Sở hữu lợi thế vốn có của dòng biệt thự đơn lập và biệt thự song lập, “compound villa” với điểm cộng về không gian riêng tư, biệt lập và an ninh đảm bảo luôn có sức hút trên thị trường.

Gu sống của giới thượng lưu

Chốn an cư đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo riêng tư, biệt lập đúng chuẩn sang trọn, kín kẽ - “quite luxury” - đang là một trong những gu sống được giới thượng lưu lựa chọn. Đó là lí do mô hình biệt thự biệt lập - compound villa - với hệ thống an ninh nghiêm ngặt luôn được “săn tìm” tại các thành phố lớn.

Không chỉ là tài sản giá trị, biệt thự biệt lập còn là sản phẩm “kén khách” bởi chủ nhân của dòng sản phẩm này thường có nguồn tài chính mạnh, có gu riêng và khắt khe trong lựa chọn không gian sống. Đối với họ, ngôi nhà không chỉ là nơi tận hưởng thời gian riêng với gia đình hay một sản phẩm tích lũy lâu dài mà còn thể hiện tính cá nhân và vị thế của bản thân trong cộng đồng đẳng cấp.

Tại TP.HCM, khi lượng người giàu không ngừng tăng lên trong những năm gần đây, nhu cầu về chốn an cư riêng tư với an ninh đảm bảo cũng ngày càng gia tăng khiến cơn sốt biệt thự biệt lập chưa bao giờ hạ nhiệt. Trong bối cảnh quỹ đất vàng nội đô ngày càng khan hiếm, những khu biệt thự biệt lập thuộc hàng “cực phẩm” thực sự hiếm có khó tìm. Bởi vậy thời gian gần đây, sự ra mắt của compound villa thuộc quần thể biệt thự cao cấp The Manhattan Glory - đại đô thị Vinhomes Grand Park đã nhận được rất nhiều chú ý.

The Manhattan Glory - riêng miền sống đẳng cấp

Kế thừa địa thế ven sông hiếm có của đại đô thị Vinhomes Grand Park, Compound villa The Manhattan Glory hứa hẹn đáp ứng chuẩn sống “quite luxury” của giới đại gia Sài thành.

Compound villa và biệt thự phiên bản giới hạn là 2 sản phẩm cao cấp thuộc The Manhattan Glory - quần thể thấp tầng cuối cùng của đại đô thị Vinhomes Grand Park

Xung quanh Compound villa The Manhattan Glory là đa dạng cảnh quan mặt nước, giúp gia tăng không gian sinh thái cũng như tính riêng tư, biệt lập của khu biệt thự. Đó là mặt nước tự nhiên đến từ nơi giao hoà của 2 dòng sông thành phố; hồ hoa sen, hoa súng lãng mạn và hồ cảnh quan thuộc đại công viên Grand Park 36ha.

Đây cũng là khu biệt thự duy nhất của Vinhomes Grand Park có 3 bốt an ninh với hàng rào barrier để kiểm soát mọi hoạt động ra vào. Cùng với đó sẽ là đội ngũ an ninh và camera giám sát 24/7 theo tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp đến từ Vinhomes, và đặc biệt là hệ thống an ninh, an toàn thông minh được áp dụng chung cho toàn đại đô thị với công nghệ tiên tiến như AI, IoT…

Với diện tích dao động từ 200-639m2, Compound villa The Manhattan Glory mang đến đa dạng lựa chọn cho gia chủ thoả sức sáng tạo thế giới của riêng mình

Riêng tư, biệt lập nhưng vẫn đủ đầy tiện ích, Compound villa The Manhattan Glory bao gồm công viên nghệ thuật Broadway và công viên Manhattan Riverside nằm ngay trong nội khu của những căn biệt thự. Tổ hợp sân chơi Color Block, đường dạo bộ sinh thái, vườn xích đu, sân chơi trẻ em, các không gian xanh và cảnh quan điểm nhấn… sẽ nối dài miền sống khác biệt và những tầm view mãn nhãn từ Compound villa The Manhattan Glory.

Đáng chú ý, với vị trí sở hữu 3 điểm kết nối giao thông huyết mạch, cư dân nơi đây có thể “một bước xuống phố” với các trục đại lộ mua sắm sầm uất; hệ thống tiện ích như bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, công viên thiên đường Tropical Malibu… và đường nối Nguyễn Xiển - Long Phước.

Compound villa The Manhattan Glory được “ưu ái” với các tiện ích nội khu hấp dẫn

Ngay từ khi ra mắt, Compound villa The Manhattan Glory gây sốt giới đầu tư cũng như người mua ở thực. Từ những lợi thế nổi trội, sản phẩm này đã góp phần đưa khu Đông TP.HCM trở thành thị trường BĐS sôi động bậc nhất nửa cuối năm 2020.

Thể hiện tiềm lực tài chính vững mạnh và khả năng dẫn dắt thị trường của chủ đầu tư uy tín, The Manhattan Glory tung ra chính sách hấp dẫn: cư dân tương lai sẽ chỉ cần chuẩn bị 20% giá trị biệt thự là có thể ký ngay hợp đồng mua bán. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ vay lên tới 80% và lãi suất 0% đến 36 tháng, trong đó có thể lên đến 24 tháng sau thời điểm nhận bàn giao biệt thự. The Manhattan Glory dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao từ tháng 5/2021.

Minh Tuấn