Trong xu hướng chọn nơi an cư, đáp ứng cuộc sống đạt được sự cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần (wellness home), những vùng đất có khí hậu mát mẻ, môi trường trong lành như TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) là điểm đến lý tưởng.

Hội tụ nhiều thế mạnh

Cách TP.HCM khoảng 193 km và TP.Đà Lạt khoảng 112 km, TP.Bảo Lộc hội tụ nhiều thế mạnh hiếm có mà không nơi nào có được về địa hình dành cho du lịch và nghỉ dưỡng.

Bảo Lộc có độ cao trung bình 900m so với mực nước biển, quanh năm nhiệt độ trung bình chỉ ở mức 21 - 23 độ C. Đây quả là thiên đường cho du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng điều tạo nên khí hậu mát mẻ, lý tưởng đó, không chỉ nằm ở độ cao, Bảo Lộc còn hội tụ những địa hình, cảnh quan thiên nhiên hiếm có, dễ khiến mọi người chọn nơi đây là second home.

Sinh sống tại TP.HCM, gia đình anh N.T.G có căn hộ nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu. Trước khi TP.HCM áp dụng chính sách giãn cách, vào cuối tuần, anh N.T.G thường lái xe đưa gia đình xuống Vũng Tàu nghỉ và tắm biển. Gần đây, anh N.T.G quyết định chọn mua thêm một bất động sản nghỉ dưỡng khác tại Bảo Lộc.

Chia sẻ lý do lựa chọn bất động sản Bảo Lộc làm nơi nghỉ cho gia đình, anh N.T.G cho biết, khí hậu tại Bảo Lộc mát mẻ nhưng không quá lạnh như Đà Lạt. Sắp tới, cao tốc Giầu Dây - Liên Khương hoàn thành, việc di chuyển từ TP.HCM lên Bảo Lộc rút ngắn chỉ còn khoảng 2 tiếng so với 4 tiếng hiện nay. Cùng với đó, phong cảnh đồi chè đẹp, giá đất còn rẻ so với TP.HCM.

Mảnh đất thiên nhiên ưu đãi

Không chỉ có khí hậu tuyệt vời, vùng đất cao nguyên Bảo Lộc còn hội tụ những thế mạnh hiếm nơi nào có được như thác, hồ, sông suối, đèo, đồi…

Bảo Lộc có nhiều thác đẹp nằm ẩn hiện trong các cánh rừng nguyên sinh. Có thể kể đến như: Thác Dambri nằm ở thượng nguồn suối Dam’ry, cách trung tâm TP. Bảo Lộc khoảng 18 km về hướng Tây Bắc. Thác Dambri được xem là thác lớn nhất Lâm Đồng với chiều cao 60m. Đây là thác nước hùng vĩ bậc nhất của núi rừng Tây Nguyên. Thác 7 tầng hay còn được gọi thác Tà Ngào, nằm ở thượng nguồn suối Đạ Huoai, cách trung tâm Bảo Lộc gần 25 km theo đường Quốc lộ 55.

Thác Dasara nằm cạnh thác Dambri, nhưng dòng nước chảy hiền hòa, thi vị hơn. Thác Tam Hợp, nằm sau khuôn viên chùa Di Đà thuộc buôn Đang Đừng, xã Đạ Tồn, Bảo Lộc, cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 35 km, cũng là thác cao với dòng nước lớn đổ xuống tung bọt trắng xóa thật đẹp. Bảo Lộc còn có thác Cầu Đôi, Lộc Phát, Suối Mơ… điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp trữ tình của núi rừng nơi đây.

(Ảnh minh họa)

Một trong những yếu tố góp phần làm khí hậu Bảo Lộc mát mẻ là vùng đất này có nhiều hồ. Hồ Nam Phương nằm cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 2 km về phía Bắc. Đây là hồ lớn nhất tại Bảo Lộc, diện tích lên đến 100 ha, được ngăn thành hồ Nam Phương 1 và hồ Nam Phương 2 bởi một con đập. Hồ gây ấn tượng bởi mặt hồ nước trong xanh, vẻ đẹp hoang sơ.

Hồ Bảo Lộc (còn gọi là hồ Đồng Nai) nằm ngay trung tâm Bảo Lộc, có cây cầu bắt ra thủy tạ ngắm cảnh mặt hồ rất đẹp. Hồ Lộc Phát là hồ tích nước của nhà máy thủy điện Lộc Phát, Bảo Lộc. Hồ Tảo Hồng (còn gọi là hồ B’Lao) là một điểm check-in mới tại TP. Bảo Lộc bởi khung cảnh đẹp như tranh vẽ của mặt hồ màu xanh ngọc bích làm nền cho một loại tảo đặc biệt, mọc dưới lòng hồ, khi nở bung thành từng cụm tạo nên một mảng màu hồng tuyệt đẹp, lung linh dưới ánh nắng.

Tuy nằm trên vùng cao nhưng hệ thống sông suối của Bảo Lộc khá phong phú. Về phía đông của Bảo Lộc có hệ thống sông DaR’Nga là ranh giới với huyện Bảo Lâm. Các phụ lưu lớn của sông DaR’Nga ở địa phận Bảo Lộc có suối DaSre Drong, suối DamDrong, suối DaBrian... Về phía Nam có hệ thống sông Đại Bình, bắt nguồn từ các dãy núi cao ở phía Nam và Tây TP.Bảo Lộc. Các phụ lưu của sông Đại Bình có suối DaLab, suối Tân Hồ có trữ lượng nước khá lớn. Về phía Tây Bắc là hệ thống suối Dambri, trong đó thác ĐamB’ri là địa đểm du lịch nổi tiếng.

Nói đến Bảo Lộc chắc chắn không thể không nhắc đến đèo Bảo Lộc. Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km là nơi chuyển tiếp giữa vùng thung lũng Đạ Huoai và cao nguyên Di Linh, nối thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai và xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc trên tuyến quốc lộ 20 thuộc tỉnh Lâm Đồng. Chân đèo có độ cao 415 m so với mực nước biển, còn đỉnh đèo có độ cao 980 m. Ô tô bon bon hướng từ TP.HCM lên, chỉ vài km bước vào đường đèo Bảo Lộc, du khách sẽ cảm nhận rõ ngay sự khác biệt về khí hậu khi làn gió mát lạnh lùa vào mặt, vào người khiến du khách lập tức trầm trồ ngay.

Sự hội tụ những thế mạnh hiếm có của Bảo Lộc khiến vùng đất này trở thành điểm đến lý tưởng để an cư. Anh N.T.G kể, thực tế, trang trại trồng cà phê, trồng chè trong các năm qua cũng thu hẹp một phần nhưng đó là đất thuộc quyền sử dụng của tư nhân.

“Hiệu quả kinh tế từ các trang trại này không còn cao như xưa, họ chuyển sang làm đất nền dự án. Tôi cho rằng, thực sự dư địa cho bất động sản vẫn còn nhiều ở đây, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng”, anh N.T.G nhận xét.

Hùng Anh