Bất kể là thời điểm nào, bất động sản luôn là một kênh bảo vệ tài sản tốt và mang lại giá trị sinh lời cao.

Gần 2 tháng qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, nền kinh tế nước ta chịu nhiều tác động. Một số lĩnh vực kinh doanh liên quan đến du lịch, ăn uống,... dường như đình trệ. Thị trường chứng khoán, vàng hay USD... đều lao đao. Tâm lý giữ tiền diễn ra trên diện rộng, tuy nhiên đây không phải là phương án tối ưu. Theo các chuyên gia, bước vào đầu quý II/2020, sẽ có xu hướng tìm kiếm và lựa chọn những kênh đầu tư an toàn. Bất động sản được đánh giá là kênh giữ vốn, sinh lời hiệu quả cả trong trung và dài hạn.

Nhu cầu sở hữu BĐS có không gian xanh luôn hiện hữu, đặc biệt trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Lý giải điều này, giới chuyên gia BĐS cho rằng: trước sự biến động chưa có điểm dừng của thị trường, trên tất cả các lĩnh vực thì bất động sản vẫn mang đến sự an tâm và có nhiều lựa chọn hơn so với các loại hình đầu tư khác. Đơn cử, nếu đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, thành bại của nhà đầu tư hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Nhà đầu tư chỉ có thể lựa chọn giữ hoặc bán, trong khi với bất động sản, chủ sở hữu có nhiều lựa chọn khác như để ở, cho thuê hoặc bán.

Hơn nữa, giai đoạn này, thị trường BĐS đang có sự sàng lọc cần thiết để giới đầu tư xác định các nhà phát triển uy tín, tìm kiếm được những dự án thực sự tốt. Đây cũng được xem là cơ hội để sở hữu bất động sản bởi dự báo đầu tư bất động sản trong những năm tới sẽ khó khăn vì mức giá đã tăng lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, khi chọn lĩnh vực, nhà đầu tư cần có định hướng rõ ràng, nghiên cứu kỹ thông tin sản phẩm, lựa chọn các dự án có pháp lý hoàn thiện, sản phẩm hiện hữu để không “ăn trái đắng”.

Sự sàng lọc của thị trường giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm được một sản phẩm tốt.

Hiện nay, để kích cầu, nhiều doanh nghiệp BĐS cũng đưa ra các phương thức bán hàng mới như tư vấn trực tuyến, hỗ trợ tài chính mua nhà... Đơn cử như dự án Đông Tăng Long - An Lộc (quận 9), khách hàng sở hữu các sản phẩm BĐS tại đây sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 9 tháng và được ân hạn nợ gốc 9 tháng. Với chính sách này, giới chuyên môn đánh giá đây không chỉ đơn thuần là biện pháp hỗ trợ khách hàng mà còn cho thấy tiềm lực tài chính của đơn vị phát triển kinh doanh dự án TLH. Bởi trong tình trạng khó khăn như hiện nay, những doanh nghiệp không thực sự mạnh sẽ khó trụ vững, chưa nói đến việc hỗ trợ tài chính cho khách hàng.

Bên cạnh đó, khách hàng mua BĐS tại Đông Tăng Long – An Lộc còn được hưởng mức ưu đãi chiết khấu lên đến 4% khi lựa chọn phương thức thanh toán nhanh và ưu đãi 2% khi lựa chọn phương thức thanh toán theo tiến độ. Ngoài ra, tất cả khách hàng đều được tặng 2 năm phí quản lý. Bên cạnh đó, những khách hàng có nhu cầu sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng sẽ được tăng gói bảo hiểm Nhân thọ trị giá 20 triệu đồng. Tọa lạc tại vị trí trung tâm KĐT Đông Tăng Long, phân khu Đông Tăng Long - An Lộc liền kề với 18 hệ thống tiện tích, 7 ha hồ điều hòa, 13 ốc đảo công viên. Dự án với các căn nhà phố, biệt thự vườn có thiết kế hiện đại, thông thoáng và đề cao chất lượng không gian sống. Với mức giá chỉ từ 5,5 tỷ/ lô, Đông Tăng Long - An Lộc không chỉ mang đến giải pháp an cư, mà còn là cơ hội đầu tư bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản TLH

Hotline: 0906 77 66 88

Website: www.dongtanglonganloc.vn

Lệ Thanh