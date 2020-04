Cách đường quốc lộ 1K chỉ 100m, các căn hộ dự án Bcons Green View được giới đầu tư đánh giá cao về tiềm năng tăng giá.

Vị trí trong bán kính vàng tạo giá trị cho BĐS

Giới chuyên gia nhận định, nhà ở nằm ngay tâm đô thị hoặc cách ga metro không quá 3km, hoặc có khoảng đường di chuyển đến đường vành đai từ 1-2 km, đi bộ 500m đến 1 km tới trạm xe buýt ... sẽ là những bất động sản được đánh giá nhiều cơ hội tăng giá rất lớn qua thời gian.

Trong ngành BĐS, bán kính vàng được xem là yếu tố để đánh giá về triển vọng gia tăng giá trị của sản phẩm. Với điều kiện đô thị phát triển nhanh và mở rộng như hiện nay, khái niệm trung tâm không còn bó hẹp. Thế cho nên những bán kính vàng của bất động sản cũng đang thay đổi từng ngày.

Bcons Green View tọa lạc ngay khu vực giao thương sầm uất

Đại diện Bcons cho biết, đối với các sản phẩm BĐS nằm trong khu trung tâm không ngừng gia tăng về mặt giá trị vì đây chính là khoảng cách đẹp nhất. Khi đó, các sản phẩm bất động sản được khoanh vùng theo khu vực nội ô và ngoại ô. Tuỳ vào bán kính với trung tâm mà sản phẩm bất động sản cũng được phân ra thành các phân khúc khác nhau.

Hiện, bất động sản cao cấp có khoảng cách với trung tâm thành phố 3-5 km. Đối với phân khúc bất động sản trung cấp phải đi xa hơn, cự li thuận lợi là từ 5-10 km. Còn, các bất động sản bình dân độ xa tính từ trung tâm có thể lên đến 13-20 km. Tuy nhiên, đối với vùng ven, khoảng cách di chuyển từ nơi ở đến khu trung tâm có thể kéo giãn xa hơn ra đến 25 km.

Như vậy, nếu lấy trung tâm TP.HCM làm tâm điểm, thì vị trí dự án Bcons Green View vẫn nằm trong cự li bán kính vàng, khi chưa đến 20km. Còn nếu lấy vị trí trung tâm thành phố Dĩ An làm tâm điểm thì Bcons Green View càng lợi thế, khi khoảng cách đến khu trung tâm chỉ vài ki-lô-mét.

Sống tiện nghi

Nếu lấy các công trình dịch vụ, tiện ích đô thị làm mốc tham chiếu như công viên, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại thì cự li đẹp là 1-2 km. Bcons Green View lại chỉ cách trung tâm thương mại Big C Dĩ An vài trăm mét, xa hơn 1 chút là bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ; trường học cấp 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm lại nằm sát bên dự án, cách tầm hơn 1 km là trường cấp 2, 3 và Đô thị đại học Quốc gia TP.HCM, sân vận động thể dục thể thao Dĩ An.

Từ Bcons Green View, cư dân có thể đi mua sắm tại chợ truyền thống - chợ Đông Hòa cách dự án chỉ vài trăm mét hoặc ngay Big C đối diện.

Nhiều tiện ích thư giãn, chăm sóc sức khỏe có ngay trong khuôn viên dự án

Theo các chuyên gia, nếu như khoảng cách từ nhà đến chợ càng gần là càng có lợi vì giá trị thương mại của tài sản sẽ tăng mạnh theo thời gian. Xưa nay, nhà trong chợ, gần chợ, cách chợ từ vài chục đến vài trăm mét thậm chí là một vài km thường có giá rất cao vì tính tiện lợi.

Còn nếu lấy hạ tầng giao thông làm cột mốc để định cự ly đẹp, giá trị của dự án thì Bcons Green View đáp ứng tiêu chí vàng. Dự án nằm ngay cửa ngõ giữa Dĩ An và TP.HCM. Tính từ chân tường dự án ra đến quốc lộ 1K chưa đầy 100m. Tiếp đó, đường D1 kết nối Quốc lộ 1k vào đường vành đai 3 của TP.HCM ngay cạnh dự án đã được quy hoạch và thi công trong tương lai. Vì vậy, xét về giao thông vị trí dự án Bcons Green View tọa lạc rất thuận tiện.

Tọa lạc trong khu dân cư hiện hữu

Một yếu tố nữa để đánh giá về vị trí đắc giá của dự án Bcons Green View là khoảng cách với khu công nghiệp. Mặc dù, Dĩ An vốn là địa bàn có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất của tỉnh Bình Dương, nhưng vị trí dự án lại hiện diện trong khu dân cư hiện hữu đã được quy hoạch khoa học đảm bảo các yếu tố về môi trường sống an toàn.

Hơn thế nữa, cạnh dự án không xa là không gian hơn 600 ha mảng xanh của Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM với cây xanh và hệ thống hồ nước tự nhiên hiện hữu. Vậy cho nên, không chỉ yếu tố nhu cầu nhà ở lớn mà không gian sống nơi này cũng thoáng mát.

Nằm gần các tuyến giao thông lớn, di chuyển thuận lợi

Ngay trong khuông viên dự án, chủ đầu tư Bcons Green View cũng dành tỷ lệ lớn để làm các tiện ích phục vụ cho đời sống tin thần cho cư dân, với công viên cây xanh rộng, hồ bơi, sân thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, khu shophouse…. Tỷ lệ diện tích xây dựng của dự án chỉ chiếm 35% trong tổng diện tích 9.298m2, diện tích cây xanh, mặt nước đến 2.550m2 đảm bảo sự thông thoáng cho khu căn hộ.

Bên cạnh việc sở hữu hàng loạt ưu thế như vậy, các căn hộ Bcons Green View chỉ có giá 1,5 tỷ đồng (căn 2 phòng ngủ), đây là mức giá vừa trong khả năng tài chính của số đông người muốn mua nhà. Vì vậy, mức độ quan tâm đến dự án sẽ rất lớn, tính hấp dẫn của các căn hộ ở đây càng cao.

Thông tin dự án Bcons, liên hệ:

Công ty TNHH Địa ốc Gia Phúc

Hotline: 0909.296.565

Tấn Tài