Căn hộ hạng sang tại quận 1,TP.HCM không chỉ mang đến sự thuận lợi từ vị trí trung tâm tài chính quốc tế tương lai, mà còn tạo nên vị thế đẳng cấp cho chủ nhân cùng những đặc quyền hiếm có và các giá trị văn hóa vượt trội.

Giá trị sống, hệ tiện ích riêng biệt tại khu trung tâm

Các dự án nằm ở vị trí trung tâm quận 1 luôn có sức hấp dẫn với cộng đồng thành đạt. Nổi bật là The Grand Manhattan tọa lạc tại vị trí 2 mặt tiền trên đường Cô Giang - Cô Bắc.

Từ The Grand Manhattan, cư dân chỉ mất vài phút để di chuyển đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, ga Metro, công viên 23/9, chuỗi khách sạn 5 sao, tháp văn phòng hạng A... Sống tại nơi được bao quanh bởi các địa danh nổi tiếng, cận kề trung tâm tài chính sôi động giúp giới doanh nhân tiết kiệm thời gian di chuyển và tận hưởng cuộc sống cao cấp mỗi ngày.

Tổ hợp căn hộ - khách sạn The Grand Manhattan tại trung tâm quận 1 được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh phối cảnh: Novaland

Thừa hưởng những tiện ích hiện hữu quận trung tâm và những giá trị văn hóa - lịch sử của TP.HCM, dự án được Tập đoàn Novaland kỳ vọng kiến tạo thành một biểu tượng mới về cuộc sống chuẩn quốc tế cho cộng đồng cư dân thành đạt. Dự án mang đến đa dạng trải nghiệm cao cấp, với khối đế là tổ hợp khách sạn 5 sao Avani Saigon, khu mua sắm - ẩm thực và giải trí đảm bảo cuộc sống tiện nghi.

Hiểu được sức khỏe là tiêu chí quan trọng khi chọn nơi an cư của cư dân thành thị, Tập đoàn Novaland dành 4.200m2 để xây dựng công viên và cảnh quan nội khu. Trở về nhà sau một ngày bận rộn, cư dân có thể hòa mình trong không gian rợp bóng cây, cùng người thân thư thả dạo bộ mỗi tối hay tập luyện thể thao mỗi sáng.

Mảng xanh được tối ưu trong không gian sống đô thị

Bên cạnh đó, sở hữu căn hộ The Grand Manhattan đồng nghĩa với việc sống trong một cộng đồng văn minh xứng tầm, các doanh nhân có thể dễ dàng kết nối, mở rộng mối quan hệ. Đồng thời các cư dân nhí được lớn lên trong môi trường chất lượng cao, hiện đại và an toàn.

Một điểm cộng lớn khác của dự án là đặc quyền chỗ đỗ xe định danh cho cư dân. Giữa quận 1 đông đúc hiện nay, sở hữu riêng một chỗ đỗ ôtô trở thành tiện ích hiếm có và hấp dẫn. Nhờ tiện ích này, dù sống tại đô thị đông đúc, cư dân The Grand Manhattan vẫn có thời gian thảnh thơi, không phải vất vả tìm kiếm chỗ đỗ xe hay chờ đợi vào giờ cao điểm.

Sống phong cách tại Sky Villa Limited Edition

Đặc quyền thời thượng nhất tại The Grand Manhattan được thể hiện qua căn hộ Sky Villa Limited Edition - 18 “biệt thự tầm cao” phiên bản giới hạn. Mỗi căn hộ là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện tiêu chuẩn sống khác biệt của gia chủ. Tọa lạc tại trung tâm quận 1 hạn hẹp quỹ đất, Sky Villa Limited Edition của The Grand Manhattan sở hữu diện tích đến 150m2 với không gian tối ưu, vừa đảm bảo giá trị gắn kết gia đình vừa thỏa mãn sự tự do.

Sky Villa Limited Edition sở hữu diện tích 150m2 với số lượng giới hạn chỉ 18 căn. Ảnh phối cảnh: Novaland

Từ tiện ích riêng biệt và nhiều đặc quyền hạng sang, dự án The Grand Manhattan cùng căn hộ Sky Villa Limited Edition được kỳ vọng thiết lập nên tiêu chuẩn sống mới tại trung tâm quận 1. Dự án hứa hẹn trở thành chốn an cư lý tưởng cho nhóm khách hàng tinh hoa, mong muốn tận hưởng một cuộc sống giàu trải nghiệm, mang dấu ấn cá nhân, chuẩn quốc tế và đậm chất TP.HCM.

Ngọc Minh