Những cặp vợ chồng thuộc thế hệ Millennials (sinh năm 1981-1996) đã tạo nên một trào lưu sống mới, với những yêu cầu về nhà ở khắt khe, mở đường cho một lối sống hiện đại, văn minh cùng nhiều giá trị tinh thần phong phú.

Những người trẻ tuổi ngày càng “khó tính” hơn khi lựa chọn căn hộ chung cư

Gia đình trẻ ngày càng “kén” căn hộ

Theo ghi nhận của Công ty DKRA Vietnam (chuyên tư vấn, báo cáo, phân tích thị trường bất động sản), trong 10 năm qua, tỷ lệ người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà đang tăng lên nhanh chóng, đạt mức 23%, cho thấy tiềm năng ngày càng lớn của nhóm đối tượng này.

Chính vì vậy, các dự án bất động sản dành cho gia đình trẻ đang được nhiều chủ đầu tư lớn quan tâm, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chung cư, nhà ở hiện đại, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu đa dạng của các khách hàng trẻ có phong cách sống hiện đại và nhiều thay đổi so với thế hệ trước.

Qua đó, bên cạnh các yếu tố liên quan đến vị trí thuận lợi, tiện ích đa dạng, các dự án chung cư mới còn phải đáp ứng được nhiều yếu tố như không gian sống chuẩn mực, tối giản mà tiện lợi, khoa học mà tiện dụng, giúp cách biệt khỏi những ồn ào, khói bụi, đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân giữa nhịp sống ngày càng hối hả.

“Tuy là người trẻ, mua nhà lần đầu nhưng yêu cầu của những khách hàng như chúng tôi cũng rất khắt khe và tinh tế. Nhiều người mong muốn ngôi nhà của mình phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu, thể hiện được cá tính. Vì vậy, bên cạnh thiết kế hiện đại, thông minh, chúng tôi còn dành nhiều quan tâm đến các tiện ích bên trong dự án.”, chị Hoàng Phương Linh, một khách hàng mua dự án tại The Terra - An Hưng của chủ đầu tư Văn Phú - Invest chia sẻ.

Văn Phú - Invest cũng là một trong những chủ đầu tư có các sản phẩm dành riêng cho khách hàng trẻ được giới quan sát đánh giá cao, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường. Nổi bật, có thể kể đến dòng sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung của Văn Phú - Invest gắn với thương hiệu The Terra.

Dự án The Terra - Hào Nam nằm tại con phố Hào Nam sầm uất

Dòng sản phẩm The Terra phản ánh rõ nhu cầu của người trẻ năng động, với việc sở hữu vị trí giao thông thuận tiện. Nếu The Terra - Hào Nam nằm ở trung tâm quận Đống Đa thì The Terra - An Hưng lại nằm trên trục đường Tố Hữu, đối diện là nhà chờ BRT An Hưng và cách trạm tàu điện trên không Cát Linh - Hà Đông chỉ vài phút đi bộ.

Sống chất lượng “từ trong ra ngoài”

Giới quan sát nhận định, bên cạnh giao thông thuận tiện, người trẻ đang ngày càng hướng nhiều hơn đến kiến trúc cảnh quan và môi trường sống bên trong và bên ngoài căn hộ.

Đồng quan điểm, chủ đầu tư Văn Phú - Invest cho biết: “Mỗi khu đất có một vị thế và một đặc điểm riêng biệt nên khâu nghiên cứu trước khi triển khai dự án được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Các kiến trúc sư phải tính toán kỹ lưỡng hướng đất, địa hình, hướng gió và ánh sáng, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cho căn hộ, đảm bảo tất cả các căn hộ trong dự án đều được đón sáng tự nhiên, tránh nắng nóng trực tiếp, đón gió mát, giúp mùa hạ bớt nóng và mùa đông bớt lạnh. Đây cũng là yếu tố được các gia đình trẻ quan tâm khi lựa chọn căn hộ tại thành phố.”

Một yếu tố quan trọng đối với các chung cư mới là việc tạo dựng không gian xanh nội khu. Phần lớn các chung cư nội đô gặp phải vấn đề quỹ đất hẹp, do đó, nhiều chủ đầu tư đã tìm ra giải pháp nhằm lồng ghép khéo léo hai yếu tố mộc và thủy bên trong lòng dự án.

Đơn cử, dự án The Terra - Hào Nam tuy nằm ở khu đất có diện tích khiêm tốn nhưng chủ đầu tư Văn Phú - Invest vẫn có thể gia tăng diện tích mảng xanh trong không gian thông qua việc phủ xanh mái nhà, tạo các khu vườn nhỏ theo chiều thẳng đứng và đường chéo, mang đến không gian sống mát lành, là một vùng vi khí hậu ôn hòa giữa trung tâm thành phố.

Dự án The Terra - An Hưng sở hữu hơn 30 tiện ích nội khu

TS Lê Bá Chí Nhân - Chuyên gia kinh tế, phân tích, chỉ ra rằng các dự án bất động sản được thị trường hấp thụ tốt là những dự án có khả năng tạo được chuỗi giá trị cộng hưởng, bên cạnh những căn hộ phải có không gian xung quanh và các dịch vụ đi kèm.

Đây cũng là một trong những lý do quan trọng giúp các sản phẩm đa dạng tiện ích được khách hàng đón nhận nhiều hơn. Đơn cử, dự án The Terra - An Hưng là một trong năm dự án xếp top đầu về tính thanh khoản trong những tháng cuối năm 2019, đầu 2020. Bởi dự án của chủ đầu tư Văn Phú - Invest này sở hữu hơn 30 tiện ích tích hợp.

Chia sẻ thêm từ ông Tô Như Toàn, Chủ tịch HĐQT Văn Phú - Invest cho biết: “Chúng tôi tập trung nghiên cứu tâm lý giới trẻ, từ đó xây dựng các khu vực tiện ích nội khu để đáp ứng nhu cầu của họ. Với lối sống hiện đại, người trẻ có nhu cầu giao lưu, gặp gỡ thường xuyên, đặc biệt vào ngày nghỉ. Bởi đó, tại các khu chung cư cao cấp cho giới trẻ như The Terra - An Hưng, chúng tôi đã tạo ra các không gian chung như không gian thảo luận, phòng đọc sách, karaoke miễn phí… để họ tụ tập, gặp gỡ.

Không những thế chúng tôi cũng đầu tư thêm không gian chơi game giải trí, không gian vui chơi cho trẻ em để các gia đình trẻ có thể thảnh thơi và có thêm cơ hội giao lưu với nhau. Hơn nữa, các không gian và dịch vụ trên được chủ đầu tư Văn Phú - Invest miễn phí hoàn toàn cho cư dân.”

Có thể thấy, với kinh nghiệm đầu tư và phát triển dự án gần 20 năm, Văn Phú - Invest đã có được sự nhạy bén cần thiết, thấu hiểu khách hàng, biết đón đầu xu hướng, từ đó tạo được dấu ấn đặc biệt trong từng công trình. Không chỉ làm thay đổi diện mạo thủ đô, mà mỗi sản phẩm của VPI được xem như một điểm sáng của thị trường, là tuyên ngôn sống mới của những người trẻ tuổi hiện đại, năng động, biết tận hưởng cuộc sống.

Lan Anh