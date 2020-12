Sau Marriott International, Accor Hotels, sự xuất hiện của “ông lớn” quản lý chuỗi khách sạn toàn cầu Rosewood Hotel Group đã tạo bệ phóng, đưa Bãi Kem trở thành một trong những điểm du lịch nghỉ dưỡng, đầu tư BĐS cao cấp hấp dẫn bậc nhất Phú Quốc.

Quy tụ 3 “ông lớn” quản lý khách sạn toàn cầu

Theo báo cáo của công ty phân tích STR Global vài năm trước, các chuỗi khách sạn có thương hiệu đã được công nhận rộng rãi cung cấp tổng cộng 7,5 triệu phòng, trong đó một nửa được xếp vào nhóm sang trọng. Hàng đêm, số người lưu trú trong các khách sạn này nhiều bằng dân số của 1 quốc gia nhỏ. Đến nay, những con số này đã gia tăng chóng mặt.

Chuỗi khách sạn mang thương hiệu đó chính là do các tập đoàn quản lý khách sạn toàn cầu quản lý, như Marriott International, Hilton Worldwide, InterContinental Hotels Group (IHG), Accor Hotels… Các khách sạn này cũng luôn đứng trong top đầu mọi bảng xếp hạng khách sạn, resort đẳng cấp, sang trọng hay tốt nhất thế giới.

Rosewood Hotel Group vừa ghi danh vào bộ sưu tập những thương hiệu lớn tại Bãi Kem (Ảnh: Ngô Nhật Hoàng)

Bởi thế, dường như đã trở thành “mẫu số chung”, cứ ở đâu xuất hiện các thương hiệu quản lý khách sạn danh tiếng, thì ở đó du lịch có bệ phóng vững chắc để bứt phá. Bằng chứng là sự phát triển mạnh mẽ của các điểm đến nổi tiếng như Bali, Maldives, Phuket, Bahama, Monaco, Hawaii… luôn có sự song hành từ rất sớm của các “ông lớn” khách sạn toàn cầu.

Những thương hiệu này đảm bảo cho việc thiết lập dịch vụ khách sạn chuẩn 5 sao quốc tế, lôi kéo ngày càng nhiều du khách trong “tệp khách hàng thân thiết” trên toàn cầu. Tất nhiên, để thu hút những thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu, cần phải có hai yếu tố quan trọng, đó là triển vọng thị trường khách du lịch và đẳng cấp của khách sạn/khu nghỉ dưỡng tương xứng với yêu cầu khắt khe của họ.

Tại Việt Nam - thị trường du lịch tiềm năng top đầu châu Á, những thương hiệu khách sạn đình đám đã sớm có mặt. Mới đây, ngày 14/11/2020, “ông lớn” Rosewood Hotel Group “bắt tay” với tập đoàn phát triển du lịch, BĐS Sun Group để “đổ bộ” Nam Phú Quốc, quản lý và vận hành khu nghỉ dưỡng 5 sao New World Phu Quoc Resort (tên cũ là Sun Premier Kem Beach Resort) tại Bãi Kem.

Như vậy, Bãi Kem trở thành một trong những tổ hợp du lịch hiếm hoi do cùng một chủ đầu tư phát triển nhưng có tới 3 thương hiệu quản lý khách sạn danh giá cùng hiện diện. Đó là JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay do Marriott International quản lý, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay do Accor Hotels quản lý, và New World Phu Quoc Resort (tên cũ là Sun Premier Kem Beach Resort) do Rosewood Hotel Group quản lý vận hành, chính thức mở cửa đón khách ngay quý I/2021.

Du lịch Bãi Kem tăng tốc

Cách đây 5 năm, những ai đã từng đến Bãi Kem khó có thể hình dung bãi biển ngập rác, hoàn toàn không có dịch vụ du lịch này sẽ là nơi đặt dấu ấn của những tên tuổi khách sạn hàng đầu thế giới, là nơi mà những tỷ phú, doanh nhân, ngôi sao, chính trị gia nổi tiếng chọn làm kỳ nghỉ dài ngày, tổ chức những đám cưới triệu đô. Sự có mặt của “người khai mở” Sun Group với những công trình đẳng cấp đã tạo nên một Bãi Kem xứng danh “báu vật của trời”.

Quang cảnh New World Phu Quoc Resort (Ảnh: Ngô Nhật Hoàng)

Vốn là một dự án được Sun Group đầu tư, chăm chút đến từng chi tiết, New World Phu Quoc Resort được đội ngũ kiến trúc sư tài ba tỉ mỉ thiết kế nhằm tái hiện một khu nghỉ dưỡng phong cách “làng biển” độc đáo, vừa sang trọng lại vừa đậm hồn bản địa. Kết hợp với phong cách phục vụ 5 sao và khả năng thu hút khách hàng sang trọng sẵn có của Rosewood Hotel Group, lượng khách đến du lịch nghỉ dưỡng tại Bãi Kem sẽ tăng theo cấp số nhân, nối dài danh sách những khách hàng ruột, đến và trở lại nhiều lần.

Các thượng khách của New World Phu Quoc Resort sẽ được trải nghiệm những kỳ nghỉ thiên đường trong căn biệt thự riêng tư tuyệt đối, hài lòng với cung cách phục vụ chuẩn 5 sao quốc tế. Không chỉ được hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích của dự án như bể bơi tràn bờ ấn tượng, các club, phòng gym hiện đại…, thượng khách còn được trải nghiệm chuỗi dịch vụ hấp dẫn ở tổ hợp Bãi Kem. Đó là thế giới dịch vụ 360 độ sôi động suốt đêm ngày ở khu phố thương mại Shophouse Melodia, quảng trường âm nhạc 8500m2 rộng bậc nhất Phú Quốc - nơi tổ chức những sự kiện hội hè vui bất tận.

Biệt thự New World Phu Quoc Resort

Chủ nhân các villa New World Phu Quoc Resort hẳn sẽ tự hào khi sở hữu những biệt thự biển cuối cùng ở bãi tắm mỹ miều này. Không chỉ có “đặc quyền” tận hưởng những kỳ nghỉ trong căn villa 5 sao của chính mình, họ còn yên tâm khi tài sản đó được chăm chút, quản lý bởi tập đoàn quốc tế, và an nhàn hưởng lợi khi du lịch Bãi Kem bứt tốc, hàng triệu du khách trong và ngoài nước sẽ liên tục đổ về chỉ trong nay mai.

Nằm trong hệ sinh thái Nam đảo, các villa tuyệt tác ở Bãi Kem sẽ không ngừng được bồi đắp giá trị bởi chiến lược “thâm canh” nâng tầm điểm đến độc đáo của Sun Group. Theo thời gian, chuỗi công trình, dịch vụ mới liên tục được bổ sung để hút khách về Nam đảo, villa New World Phu Quoc Resort được kỳ vọng sáng đèn suốt bốn mùa, thu về dòng lợi nhuận thăng hoa và giá trị gia tăng BĐS nhanh chóng cho chủ nhân danh giá.

Doãn Phong