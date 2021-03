Ngày 27 và 28/3/2021, Grand Marina, Saigon đã ra mắt và nhận được sự đón nhận của nhiều nhà đầu tư Hong Kong tại hội thảo giới thiệu dự án độc quyền do Asia Bankers Club tổ chức tại khách sạn JW Marriott Hong Kong.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, những căn hộ hàng hiệu đầu tiên của Grand Marina đã được các khách hàng của câu lạc bộ Asia Bankers Club mua với mức giá khởi điểm là một triệu USD (khoảng 23,5 tỷ VND), tương đương với đơn giá là 18,000 USD/m2 (khoảng 423 triệu). Mức giá này cao hơn đáng kể so với mặt bằng căn hộ hạng sang tại TP.HCM với mức giá trung bình gần 7000 USD/m2 (theo Tiêu điểm thị trường BĐS 2020 của CBRE Việt Nam).

Tuy vậy, mức giá này tương đương với giá bán hiện tại của các dự án bất động sản hàng hiệu khác trong khu vực như The Residences at Mandarin Oriental ở Bangkok, hay The Residences at the St. Regis Singapore. Mặt khác, so với Hong Kong - một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất trên thế giới, mức giá này thấp hơn đáng kể so với đơn giá của phân khúc hạng sang tại đây, ước tính trung bình khoảng 46,800 USD/m2, theo Savills.

Sự xuất hiện của một mô hình bất động sản mới tại Việt Nam - bất động sản hàng hiệu trong đô thị, mặt bằng giá căn hộ hạng sang tại Việt Nam đã có sự nhảy vọt, bắt kịp với các nước trong khu vực. Với bảo chứng của thương hiệu toàn cầu, báo cáo Branded Residence năm 2020 của Savills thống kê “mức chênh lệch giá trung bình toàn thị trường của bất động sản hàng hiệu và bất động sản hạng sang không có thương hiệu là 31%”.

Theo tờ South China Morning Post giật tít lớn: “Việt Nam chào đón dự án Bất động sản hàng hiệu lớn nhất của Marriott khi giới đầu tư đặt cược lớn vào quốc gia Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng tuyệt vời này”. Theo đó, bài báo đưa tin Marriott International đang thực hiện bước đi đột phá vào lĩnh vực Bất động sản hàng hiệu của Việt Nam, mở đầu là Grand Marina.

Sự kiện ra mắt Grand Marina, Saigon tại Hong Kong là cột mốc đánh dấu việc Việt Nam đã “xuất khẩu” một mô hình sản phẩm mới - căn hộ hàng hiệu, bên cạnh các sản phẩm từ lâu đã được thế giới biết đến như gạo, cà phê. Sự xuất hiện của thương hiệu Marriott International trong phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam đã đặt thị trường bất động sản Việt Nam lên bản đồ thế giới và lọt vào tầm ngắm đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Bùi Huy