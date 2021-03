Thời gian qua, mức độ đầu tư mạnh mẽ vào các công trình trọng điểm tại Long An đã tạo động lực lớn cho các đại đô thị xuất hiện, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển.

Đầu tư hạ tầng để tăng hấp lực

Với vị trí cửa ngõ TP.HCM, BĐS Long An hưởng lợi do gắn liền với xu thế giãn dân của TP.HCM cùng “động lực” huyện Bình Chánh chuẩn bị lên quận.

Tận dụng lợi thế vị trí cửa ngõ giao thương, những năm qua, Long An đã và đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), quy hoạch tỉnh trở thành vùng đa chức năng với cấu trúc không gian đô thị - công nghiệp bền vững. Theo đó, Long An luôn nằm trong những điểm đến và lựa chọn hàng đầu của người dân cũng như nhà đầu tư BĐS.

Theo các chuyên gia kinh tế, bước phát triển lên quận trong tương lai của Bình Chánh sẽ thúc đẩy kinh tế của khu vực. Trong lĩnh vực BĐS, những địa phương lân cận như Long An với quỹ đất còn rộng, giá mềm, không khí trong lành, di chuyển chưa đến 20 phút đến thành phố hứa hẹn tăng trưởng mạnh.

Đón đầu những chuyển động nâng cấp hành chính ở TP.HCM, là một đô thị vệ tinh thì Long An cũng đã có những bước chuẩn bị về hạ tầng. Thời gian tới, ngoài việc tích cực triển khai hàng loạt dự án giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ với Long An, tỉnh này sẽ tiên phong xây dựng đoạn đầu tiên của tuyến đường ven biển của Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường này dự kiến bắt đầu từ Long An, qua Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, sau đó vòng ven biển Tây đi tới Kiên Giang.

Ngoài đầu tư về hạ tầng giao thông thì hạ tầng xã hội, công nghiệp cũng được tỉnh chú trọng. Mới đây, Nhà máy điện Long An I & II có tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỉ USD được xây dựng tại vị trí Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á, thuộc Dự án Cảng Quốc tế Long An đang tạo ra động lực lớn cho sự phát triển của địa phương này.

Các công trình sẽ thúc đẩy kinh tế tỉnh Long An, mang lại bộ mặt mới đồng bộ, hiện đại hơn và có tính kết nối cao giữa các huyện vùng kinh tế trọng điểm với cảng quốc tế Long An và TP.HCM.

Mở lối cho BĐS

Với việc đẩy mạnh đô thị hóa và hạ tầng, Long An đang đón "sóng" đầu tư của nhiều ông lớn BĐS với hàng hoạt dự án ấn tượng. Điển hình là sự xuất hiện "đại đô thị vệ tinh" Waterpoint nằm ngay nút giao đường ĐT 830 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương của Tập đoàn Nam Long.

Nam Long đang chào bán hai phân khu Rivera 2 và Aquaria 2 với đa dạng các loại sản phẩm thuộc dòng Valora đáp ứng nhiều phân khúc gồm nhà phố vườn giá từ 3,3 tỷ đồng/căn, nhà phố thương mại, biệt thự song lập từ 5 tỷ đồng/căn, biệt thự đơn lập 8 tỷ đồng/căn, giao nhà thô. Mức giá này khá hấp dẫn so với vị trí và quy mô khu đô thị lên đến 355ha, được đầu tư đầy đủ tiện ích khép kín của Waterpoint nên không chỉ thu hút nhà đầu tư mà cả khách mua ở. So với các dự án tương tự ở Đồng Nai, Bình Dương, mặt bằng giá này cũng thấp hơn nhiều.

Thông tin này đã tác động mạnh mẽ đến thị trường BĐS. "Nóng" nhất là tại các khu vực giáp ranh Bình Chánh, Nhà Bè như Bến Lức, Cần Giuộc… Những ngày gần đây, các nhà đầu tư tìm đến tìm hiểu thông tin, giao dịch nhộn nhịp. Tại Bến Lức, các lô đất nền thuộc xã An Thạnh, nơi có hệ thống giao thông kết nối tốt với TP.HCM nhờ cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 1, đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt…, mức giá giao dịch đã tăng đáng kể so với cuối năm 2020.

Nhìn nhận tiềm năng của BĐS Long An, nhất là khu vực giáp ranh Bình Chánh, nhưng các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư nên nghiên cứu các dự án hoàn chỉnh pháp lý để bảo đảm an toàn. Tốt nhất nên chọn dự án của các tập đoàn lớn, uy tín và nhiều kinh nghiệm phát triển khu đô thị. Tránh tâm lý đầu tư theo đám đông vào các dự án bán trên giấy hoặc chậm triển khai hệ thống tiện ích sẽ ảnh hưởng tới giá trị và thanh khoản của sản phẩm.

Minh chứng rõ nhất là dự án Waterpoint đang tạo nên sức hút lớn cho nhà đầu tư khi đã hoàn chỉnh pháp lý. Thêm vào đó, chủ đầu tư Nam Long, TBS Group, Tân Hiệp (Việt Nam) và đối tác Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) đã bàn giao hai phân khu Rivera 1 và Aquaria 1 cho cư dân về sinh sống.

Hệ thống hạ tầng toàn dự án cũng đã cơ bản hoàn chỉnh trong khi một loạt tiện ích về giải trí, giáo dục, thương mại, cảnh quan cũng đã đưa vào khai thác. Vài năm tới, khi hoàn chỉnh toàn bộ, Waterpoint được ví như Phú Mỹ Hưng của Long An tọa lạc ngay bên sông Vàm Cỏ Đông.

Tấn Tài