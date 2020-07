The Pearl Riverside sở hữu nhiều điểm nhấn độc đáo khiến nơi đây trở thành dự án đáng mua bậc nhất thị trường Tây Nam TP.HCM.

The Pearl Riverside là khu nhà phố compound ven sông được SeaHoldings giới thiệu vào thời điểm đầu năm 2020 với ba giá trị cốt lõi là “Không gian vô tận”, “Cuộc sống Xanh & An”, “Nghỉ dưỡng tại gia”.

Tổng quan khu nhà phố compound ven sông The Pearl Riverside.

Đẳng cấp, an ninh và riêng tư

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý nhất tạo nên sự khác biệt cho The Pearl Riverside đó là tính chất khu compound đẳng cấp, an ninh và riêng tư.

Hiện nay không nhiều dự án mới trên thị trường mang tính chất này khi chúng ta chỉ thấy loại hình compound trong các khu dân cư có giá trị cực cao tại Quận 2, Phú Mỹ Hưng. The Pearl Riverside là khu nhà phố khép kín mang đến thị trường tỉnh Long An đang phát triển mạnh mẽ một làn gió mới với số lượng sản phẩm chỉ 250 căn chiếm khoảng 49% diện tích khu đất, quỹ đất còn lại được SeaHoldings sử dụng cho cơ sở hạ tầng, công viên ven sông và đa dạng các công trình tiện ích nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc sống cư dân.

Bên cạnh đó vấn đề an ninh cũng được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu. Khách hàng có thể yên tâm về sự an toàn của bản thân, gia đình và tài sản khi đã có đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, tận tâm và camera an ninh hoạt động 24/7.

Sở hữu vị trí ven sông

Vị trí cũng là một yếu tố của The Pearl Riverside được nhiều khách hàng đánh giá cao. Không những nằm trong khu dân cư hiện hữu sầm uất tại thị trấn Bến Lức, The Pearl Riverside còn sở hữu bờ sông Vàm Cỏ Đông suốt chiều dài dự án. Đây cũng là tiền đề thôi thúc SeaHoldings phát triển nên công viên The Pearl River Park rộng 5500m2 với hệ thống tiện ích phục vụ đa dạng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Đặc biệt có thể kể đến cầu Vọng Cảnh và bến du thuyền, những nơi có thể được sử dụng để câu cá, thả diều, tận hưởng không gian sông nước…

Pearl Complex - Một trong những công trình tiện ích đẳng cấp tại The Pearl Riverside.

Tinh tế từ thiết kế đến tiện ích

Ngoài những tiện ích đẳng cấp trong nội khu dự án như Pearl Clubhouse, trường học quốc tế Pearl School, tòa nhà thương mại - dịch vụ Pearl Complex; Tiện ích ngoại khu trong phạm vi 4km từ The Pearl Riverside cũng đầy đủ.

Cư dân chỉ cần dưới 10 phút để có thể di chuyển đến chợ Thuận Đạo, bệnh viện Bến Lức, bệnh viện Nhi Đồng, Co.op Mart Bến Lức, trường THCS Thuận Đạo. Việc đến với khu vực trung tâm TP.HCM cũng không kém phần thuận tiện khi thời gian di chuyển đến Quận 1 chỉ là 30 phút thông qua các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc HCM - Trung Lương, đại lộ Võ Văn Kiệt.

Những căn nhà tại The Pearl Riverside cũng được lồng trong mình những điểm nhấn tưởng chừng nhỏ, nhưng lại tạo ra sự nổi bật so với sản phẩm khác trên thị trường.

Không chỉ dừng lại ở việc được thiết kế hiện đại và kết hợp nhiều mảng xanh, từng căn nhà phố còn được SeaHoldings thêm vào tường riêng, sân thượng, sân sau và garage để xe trong nhà.

Bến du thuyền tại công viên The Pearl River Park đang trong quá trình hoàn thành.

Theo thông tin từ SeaHoldings hiện công ty đang trong quá trình bàn giao những căn hộ của dự án Fresca Riverside và sổ đỏ của dự án Lago Centro. Dự án The Pearl Riverside đến thời điểm hiện tại đã có quy hoạch 1/500, công nhận chủ đầu tư, giấy phép xây dựng và giấy phép kinh doanh. SeaHoldings cũng sẽ phối hợp cùng ngân hàng để cung cấp nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho khách hàng, chỉ cần thanh toán 30% để sở hữu nhà phố và đặc biệt là chính sách ân hạn nợ gốc trong 12 tháng hoặc đến lúc nhận nhà.

Thu Hằng