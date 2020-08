Tiềm năng tự nhiên sẵn có cùng nhiều công trình giao thông trọng điểm đã giúp cho khu vực Bãi Dài (Cam Ranh) trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư trong nước.

Hạ tầng phát triển - “đòn bẩy” cho BĐS nghỉ dưỡng

Cam Ranh được đánh giá là thành phố trẻ năng động với những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dựa vào tiềm năng thiên nhiên sẵn có, thành phố biển xinh đẹp này còn được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, công trình giao thông trọng điểm.

Giữ vai trò cầu nối giữa hai vịnh biển Nha Trang và Cam Ranh, đại lộ Nguyễn Tất Thành là con đường huyết mạch được mở rộng hàng chục mét, rải nhựa đẹp, kéo dài về phía Bãi Dài - nơi được Tạp chí National Geographic (Mỹ) bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Đại lộ Nguyễn Tất Thành kết nối Cam Ranh và Nha Trang

Bên cạnh đó, nhà ga quốc tế chất lượng 4 sao Cam Ranh khai trương vào tháng 6/2018 là tiền đề để nhiều hãng bay trong và ngoài nước mở đường bay thẳng đến Cam Ranh, Khánh Hòa. Với sự đầu tư về hạ tầng, Cam Ranh trở thành nơi lý tưởng để phát triển thành một điểm đến nghỉ dưỡng mới.

Trong tương lai, tuyến cao tốc Phan Thiết - Nha Trang hay dự án cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Nha Trang - Cam Lâm được xây dựng và đi vào sử dụng cũng sẽ góp phần tạo thêm sự đồng bộ về hạ tầng giao thông giữa Cam Ranh với các đô thị du lịch, thúc đẩy sự phát triển của BĐS. Thị trường BĐS nơi đây được đánh giá tiềm năng bởi được quy hoạch bài bản từ hạ tầng đến các tiện ích để lên đô thị loại III.

Ocean Luxury Villa by Radisson Blu tạo sức hút với vị trí đẹp, kiến trúc độc đáo

Tọa lạc tại trung tâm bãi Dài, Ocean Luxury Villa by Radisson Blu sở hữu vị trí vàng, cách sân bay quốc tế Cam Ranh 5km và di chuyển dễ dàng vào thành phố biển Nha Trang nhờ đại lộ Nguyễn Tất Thành. Đây là dự án biệt thự nghỉ dưỡng được đầu tư bởi Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang và Eurowindow Holding là đơn vị phát triển dự án. Ocean Luxury Villa by Radisson Blu hưởng trọn sự ưu đãi về vị thế với bờ biển riêng trong một không gian biệt lập.

Ocean Luxury Villa by Radisson Blu tận hưởng trọn sự ưu đãi về vị thế với bờ biển riêng trong một không gian biệt lập

Sở hữu vị trí đắc địa cùng hệ thống tiện ích phong phú theo tiêu chuẩn 5 sao, Ocean Luxury Villa by Radisson Blu được đánh giá là “siêu phẩm” biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án liên tục thu hút nhà đầu tư khi ra mắt các sản phẩm Ocean Light Pearl - Ánh sáng đại dương và Freshwater Pearl - Giọt nước đại dương với vị trí đẹp và kiến trúc độc đáo

Với việc bố trí so le và có độ cao chênh lệch đến 3.5m, 100% các căn biệt tại đây đều có tầm nhìn trực diện ra biển. Đặc biệt, khi du khách đứng tại phòng ngủ hay ngồi thư giãn tại phòng khách của căn biệt thự đều có thể thu trọn bờ biển Bãi Dài nên thơ vào trong tầm mắt. Đây cũng là lí do giúp Ocean Luxury Villa by Radisson Blu được vinh danh tại Dot Property Vietnam Awards 2020 với hạng mục “Biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển cao cấp nhất Việt Nam 2020”.

100% các căn biệt tại đây đều có tầm nhìn trực diện ra biển

Đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu hàng đầu Thế giới Radisson Blu quản lý, vận hành biệt thự nghỉ dưỡng, Ocean Luxury Villa by Radisson Blu sở hữu hệ thống tiện ích cao cấp theo đúng tiêu chuẩn 5 sao nhưng vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Đó là nhà hàng Buffet Sunrise, nhà hàng Việt Nam Blu Lobster, Spa Blu Wellness với các liệu pháp đạt chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị, hôn lễ đường….

Theo các chuyên gia bất động sản, những ưu thế về vị trí địa lý cũng như chất lượng công trình và sự đẳng cấp của các dịch vụ là lý do Ocean Luxury Villa by Radisson Blu “lọt mắt xanh” của nhà đầu tư.

Lê Hương