Với giao thông kết nối liền mạch, tiếp giáp với TP Thủ Đức, hạ tầng được đầu tư… Thuận An rất giàu tiềm năng trong phát triển các dự án nhà ở.

Lợi thế vị trí cửa ngõ, tiếp giáp TP Thủ Đức

Để khai thác lợi thế tiếp giáp với TP Thủ Đức, Thuận An sẽ đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và nhanh chóng cải tạo hạ tầng để kết nối đồng bộ vào hệ thống giao thông chung của khu vực. Ngay trong đề án quy hoạch, xây dựng đô thị Thuận An tầm nhìn năm 2030 của UBND tỉnh Bình Dương, đây sẽ là trung tâm dịch vụ lớn nhất của tỉnh.

Thuận An đã có hệ thống tiện ích phong phú (Ảnh: Minh Tú)

Để tiến tới cho mục tiêu Thuận An là trung tâm dịch vụ lớn nhất Bình Dương như kế hoạch trong năm 2021, UBND tỉnh Bình Dương dự kiến chi hơn 4.000 tỷ đồng phục vụ công tác mở rộng lộ giới Quốc lộ 13 lên 64m, đoạn từ cầu Vĩnh Bình tới giáp ranh TP Thủ Dầu Một. Như vậy, toàn bộ tuyến đường Quốc lộ 13 không chỉ là trục đường đẹp nhất của Bình Dương, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương mà còn khẳng định tầm quan trọng trong giao thương liên vùng.

Thuận An là địa chỉ quen thuộc với nhiều người đang làm việc tại TP.HCM. Mỗi ngày, anh Nguyễn Trung Thành vẫn di chuyển từ Thuận An đến TP.HCM làm việc. Anh cho biết, nhờ đường xá thuận lợi, thông thoáng nên thời gian di chuyển từ khu vực Thuận An, liền kề Thủ Đức, về khu trung tâm TP.HCM chỉ tầm 30 phút. Anh đánh giá, thời gian di chuyển này thậm chí còn nhanh hơn nhiều khu vực khác của TP.HCM vào nội đô. Hơn nữa, không gian sống ở Thuận An còn thừa hưởng bầu không khí của hệ thống sông Sài Gòn, nhờ vậy có không khí dễ chịu.

Anh Nguyễn Trung Thành chia sẻ: “Chính vì vậy, gia đình tôi chọn Thuận An để sinh sống, mặc dù nhà vẫn có một khu đất được gia đình chia phần ở quận Bình Tân (TP.HCM)”.

Giờ đây, nhiều người chọn không gian sống ưu tiên sự tiện nghi, thuận lợi về giao thông. Các chuyên gia BĐS đánh giá, khi sống tại khu vực sầm uất, đầy đủ tiện ích và vị trí liền kề TP. Thủ Đức như Thuận An, người dân gần như không phải đi đâu xa, mọi thứ đã có sẵn ngay trước mắt.

The Rivana hiện hữu ngay cửa ngõ TP.HCM

Hiện tại, Thuận An là địa phương sở hữu cơ sở hạ tầng và dịch vụ nổi trội ở Bình Dương với: 2 trung tâm thương mại, 3 bệnh viện quốc tế, hệ thống siêu thị, sân golf 27 lỗ và các KCN quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Toàn bộ tiện ích cao cấp của tỉnh Bình Dương nhằm đáp ứng nhu cầu: từ mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe đến thể thao… đang tập trung tại Thuận An như: Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện quốc tế Becamex, siêu thị Lotte Mart, AEON Mall Bình Dương, sân golf Sông Bé, trường học các cấp…

Với mục tiêu tiến tới là trung tâm dịch vụ lớn nhất của Bình Dương, tới đây, tại Thuận An sẽ còn xuất hiện thêm hàng loạt các tiện ích hiện đại, cao cấp khác.

The Rivana - “điểm sáng” ngay cửa ngõ TP.HCM

Dân số Thuận An hiện hơn 600.000 người, là khu vực có số dân đông nhất của tỉnh Bình Dương. Trên địa bàn hiện có 3 KCN lớn là: VSIP I, Việt Hương, Đồng An; và 2 cụm công nghiệp gồm: An Phú, An Thạnh đang hoạt động. Thuận An có hơn 2.000 doanh nghiệp và 30.000 hộ đang hoạt động kinh doanh. Vì vậy, địa phương này sẽ còn tiếp nhận lượng lớn dân nhập cư đến sinh sống và làm việc.

Không những vậy, Thuận An với vị trí sát bên TP.HCM và Thủ Dầu Một, cũng sẽ là nơi nhiều người đang làm việc tại 2 khu vực trên chọn để an cư.

Tiện ích nội khu cao cấp đem đến cuộc sống chất lượng cao

Trong năm 2020, một loạt tên tuổi trên thị trường BĐS đã “nhập cuộc” tại thị trường giáp ranh TP.HCM này. Trong các dự án khu căn hộ tại Thuận An, The Rivana được xem là một trong những “điểm sáng”.

The Rivana được đánh giá cao về vị trí. Dự án nằm ngay mặt tiền tuyến đại lộ Bình Dương - tuyến đường “huyết mạch” được xem là đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ sầm uất nhất của tỉnh. Vị trí The Rivana còn kề ngay TP Thủ Đức với tầm 5 phút di chuyển.

Là sản phẩm đầu tay của Công ty Đạt Phước, The Rivana được đơn vị chủ đầu tư, chăm chút tỉ mỉ. Đại diện chủ đầu tư cho biết, để đem đến cuộc sống tiện nghi cho cư dân tương lai, chủ đầu tư chú trọng trong công tác thiết kế với 100% căn hộ thông thoáng, có ban công, sân phơi riêng biệt. Cùng với đó, chủ đầu tư tận dụng tối đa không gian lộ thiên để đem đến 75% căn hộ view hướng sông và 25% căn hộ nhìn về đại lộ Bình Dương. Ngay trong nội khu, cư dân sẽ được cung cấp hệ thống 34 tiện ích cao cấp, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày.

Đại diện Đạt Phước chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là mang đến không gian sống hoàn mỹ, một tổ ấm đích thực bên sông Sài Gòn và hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp cho người dân. Vì vậy, The Rivana được đưa ra mức giá hợp lý để dự án sẽ là ngôi nhà phù hợp dành cho mọi gia đình tại cửa ngõ TP.HCM”.

Tấn Tài