Dự án The Aston Luxury Residence bên vịnh Nha Trang hứa hẹn mang đến không gian sống đẳng cấp với cảnh quan độc đáo và “hệ sinh thái” tiện ích đặc quyền.

The Aston Luxury Residence là dự án tổ hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và giải trí độc đáo tại Nha Trang, được xây dựng trên quỹ đất rộng hơn 11.000m2 với tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng. Tọa lạc trên cung đường Trần Phú sầm uất bậc nhất của thành phố, dự án có quy mô gồm 3 block cao từ 24 - 27 tầng với tên gọi: The Sol, The Sea, The Sand và 1.341 căn hộ biển hạng sang.

Cảm hứng thiết kế từ vẻ đẹp thiên nhiên

Nha Trang - Khánh Hoà nổi tiếng với nguồn sản vật quý giá là trầm hương và các đảo yến. Những nét đặc trưng này đã trở thành nguồn cảm hứng để đội ngũ kiến trúc sư tạo thiết kế cảnh quan cho dự án The Aston Luxury Residence với tên gọi “rừng trầm - biển yến”.

Lựa chọn chủ đề này, chủ đầu tư vừa muốn tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp đặc sắc của thành phố biển Nha Trang, vừa thể hiện mong muốn giúp cư dân tương lai tận hưởng không gian sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày.

Theo đó, từng nét đặc sắc của “rừng trầm - biển yến” được khéo léo lồng ghép vào thiết kế của dự án. Mỗi khu vực đều mang dấu ấn riêng, song vẫn đảm bảo được yếu tố hài hòa, tạo nên một “bức tranh The Aston Luxury Residence” khác biệt.

Ở block The Sol, chủ đề xây dựng là “biển yến” với điểm nhấn là “sảnh yến” và “thác mặt trời”. Trong khi đó, block The Sea sẽ khiến người nhìn hình dung đến không gian thác yến, rừng mưa… Cuối cùng, block The Sand được xây dựng theo chủ đề chính là “rừng trầm” và “sảnh khói”, gợi nhắc đến hình ảnh khói trầm và vườn hương.

Không gian sống đẳng cấp, hài hòa cùng thiên nhiên

Với câu chuyện cảnh quan tiện ích “rừng trầm - biển yến” cùng tâm huyết của chủ đầu tư, The Aston Luxury Residence hứa hẹn đáp ứng kỳ vọng của giới thượng lưu về một không gian sống, nghỉ ngơi đẳng cấp, tiện nghi hoàn hảo nhưng vẫn có sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Đại diện chủ đầu tư - Tập đoàn Danh Khôi cho biết, để tạo nên thiết kế tối ưu nhất cho dự án, các yếu tố hướng về thiên nhiên, yếu tố xanh - sạch luôn được đặt lên hàng đầu. Điểm nhấn đặc biệt chính là phố đi bộ trên không 1.800m2 giúp cư dân cảm nhận được sự liên kết giữa các toà tháp và trải nghiệm toàn bộ không gian sống; cùng những mảng xanh như: vườn hương, vườn sương, thác mặt trời, vườn thiền… tạo nên một môi trường sống hòa cùng thiên nhiên.

Bên cạnh đó, “hệ sinh thái” đặc quyền tại dự án còn đem đến cho cư dân tương lai những trải nghiệm mới mẻ với các tiện ích như: hồ bơi vô cực, sky lounge thượng đỉnh, nhà hàng sang trọng, khu BBQ rộng lớn, vườn thiền thư thái, khu vui chơi trẻ em ngoài trời… Trong đó, nổi bật là trung tâm thương mại dịch vụ 12.000m2, tương lai sẽ trở thành điểm đến vui chơi, giải trí hấp dẫn của cộng đồng cư dân tại dự án nói riêng, cũng như người dân và du khách đến Nha Trang nói chung.

Trong thiết kế căn hộ, đội ngũ kiến trúc sư cũng đã tính toán kỹ lưỡng trong việc tối ưu công năng và hướng đến khai thác năng lượng thiên nhiên, giúp gia chủ có thể cảm nhận nắng gió chan hòa, sự ấm áp và không khí mát lành suốt bốn mùa.

Không những vậy, với lợi thế vị trí nằm ngay giao điểm giữa đường Trần Phú và Xóm Cồn, chủ nhân tương lai của căn hộ The Aston Luxury Residence còn tận hưởng “double view” kề sông - cận biển, tầm nhìn ôm trọn sông Cái yên bình và vịnh biển tuyệt mỹ. Dự án The Aston Luxury Residence không chỉ khẳng định vị thế thượng lưu, mà còn là nơi sống lý tưởng để cân bằng cuộc sống, sức khỏe.

Hệ sinh thái tiện ích cùng thiết kế tinh tế trong từng đường nét kiến trúc, không gian sống khoáng đạt thỏa mãn mọi nhu cầu về dịch vụ cao cấp ngay ngưỡng cửa nhà, The Aston Luxury Residence đang mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu “tấm vé” gia nhập cộng đồng tinh hoa bên vịnh biển tuyệt mỹ.

The Aston Luxury Residence là dự án được phát triển bởi Tập đoàn Danh Khôi và nhiều đối tác uy tín. Dự án này đã nhận được giải thưởng danh giá “Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất” tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021.

