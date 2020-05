Sau khi đại dịch Covid-19 được tạm khống chế, thị trường BĐS Hà Nội đã những có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng, nhất là phân khúc căn hộ cao cấp ở phía Tây Hà Nội.

Những tín hiệu “vui” của thị trường BĐS

Theo khảo sát của các đơn vị tư vấn, thị trường BĐS Hà Nội ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tình hình hoạt động trong quý giảm sút do ảnh hưởng của nghỉ lễ đầu quý I/2020 cũng như tác động từ việc giãn cách xã hội. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ cho phép các hoạt động, dịch vụ mở cửa trở lại, thị trường BĐS đã có những tín hiệu hồi phục.

Đặc biệt, dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển tại khu vực Mỹ Đình có những ghi nhận đáng kể trong giao dịch. Chủ đầu tư cũng liên tục tổ chức các sự kiện thăm quan nhà mẫu vào cuối tuần để thúc đẩy bán hàng ngoài các công cụ như online, telesale.

Lượng khách hàng tới tham quan sa bàn, nhà mẫu The Matrix One tăng lên từng ngày

Chia sẻ về vấn đề này, ông Dương Đức Hiển - Giám đốc Kinh doanh của MIKGroup cho biết, tác động của dịch Covid-19 dù ít hay nhiều đều khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề quan trong là doanh nghiệp phản ứng như thế nào cũng như làm sao để duy trì được hoạt động của mình. Mỗi doanh nghiệp đều có một phương án khác nhau, có doanh nghiệp “ngủ đông”, có doanh nghiệp gồng mình lên để chịu đựng hoặc chịu sức nén để bật dậy khi dịch đi qua. Phương án nào cũng cho thấy động lực để mỗi doanh nghiệp, doanh nhân bền bỉ hơn, vững chắc hơn và kiên cường hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, các sàn giao dịch bất động sản cũng đang lên kế hoạch để bắt tay, tái khởi động thị trường. Giám đốc một sàn bất động sản cho hay, từ đầu tháng 4/2020 đến nay, các nhân viên trong công ty anh không có một ngày nghỉ ngơi chính thức. Mọi người đều bận rộn lập kế hoạch chi tiết cho đợt bán hàng mới với nhiều tính năng, phương thức và cả những sản phẩm mới, đặc biệt là phân khúc hạng sang.

Hiện tại, dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, song tại Việt Nam mọi thứ đang tốt dần lên, hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại, trong đó bất động sản cũng có những hưởng lợi nhất định.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Bộ phận Tư vấn của Savills nhận định: “Chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự phục hồi nguồn cung mới trong giai đoạn nửa cuối năm tới cùng với sự thúc đẩy mạnh mẽ của các chủ đầu tư để đạt được mục tiêu doanh số”.

BĐS Mỹ Đình vẫn là tâm điểm

Trong gần 5 tháng đầu năm 2020, BĐS Mỹ Đình vẫn đang giữ vững vị trí đầu tiên trong các mối quan tâm của người dân khi tìm kiếm về bất động sản, trong đó nổi bật là các dự án như The Matrix One. Điều đó chứng tỏ tiềm lực phát triển của bất động sản khu vực Mỹ Đình còn rất lớn. Hơn nữa, thời điểm trong và sau dịch bệnh, giá bất động sản được giữ ở mức ổn định, hợp lý cùng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn.

Lí giải về việc BĐS Mỹ Định bứt phá nhanh chóng, nhiều chuyên gia cho hay, khu vực Mỹ Đình (phía Tây của Hà Nội) vốn là trung tâm hành chính - kinh tế - thể thao giải trí mới của Thủ đô. Từ 2-3 năm nay, khu vực này luôn được xem là một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản Hà Nội với nhiều dự án BĐS từ trung cấp đến cao cấp đặc biệt khi hệ thống cơ sở hạ tầng liên tục được đầu tư phát triển.

Phối cảnh mặt tiền dự án The Matrix One

Bên cạnh đó, giới nhà giàu tại Hà Nội đang có xu hướng tìm kiếm các dự án thật sự cao cấp, tọa lạc tại vị trí có hạ tầng giao thông tốt với hệ thống các tiện ích đa dạng như: trường học, bệnh viện và không gian sống xanh, sống tốt cho sức khỏe, thiết kế thông thoáng. Tiêu biểu trong số các dự án hạng sang tại Mỹ Đình hiện nay, The Matrix One nổi bật khi không những đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó mà còn sở hữu nhiều lợi thế độc tôn.

Nhờ thừa hưởng hạ tầng giao thông đồng bộ và phát triển mà cư dân The Matrix One dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố hay các quận huyện, tỉnh thành lân cận. Cùng với hệ thống tiện ích ngoại khu đầy đủ về y tế, giáo dục, vui chơi giải trí cận kề, dự án còn sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp ngay trong dự án gồm: cửa hàng thương mại, bể bơi, phòng gym, spa, trường học liên cấp quốc tế, tầng hầm đỗ xe hiện đại… mang tới cho những cư dân tương lai của The Matrix One một cuộc sống tiện nghi.

Đặc biệt, dự án còn sở hữu “lá phổi xanh” đặc biệt - khu công viên quy mô hơn 14ha nằm ngay đối diện dự án. Đây là lợi thế vượt trội giúp nâng cao giá trị căn hộ tại The Matrix One. Với tầm nhìn ôm trọn công viên hồ điều hòa, cư dân The Matrix One được hưởng đặc quyền vô cùng đẳng cấp không khác gì khu nghỉ dưỡng trong một không gian xanh tươi mát.

Theo chia sẻ từ các đại lý phân phối dự án, ngay sau đợt giãn cách xã hội, lượng khách hàng đến thăm quan và tìm hiểu dự án tăng vọt, mỗi ngày có khoảng gần 100 lượt khách tới trải nghiệm căn hộ mẫu. Số lượng này đang tăng lên mỗi ngày.

Được biết, để sở hữu căn hộ hạng sang The Matrix One với các điều kiện bàn giao chuẩn cao cấp mà không phải căn hộ nào cùng phân khúc cũng có được, ngay trong tháng 5/2020 khách hàng và nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn với giá chỉ từ 49 triệu đồng/m2.

Ngọc Minh