Thiết kế hai phòng ngủ, diện tích từ 40-60 m2, giá tầm 1,5 tỷ đồng, không gian sống nhiều tiện ích, căn hộ Bcons Green View đáp ứng tiêu chí chọn nhà của các gia đình trẻ.

Giá căn hộ vừa tầm

Nếu tìm kiếm trong khu vực nội thành TP.HCM với số tiền 1,5 tỷ đồng giờ sẽ không mua được nhà. Gói gém lắm cũng phải có trong tay hơn 2 tỷ đồng, người mua nhà mới có thể tìm được một căn hộ cách trung tâm hơn 10km.

Thay vào đó, thời điểm này, người mua nhà chỉ cần chịu khó đi xa hơn 1 tí, ngay khu vực vùng ven Tp.HCM, dọc theo đường Quốc lộ 1K đoạn tiếp giáp liền với đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) vẫn mua được căn hộ rộng rãi, chi phí vừa khả năng.

Gần trục giao thông chính là vị trí an cư thuận lợi

Một trong những cơ hội lựa chọn được ở thời điểm này tại khu vực giáp ranh TP.HCM là tại khu căn hộ Bcons Green View do Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ Hiệp (thành viên của Bcons) đầu tư. Toàn bộ 916 căn hộ ở đây có hai phòng ngủ, đầy đủ ban công, sân phơi, phòng khách và phòng bếp. Đến 90% các căn hộ có đến hai nhà vệ sinh, thuận lợi cho cuộc sống gia đình sinh hoạt hàng ngày.

Đáp ứng cả về nhu cầu vật chất lẫn tinh thần

Các căn hộ thiết kế theo hướng hiện đại tối giản, trẻ trung, theo lối sống trong xu hướng đô thị công nghiệp với diện tích từ 40-60m2. Diện tích thiết kế này được giới chuyên môn đánh giá là đảm bảo không gian sinh hoạt của gia đình từ người độc thân, đến gia đình có 2 con nhỏ. Với thiết kế công năng sử dụng thông minh và bày trí nội thất tối giản theo xu hướng hiện nay sẽ giúp cho không gian căn hộ vẫn đảm bảo rộng rãi, thoáng mát.

Khu căn hộ Bcons Green View xây dựng trên khu đất 9.298,5 m2, với hai khối nhà cao từ 25-27 tầng, ngay trong khu dân cư hiện hữu, dự án cung ứng chỗ an cư cho khoảng 1.700 người. Bình Dương có lợi thế phát triển dựa trên sự lựa chọn những ưu việt của thị trường bất động sản TP.HCM, từ đó không gian sống cho người dân được chú trọng hơn hẳn. Trong các dự án nhà cao tầng, Bình Dương quy định mật độ dân số chỉ dưới 2000 dân/dự án.

Không gian sống phải tạo được sự tiện lợi và thoải mái cả về mặt tinh thần

Vì vậy, dù tổng khuôn viên gần 1ha nhưng diện tích xây dựng của Bcons Green View chỉ khoảng 35%, phần không gian còn lại là khu vực tiện ích và giao thông nội bộ. Quy hoạch đồng bộ giữa không gian căn hộ, tiện ích và cảnh quan nội khu giúp nâng cao tiêu chuẩn sống của cư dân, đáp ứng nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần.

Ngay trong khuôn viên dự án, hàng loạt tiện ích trang bị sẵn cho cư dân từ đường dạo bộ, công viên cây xanh, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng rộng, khu shophouse, sân thể thao, hồ bơi...

Giao thông tiện lợi xóa bỏ khoảng cách

Thực tế những căn hộ diện tích vừa phải với tầm giá phù hợp số đông người mua luôn có sức hút lớn và thanh khoản mạnh. Bài toán nhà ở cho người trẻ luôn là điều trăn trở của người làm công tác quản lý thị trường BĐS ở các đô thị lớn.

Tại Tp.HCM, điều này càng khó khăn hơn khi quỹ đất nội đô đã cạn kiệt và giá đất đã quá cao,… tất cả các yếu tố ấy cản trở cho mục tiêu tạo nguồn cung nhà ở vừa tầm với người trẻ tuổi, người có thu nhập trung bình tại đô thị.

Giá nhà đến nay đã tăng khá cao và bỏ xa với mức thu nhập bình quân của người dân thành phố. Mặt bằng giá cả và chi tiêu cho đời sống từ sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp, học hành của con cái cũng ngày càng cao hơn. Từ đó, nhiều gia đình trẻ hướng đến một căn hộ vừa khả năng để đảm bảo khả năng trả nợ nếu như phải vay thêm ngân hàng khi mua nhà, và vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống cho gia đình dung hòa được giữa các vấn đề từ dinh dưỡng, đời sống tinh thần, cũng như tích luỹ phòng thân cho gia đình.

Môi trường sống tốt khẳng định về chất lượng cuộc sống

Dù nằm trên địa phận Dĩ An Bình Dương, nhưng khoảng cách từ Bcons Green View vào trung tâm Tp.HCM chỉ tầm 30 phút di chuyển xe máy. Đường đi thông suốt, qua các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội. Vị trí dự án còn tọa lạc ngay khu vực thương mại sầm uất của Dĩ An, khi đối diện với trung tâm thương mại Big C, hệ thống cơ quan nhà nước, sân vận động, trường học các cấp.

Vậy nên những dự án căn hộ vừa khả năng tài chính như Bcons Green View sẽ là một lựa chọn tối ưu với những người có thu nhập vừa nhưng vẫn đáp ứng cho cuộc sống gia đình.

Thông tin dự án Bcons, liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt

Hotline: 0905.935.935

Tấn Tài