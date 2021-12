Thị trường bất động sản tại Long An ngày càng phát triển nhờ hạ tầng được đầu tư đồng bộ và có nhiều dự án quy mô lớn đang trong quá trình hoàn thiện, sẵn sàng mở bán, nổi bật nhất là ở huyện Bến Lức.

Bất động sản - kênh trú ẩn của nhà đầu tư

Theo nhiều nhà đầu tư, sự mất giá của đồng tiền và lạm phát trở thành tín hiệu dự báo dòng tiền sẽ đổ mạnh vào thị trường bất động sản. Các chuyên gia kinh tế dự báo, chỉ số lạm phát năm 2022 sẽ tăng mạnh khi gói cứu trợ lớn được tung ra tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, một lượng cung tiền mặt lớn sẽ lưu hành.

Trước áp lực lạm phát, nhiều người đã đi tìm phương án đầu tư an toàn, trong đó các sản phẩm bất động sản có giá trị, nhất là đất nền ở các tỉnh vùng ven được nhiều nhà đầu tư nhắm tới.

Tại phía Nam, các khu vực thuộc tỉnh Long An tiếp giáp với TP.HCM đang được các nhà đầu tư săn đón. Đặc biệt đất nền vùng ven tại các khu vực này được dự báo sẽ là phân khúc thu hút nhu cầu đầu tư tăng cao và sẽ là nơi “cất tiền” của các nhà đầu tư.

Nhờ vị trí địa lý chiến lược, cơ sở hạ tầng đang được nâng cấp mà Bến Lức Long An đang được nhiều nhà đầu tư chú ý.

Long An - tâm điểm đầu tư bất động sản

Lý giải cho làn sóng dịch chuyển đầu tư này, ông Dương Văn Sỹ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM&DV BĐS An Vượng Land nhận định: Long An là tỉnh duy nhất của Tây Nam Bộ có đường ranh giới tiếp giáp TP.HCM, đồng thời là cửa ngõ của 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Với vị trí chiến lược và được đánh giá là trung tâm công nghiệp - dịch vụ chính của ĐBSCL, Long An tập trung đầu tư xây dựng mở rộng nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng nhằm kết nối tỉnh và các địa phương khác trong khu vực.

“Trong giai đoạn 2021 - 2025, Long An sẽ huy động nguồn vốn khoảng 30.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án giao thông trên địa bàn. Không chỉ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là cửa ngõ giao thương với Campuchia và Tiểu vùng sông Mê - Kông mở rộng, bổ sung chức năng đô thị cho TP.HCM đang ngày một lớn mạnh. Hiện nơi đây đang được hưởng nhiều lợi thế từ yếu tố hạ tầng tốt, ngoài ra quỹ đất dồi dào, giá mềm, chính vì vậy thu hút được dòng tiền của các nhà đầu tư” - ông Sỹ cho biết thêm.

Thị trường BĐS Long An đang trong giai đoạn “hút vàng” với rất nhiều chuyển động tích cực. Hiện, Long An đang đứng đầu cả nước về thu hút FDI trong 10 tháng đầu năm 2021. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, địa bàn tỉnh hiện đang có hơn 1000 dự án FDI hoạt động với tổng vốn đăng ký 6,15 tỷ USD. Với chiến lược thu hút FDI và nhiều “ông lớn” bất động sản muốn phát triển các khu công nghiệp mới, hàng chục nghìn lao động sẽ đến Long An làm việc. Do đó, những đô thị mới hứa hẹn trở thành nơi an cư.

Khu dân cư Long Kim II - ‘đón sóng” đầu tư đất nền

Đón đầu làn sóng, Khu dân cư (KDC) Long Kim II thuộc trung tâm thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức - tỉnh Long An là nơi có đầy đủ các điều kiện như: vị trí thuận lợi di chuyển đến TP.HCM và các tỉnh phía Nam, tiện ích dịch vụ vượt trội, nằm ngay trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Bến Lức. Với quy mô 24ha, khu dân cư Long Kim II được quy hoạch và thiết kế theo mô hình khu liên hợp giữa dân cư, thương mại, thể thao giải trí và giáo dục… tạo thành một khu đô thị mới văn minh.

Làn sóng đầu tư đất nền đang dồn về KDC Long Kim II

KDC Long Kim II thuận tiện giao thông cả về đường bộ và đường thủy. Về đường bộ KDC Long Kim II có mặt tiền là nơi giao nhau giữa 3 tuyến đường lớn là Nguyễn Trung Trực; Phan văn Mãng và QL 1A (đường huyết mạch nối TP.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ); cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm được Chính phủ phê duyệt đi qua KDC Long Kim II như: Cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tuyến vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Tân Sơn Nhất - Long An. Giao thông đường thủy tại đây có hệ thống sông ngòi, kênh rạch, trong đó có sông Vàm Cỏ Đông - là một trong những trục đường thủy dài và lớn nhất khu vực miền Tây.

Không dừng lại ở lợi thế về vị trí, KDC Long Kim II còn nằm sát cạnh hàng loạt các khu công nghiệp lớn như KCN Nhựt Chánh, KCN Thuận Đạo, KCN Phúc Long, KCN Vĩnh Lộc 2…

Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án, các lô đã có sổ đỏ của dự án đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Lệ Thanh