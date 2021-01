Khái niệm “bảo hiểm lifestyle” đang hình thành trong giới thượng lưu - tượng trưng cho khoản chi đảm bảo cho việc tận hưởng từng trải nghiệm sống ngay phút giây hiện tại.

“Bảo hiểm lifestyle” - khái niệm mới của giới thượng lưu

Tận hưởng trải nghiệm thượng lưu mỗi ngày là cách giới nhà giàu chi trả bảo hiểm lifestyle

Tại Việt Nam, giới siêu giàu đang gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo của Knight Frank, đến năm 2026, người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng lên 540 người, với tốc độ tăng 170%. Số lượng người giàu tăng nhanh kéo theo nhu cầu sử dụng sản phẩm xa xỉ, đẳng cấp cũng gia tăng để đáp ứng “bảo hiểm” phong cách sống cho tầng lớp này.

Không đợi già, cũng không đợi bệnh, giới thượng lưu sống cho phút giây hiện tại để xứng đáng với vị thế bản thân. Với “bảo hiểm lifestyle” - bảo hiểm phong cách sống, giới siêu giàu đang sẵn sàng chi trả để tự thưởng cho mình khoảnh khắc sống thăng hoa.

Eker, tác giả quyển sách Bí mật tư duy triệu phú cho rằng người giàu sẵn sàng chi rất nhiều tiền để tôn vinh bản thân và giá trị của họ. Việc sở hữu sản phẩm giới hạn, độc bản chính là cách giới nhà giàu toàn thế giới sở hữu bảo hiểm lifestyle và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Tại Việt Nam, không phải tự nhiên, ba thương hiệu du thuyền Benetti, Beneteau và Azimut đều đã có văn phòng đại diện. Hay những dự án bất động sản hạng sang tại TP.HCM đều đầu tư xây dựng bến thuyền như Vinhomes Central Park (Q.Bình Thạnh), Vinhomes Golden River (Q1)…

Sở hữu du thuyền đã trở thành xu hướng, là 1 trong những giá trị hướng đến “bảo hiểm lifestyle” của người giàu có tại TP.HCM. Một nguồn tin tiết lộ, cả nước hiện có hơn 100 chiếc du thuyền, trong đó hơn nửa thuộc TP.HCM.

Sản phẩm độc bản giới hạn khẳng định phong cách sống thượng lưu

Bổ sung cho nhu cầu ngày càng lớn và hướng tới nâng tầm giá trị thượng lưu của giới siêu giàu TP.HCM, The Manhattan Glory - Vinhomes Grand Park đã ra mắt dòng sản phẩm phiên bản giới hạn. Đó là điểm nhấn 23 căn biệt thự The Manhattan Glory Limited Edition nằm liền kề bến thuyền cao cấp Manhattan Glory ngay trong nội khu của quần thể cao cấp.

Tại The Manhattan Glory Limited Edition, giới thượng lưu sẽ tận hưởng trọn vẹn những đặc quyền mà bảo hiểm lifestyle “chi trả”

Được thiết kế bởi đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới Humphrey & Partners (Mỹ) trên quy mô 5.000m2, bến thuyền cao cấp Manhattan Glory là một trong 3 siêu tiện ích của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Sở hữu vị trí kết nối đại công viên 36ha và đại lộ Ánh sáng trải dọc xuyên suốt quần thể The Manhattan Glory, bến thuyền cao cấp hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến xứng tầm thu hút giới tinh hoa phía Đông Sài Gòn.

Những không gian nhà hàng, cafe… trong và ngoài trời, những cảnh quan xanh cùng tiểu cảnh vương giả, cung điện Crystal Palace với khung mái vòm và nhiều ô cửa kính lớn đậm chất cổ điển… tất cả sẽ kiến tạo nên địa điểm giải trí, ngắm cảnh sang trọng bậc nhất thành phố

Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory chính là yếu tố tô điểm thêm đặc quyền thượng lưu của dãy 23 căn biệt thự The Manhattan Glory Limited Edition. Không chỉ ở vị trí kề bên biểu tượng tự hào mới của thành phố, The Manhattan Glory Limited Edition còn dành tặng 23 vị chủ nhân đặc quyền được ưu tiên thuê bến đậu du thuyền định danh - bổ sung vào bộ sưu tập những sở hữu độc bản của chủ nhân danh giá.

Sự khác biệt của biệt thự “Limited Edition” còn nằm ở thiết kế kiến trúc riêng, nổi bật giữa quần thể cao cấp The Manhattan Glory. Cụ thể, 23 căn biệt thự được sơn 2 màu tạo hiệu ứng tương phản, tôn lên đường nét sang trọng cùng hàng cổng chính bề thế và những hoạ tiết phào chỉ đậm nét Tân cổ điển. Hệ thống hàng rào, lan can dung hoà mềm mại khi phối cùng hoa văn hoạ tiết hoa và lá vàng tinh tế. Cuộc sống còn được nâng tầm khi The Manhattan Glory Limited Edition sở hữu thêm 2 bốt an ninh nội khu, gia tăng an ninh cho chủ nhân bên cạnh hệ thống an ninh đa lớp hiện đại chung của Vinhomes Grand Park.

Với những đặc quyền thượng lưu chỉ có tại The Manhattan Glory Limited Edition, cộng đồng tinh hoa có thể đánh dấu “di sản” của riêng mình, để mỗi phút giây quý báu trong cuộc đời đều được bảo hiểm lifestyle “chi trả” trọn vẹn.

Minh Tuấn