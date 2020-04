Dự án Bcons Green View đặc biệt hấp dẫn khách hàng có nhu cầu ở thực khi có hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm đi qua và gần nơi dự án tọa lạc đảm bảo cho hoạt động đi lại của cư dân thuận tiện, nhanh chóng.

Tiện nghi khi sống ngay đô thị

“Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” là 3 tiêu chí thể hiện về sự tốt lành của một khu đất. Nhờ thiên thời - địa lợi - nhân hoà mà người ở trên khu đất ấy sẽ có được nhiều điều may mắn, thuận lợi. Thế cho nên ở đô thị, nhà, đất trong những khu vực đông dân, giao thương nhộn nhịp luôn có giá trị lớn và không bị mất giá, ngược lại giá trị lại tăng thêm qua thời gian.

Nếu xét về các yếu tố ưu điểm của vị trí, dự án khu căn hộ Bcons Green View đạt được hai tiêu chuẩn “cận thị” và “cận lộ”.

Bcons Green View có vị trí thuận lợi cho an cư

Trong đó, ở góc độ “cận thị” dễ dàng thấy rõ khi dự án hiệu hữu ngay khu dân cư sầm uất, đối diện là trung tâm thương mại Big C, cách chợ Đông Hòa chỉ vài trăm mét, ngay trong xung quanh có hàng loạt tiện ích phục vụ mua sắm, dịch vụ như sân thể dục thể thao của Dĩ An cách 2km, trường học các cấp nằm trong bán kính 1km, tiếp đó là bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ. Từ dự án cũng chỉ di chuyển ít phút là đã vào đến trung tâm thành phố Dĩ An, TP.HCM.

Bcons Green View còn nằm trong khu vực của Dĩ An tiếp giáp với TP.HCM. Khu vực này được đánh giá nhiều tiềm năng cho thị trường bất động sản nhà ở, nhờ hưởng lợi từ yếu tố mở rộng đô thị của TP.HCM. Hiện, trên địa bàn giữa Dĩ An và Tp.HCM cũng đã có một loạt các tiện ích xã hội như Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, bến xe Miền Đông mới, Tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Với hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm đi qua và gần nơi dự án tọa lạc đảm bảo cho hoạt động đi lại của cư dân thuận tiện, nhanh chóng.

Giao thông kết nối liên vùng

Nhìn tiếp qua góc độ “cận lộ”, khu căn hộ Bcons Green View vừa thừa hưởng được vị trí đắt giá. Từ dự án kết nối dễ dàng với 4 hướng khi nằm ở khu vực Quốc lộ 1K - tuyến đường cửa ngỏ giữa tỉnh Bình Dương và TP.HCM đi qua địa bàn thành phố Dĩ An.

Quốc lộ 1K được nối liền với cung đường nội đô đẹp nhất của TP.HCM là Phạm Văn Đồng (trên địa bàn Quận Thủ Đức) để vào khu vực các quận nội thành trong khu trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất; nối vào Xa lộ Hà Nội để nhanh chóng di chuyển về hướng Quận 9, Quận 2, Quận 12 (TP.HCM), đi về các tỉnh ĐBSCL, Thành phố Thuận An (Bình Dương); kết nối thẳng vào khu trung tâm thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Chủ đầu tư cho hay, mặc dù hiện hữu ngay trục đường Quốc lộ 1K có lưu lượng xe cộ qua lại lớn nhưng vị trí Bcons Green View tọa lạc cách lề đường 100m nên vẫn đảm bảo về khoảng cách tiếng ồn cho không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi của dư dân. Môi trường sống tại Bcons Green View còn được thừa hưởng không gian mát mẻ của mảng xanh lớn và mặt nước rộng từ hệ thống hồ đá lớn nhỏ trong khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM rộng hơn 600ha cách đó 1km.

Quốc lộ 1K là cửa ngõ kết nối Bình Dương - TP.HCM - Đồng Nai

Trong tương lai, cư dân Bcons Green View di chuyển sang khu vực Quận 9, Bến xe Miền Đông mới, bệnh viện Ung Bứu 2 và đi về hướng Vũng Tàu, hướng ra các tỉnh miền Trung và ĐBSCL, cao tốc Long Thành - Dầu Giây càng rút ngắn khoảng cách hơn khi tuyến đường D1 rộng 17m kết nối giữa Quốc lộ 1K vào đường vành đai 3 được thi công.

Dự án cung cấp nhà ở giá 1,5 tỷ đồng

Không chỉ có vị trí vượt trội, thêm vào đó, yếu tố tăng giá của các căn hộ Bcons Green View còn được hậu thuẫn từ nhu cầu mua nhà nhiều, nhưng nguồn cung không đáp ứng kịp. Mặt bằng giá nhà ở tại thị trường TP.HCM tăng cao là lợi thế cho khu vực giáp ranh thành phố như Dĩ An phát triển.

Hiện tại, giá đất ở tại khu vực này có những vị trí đã tiệm cận với mức giá đất của các quận ngoại thành của TP.HCM. Vậy cho nên so với 2 năm trước, giá căn hộ khu vực Dĩ An cũng đã tăng cao hơn rất nhiều. Nhờ vào yếu tố giáp ranh nên thị trường nhà ở Dĩ An hiện không chỉ phục vụ cho người dân Bình Dương mà còn được nhiều người lâu nay sinh sống và làm việc ở TPHCM đến mua nhà để ở.

Việc chuyển đổi nơi ở của người dân TP.HCM cũng nằm trong xu hướng khi khu vực vùng lân cận thành phố như Dĩ An đã lên thành phố, giao thông thuận lợi. Do đó, người dân vẫn được sở hữu tính tiện lợi cao khi dễ dàng tiếp cận với các tiện nghi cuộc sống như trung tâm mua sắm, y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí đa dạng và hiện đại. Hơn nữa, không gian vùng ven cũng thoáng đãng hơn điều này rất khó tìm được trong khu vực trung tâm dân cư đã đông đúc.

Vậy cho nên, với vị trí vừa gần TP.HCM, lại ngay trong khu trung tâm Dĩ An, các căn hộ Bcons Green View hứa hẹn là địa chỉ thu hút sự chú ý của người mua nhà trong năm 2020 này.

Thông tin dự án Bcons, liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt.

Hotline: 0905.935.935

Tấn Tài