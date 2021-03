Sở hữu tầm view panorama ôm trọn thành phố qua kính Low-E trong suốt cùng thiết kế thông minh, hiện đại, căn hộ 2 phòng ngủ tại The Matrix One do MIKGroup phát triển, mang tới không gian sống lý tưởng, thu hút đông đảo khách hàng Thủ đô.