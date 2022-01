Bước sang 2022 thị trường bất động sản kỳ vọng “bùng nổ” với các dự án quy mô, được đầu tư bài bản, trong đó điểm sáng là tại các đô thị hạt nhân, hứa hẹn mang đến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Những dấu hiệu phục hồi

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt từ khi thay đổi Chiến lược phòng chống dịch từ Zero - Covid sang thích ứng linh hoạt, an toàn với Covid-19. Các chỉ số kinh tế vĩ mô quý 4/2021 đều tốt lên, giúp GDP quý IV tăng trưởng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, từ mức âm 6,02% của quý III và cao hơn mức tăng 4,48% của quý IV/2020; giúp GDP cả năm tăng trưởng 2,58%. Theo đó, nếu thực hiện tốt các chương trình trọng điểm mà Chính phủ đang hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền thông qua thì kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 6,5-7% trong năm 2022.

Đối với thị trường BĐS, bắt đầu từ trung tuần tháng 9/2021, mức độ quan tâm bất động sản của người dân trên cả nước, đặc biệt ở khu vực phía Nam có dấu hiệu phục hồi trở lại. Mức độ quan tâm và tìm hiểu các dự án, đặc biệt là các dự án căn hộ cao cấp tăng nhanh chóng.

Theo dữ liệu khảo sát cho thấy, tỷ lệ tăng giá của Bình Dương từ quý IV2020 - quý I2021 đối với chung cư là 3,6%, đất nền là 11,8%. Mặc dù có thời gian “ngủ đông” trong dịch nhưng nhanh chóng sau đó, thị trường đã trở lại và được nhà đầu tư đón nhận nồng nhiệt. Bởi bên cạnh những khởi sắc của công tác chống dịch, thị trường còn xuất hiện các dự án quy mô, được đầu tư phát triển chuyên nghiệp với mức giá hợp lý, nhất là tại các đô thị hạt nhân xung quanh TP.HCM, nơi có sức bật mạnh mẽ trong những năm trở lại đây.

Ở phía Nam, thị trường Bình Dương tiếp tục là tâm điểm hút vốn đầu tư mạnh mẽ. Bất chấp đại dịch, Bình Dương vẫn nằm trong top 3 địa phương hút FDI cao nhất. Tỉnh có đến 3 thành phố trong đó Thuận An nổi lên như một đô thị trẻ giàu sức sống. Nơi đây sở hữu nhiều lợi thế nhờ tập trung các khu công nghiệp lớn và hệ thống tiện ích hiện đại như khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2, Việt Hương, trung tâm thương mại AEON Mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Becamex, sân Golf Sông Bé...

Astral City - Giải pháp nơi an cư lý tưởng nơi tâm điểm đô thị hạt nhân

Là dự án tiêu biểu tại Bình Dương có quy mô 8 tòa tháp cao 40 tầng, dự kiến khi hoàn thành sẽ cung ứng cho thị trường gần 5.000 căn hộ cao cấp, dự án Astral City được đầu tư bởi Tập đoàn bất động sản Phát Đạt, hợp tác đầu tư bởi Tập đoàn Danh Khôi và DKRA Vietnam giữ vai trò tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên mặt tiền quốc lộ 13 của thành phố Thuận An (Bình Dương).

Astral City có quy mô 8 tòa tháp cao 40 tầng. Ảnh phối cảnh dự án

Mở ra không gian sống sang trọng, phù hợp các yêu cầu khắt khe của giới chuyên gia, dự án Astral City sở hữu tổ hợp trung tâm thương mại 4 tầng, dòng suối nhiệt đới dài 300m, 2 công viên trung tâm quy mô được thiết kế theo phong cách resort, 6 hồ bơi, 8 vườn tiện ích trên tầng 20 của các toà tháp... Dự án sẽ được vận hành bởi tập đoàn quốc tế CBRE, đảm bảo chất lượng sống đẳng cấp cho cư dân.

Một góc hồ bơi chân mây ở tầng 20 của toà tháp The Gemini. Ảnh phối cảnh dự án

Hiện nay tòa tháp thương mại Gemini tại Astral City đang được giới thiệu với những điểm khác biệt ấn tượng. Đây là tòa tháp sở hữu 2 mặt tiền đắt giá trong đó có đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn bậc nhất Bình Dương. Thiết kế kiến trúc hiện đại tràn nguyên khối sang trọng cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua tại The Gemini, mở ra tầm nhìn đắt giá cho cư dân tương lai. Đặc biệt hơn cả, toàn bộ không gian tầng 20 của tòa tháp được thiết kế thành "resort nghỉ dưỡng trên không" ở độ cao 100m với hồ bơi chân mây, vườn thiền, vườn nhiệt đới...những tiện ích đỉnh cao hiếm có tại Bình Dương.

Khuôn viên thương mại sầm uất cùng cảnh quan thiên nhiên xanh mát tại khối đế. Ảnh phối cảnh dự án

Thời điểm hiện tại, tháp thương mại The Gemini đang được Tập đoàn Danh Khôi - đơn vị hợp tác đầu tư và DKRA Vietnam - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án giới thiệu ra thị trường với các ưu đãi tài chính hấp dẫn, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% đợt đầu, 30% đến khi nhận căn hộ; ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng. Đặc biệt, chủ đầu tư cam kết lợi nhuận 12%/năm cho đến thời điểm bàn giao nhà.

Thu Hằng