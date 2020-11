Với việc lên đô thị loại II vào năm 2019 và phấn đấu đô thị loại I vào năm 2030, bất động sản TP Tân An (Long An) không ngừng thu hút giới đầu tư và đứng trước cơ hội tăng giá.

Tân An - Thành phố chiến lược

Tốc độ phát triển của TP Tân An diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng hơn 10 năm qua, từ thị xã nâng cấp lên thành phố (đô thị loại III) vào năm 2009, đến đô thị loại II năm 2019 và phấn đấu lên đô thị loại I năm 2030.

TP Tân An không chỉ là thủ phủ của tỉnh Long An mà còn là một trong những đô thị vệ tinh có vai trò chiến lược của TP.HCM. Dự báo đến năm 2030, dân số đô thị nơi đây từ 250.000 - 280.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 80 - 90%.

Ông Văn Ba ngụ tại TP Tân An cho biết: “Tân An giờ khác xưa nhiều lắm đó, những con đường không còn chật hẹp, mà giờ rộng rãi bằng phẳng đi an toàn nhiều. Có thể không bằng những thành phố lớn khác, nhưng TP Tân An có nét đẹp riêng của nó, có dòng sông Vàm Cỏ Tây chạy qua mang lại cảm giác êm đềm và đặc biệt con người đậm chất miền Tây ôn hòa dễ mến”.

TP Tân An với nét đẹp riêng vốn có

Được biết, TP Tân An sẽ tập trung toàn lực để sớm hoàn thành 3 công trình trọng điểm gồm: xây dựng kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến cống Vành đai; thực hiện hoàn thành Công viên phường 2 giai đoạn 2; hệ thống thoát nước chống ngập trong khu vực nội thành.

TP Tân An nằm giữa lưu vực hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây với một phần lớn Đồng Tháp Mười, cũng là lộ đường về miền Tây và ngược lại. Do đó, nơi đây có vai trò lớn trong việc kết nối giao thương giữa các vùng miền. Trước mục tiêu trở thành đô thị loại I trong giai đoạn 5 năm, đây là điểm thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực BĐS tại thị trường này.

Cơ hội có hạn cho các nhà đầu tư

TP Tân An hiện đang có mật độ dân cư khá đông, với quy mô 8.173,37ha, mật độ 2.470 người/km2. Đây là nơi có vị trí chiến lược liên kết chặt chẽ với đô thị hạt nhân vùng TP.HCM, sở hữu đầu mối giao thông đường thủy - bộ của vùng với tuyến đường QL1, tuyến tránh QL1 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua, là cửa ngõ miền Tây của vùng Đông Nam bộ.

Do đó, BĐS của TP Tân An sôi động từng ngày nhờ hệ thống ngân hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ và hệ thống trường học các cấp được xây dựng bài bản và đồng bộ. Ước tính, toàn thành phố có hơn 40 doanh nghiệp đang hoạt động với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Tuy nhiên, nơi đây đang thiếu vắng nhiều những khu đô thị hiện đại đáp ứng nhu cầu sống mới của người dân thành thị. Dạo quanh thành phố, chỉ có khoảng 4-5 dự án khu dân cư được triển khai và chỉ một vài trong số đó đáp ứng được một không gian sống tiêu chuẩn. Trong đó, khu đô thị La Villa Geen City nằm đối diện trung tâm hành chính tỉnh Long An được đánh giá là một trong những dự án đáng sở hữu hiện nay.

Khu đô thị La Villa Green City - nơi đáp ứng nhu cầu sống hiện đại tại TP Tân An

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án đã được xây dựng hoàn chỉnh với gần 800 căn biệt thự, nhà phố cùng tổ hợp tiện ích đã đi vào sử dụng như hồ bơi, sân thể thao, phòng gym, quảng trường nhạc nước, sân chơi trẻ em… Đặc biệt, KĐT cũng đã chào đón những cư dân về sinh sống.

La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển từ đầu năm 2019. Với vị thế đặc biệt, nơi đây không chỉ phù hợp để an cư mà còn thuận lợi cho cả việc kinh doanh.

Trong dịp cuối năm này, Trần Anh Group đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn cho người mua như: tặng sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng, chiết khấu đến 12% khi thanh toán nhanh và cơ hội nhận 01 xe ô tô Honda City trị giá 700 triệu đồng…

Thu Hằng