoái đầu tư. Song song với các hoạt động đầu tư nhằm gia tăng quỹ đất có tiềm năng phát triển và tăng giá cao trong tương lai thì hoạt động thoái đầu tư được triển khai khi các dự án đạt được tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng. Các khoản đến từ việc chuyển nhượng dự án sẽ được tái đầu tư vào các dự án mới với tỷ suất sinh lợi cao hơn, thanh toán các khoản vay trước hạn và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh giúp củng cố nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng của Tập đoàn trong thời gian tới.

Đại lý phân phối - cầu nối đặc biệt để phục vụ khách hàng

Từ Quý 2/2020, Tập đoàn đã triển khai chiến lược kinh doanh đồng hành cùng các đại lý phân phối nhằm đẩy mạnh, tăng cường hoạt động giới thiệu sản phẩm BĐS của Novaland tới đông đảo khách hàng, nhà đầu tư trên cả nước. Các đối tác phân phối được xem là cầu nối giữa Novaland và khách hàng, thông qua các đối tác này, khách hàng sẽ có cơ hội tiếp cận những dự án chất lượng cao, sinh lời bền vững của Novaland.

Điểm qua các hoạt động kinh doanh nổi bật trong Quý 2/2020, Tập đoàn Novaland đã tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu dự án Aqua City sau giai đoạn giãn cách xã hội. Dự án Aqua City được nhà đầu tư đón nhận rất tích cực với tỷ lệ hấp thụ trung bình đối với các sản phẩm nhà phố, shophouse và villa lên đến 95% cho mỗi kỳ giới thiệu sản phẩm ra thị trường, và đó chính là điểm sáng trên thị trường bất động sản phía Nam trong điều kiện nguồn cung khan hiếm. Dự kiến trong tháng 8 năm nay, Tập đoàn sẽ cho ra mắt thêm một phân khu mới của dự án Aqua City, với phong cách kiến trúc Nhiệt đới hiện đại hứa hẹn tạo sức hút lớn trên thị trường.

Với các tiện ích hiện đại – Aqua City là đô thị sinh thái thông minh nổi bật tại phía đông TP.HCM

Tại mảng BĐS nghỉ dưỡng với xu hướng đang dẫn dắt hiện nay là second home, Tập đoàn Novaland đã phát triển mạnh mẽ các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí, tạo thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong nước và quốc tế. Tháng 6/2020, Novaland ra mắt phân kỳ Wonderland thuộc Tổ hợp Du lịch Nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Ho Tram. Wonderland có quy mô bao gồm khu thương mại - dịch vụ; khu tiện ích vui chơi giải trí biển; khu lưu trú với cụm khách sạn 4 sao do thương hiệu quốc tế quản lý, vận hành và khoảng hơn 270 sản phẩm second home biển (biệt thự biển đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập, nhà phố thương mại - shophouse ven biển). Ngoài ra, Novaland cũng đã ra mắt hơn 100 căn biệt thự cạnh biển “phiên bản giới hạn” The Tropicana ở vị trí đẳng cấp bậc nhất tại phân kỳ The Tropicana - thuộc Tổ hợp Du lịch - Nghỉ dưỡng - Giải trí NovaWorld Ho Tram.

Phối cảnh shophouse – Phân kỳ Wonderland dự án NovaWorld Hồ Tràm (BR-VT)

Ngọc Minh