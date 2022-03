Dự án Charm Diamond mang tới cơ hội trải nghiệm căn hộ hai ban công thoáng đãng, tầm nhìn panorama đắt giá từ hệ thống kính sang trọng, và chuỗi tiện ích cao cấp.

Hiện thị trường Dĩ An có tới hơn 40.000 căn hộ, nhưng phần lớn đều là căn hộ trung cấp, với chỉ một ban công hay logia. Dự án Charm Diamond - toà tháp đẳng cấp tại Khu phức hợp Charm City tạo dấu ấn trên thị trường căn hộ cao cấp với căn hộ hai phòng ngủ có tới hai ban công tràn viền vô cực giúp gắn kết giữa thiên nhiên và con người. Ngoài ra, Chủ đầu tư còn mang đến không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp khách sạn, resort 5 sao ngay trong từng căn hộ.

Charm Diamond bắt kịp xu hướng thiết kế kết nối với thiên nhiên đang được ưa chuộng của thế giới. Lần đầu tiên ở Dĩ An, các cư dân sẽ được trải nghiệm căn hộ cao cấp với hai ban công tràn viền vô cực. Ban công chung phòng khách và ban công riêng tư ở phòng ngủ master thích hợp để ngắm cảnh, thưởng trà hay thiết kế khu vườn mini xanh tươi hoa cỏ, đem lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên.

Ảnh phối cảnh dự án

Các phòng đều sử dụng loại kính cường lực cao cấp xuyên suốt ôm trọn bề mặt căn phòng. Việc này đem lại tính thẩm mỹ, sang trọng, giúp tối ưu đón ánh sáng, gió tự nhiên và tầm nhìn thoáng đãng ra thành phố. Hiện nay, không nhiều dự án tại “đô thị thông minh” đầu tư mạnh tay cho việc làm “full” kính bởi chi phí đắt đỏ của vật liệu.

Không gian sinh hoạt thoáng đãng tại phòng khách đáp ứng nhu cầu của những gia đình có 2-4 thành viên. Thiết kế thông minh với không gian tối ưu diện tích và đa dạng công năng. Theo các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, Căn hộ hai phòng ngủ là loại hình căn hộ dễ dàng mua bán - cho thuê tại Dĩ An bởi sức cầu đông đảo, giá cho thuê tại Charm Diamond trong thời gian tới có thể lên đến 500 USD.

Ngoài ra, nội thất căn hộ được trang bị máy lạnh Multi âm trần, hệ thống bếp hiện đại cùng bàn đảo bếp/quầy bar tiện nghi. Thiết bị đến từ các thương hiệu lớn (Hafele, Onbita, Daikin, Panasonic, Malloca, Bosch…) làm tăng vẻ sang trọng cho ngôi nhà. “Ngoài các nội thất bàn giao, khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng 1 căn hộ Studio, quà tặng chăm sóc gia đình lên đến 600 triệu đồng; vàng và quà tặng tân gia…từ chủ đầu tư” - đại diện chủ đầu tư cho biết.

Ảnh phối cảnh dự án

Thiết kế phòng giặt sấy riêng, không ghép chung với hành lang ngoài hay ban công, giữ cho căn hộ hài hòa thẩm mỹ và sự tiện lợi. Cũng theo đại diện chủ đầu tư: “Mức giá trung bình 35 triệu/m2 cho một căn hộ cao cấp, hỗ trợ thanh toán chỉ 10% đợt đầu và 25% cho đến khi nhận nhà là phù hợp với nhiều người có tài chính vừa tầm”.

Đặc biệt, Charm Diamond là dự án tiên phong ở Bình Dương bàn giao bồn tắm nằm lắp đặt sẵn cho cư dân. Bồn tắm được thiết kế theo tiêu chuẩn resort với tầm nhìn ngắm trọn thành phố, mang đến nhiều khoảnh khắc thư giãn đúng nghĩa. Đại diện Charm Group chia sẻ: "Với kinh nghiệm phát triển các dự án nghỉ dưỡng, chúng tôi không chỉ kiến tạo nên một biểu tượng đáng sống tại Dĩ An, mà còn mang những tiện ích như tại resort vào dự án này để mang đến không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp, chất lượng và nhiều trải nghiệm cho cư dân".

Ảnh phối cảnh dự án

Với mong muốn đem lại không gian gần thiên nhiên, chủ đầu tư dành tới 5.000 m2 để xây dựng khuôn viên xanh mát. Hệ tiện ích thời thượng trên tầm nhìn panorama đắt giá gồm skybar, vườn dạo bộ trên không, nhà hàng, coffee,… Tiện ích chăm sóc sức khoẻ, tái tạo năng lượng từ hồ bơi điện phân muối khoáng, spa trị liệu, yoga & fitness…Chuỗi tiện ích giải trí và mua sắm được đáp ứng tại Vincom Plaza duy nhất Dĩ An nằm trong lòng dự án. Hiện tại, các tiện ích hiện hữu xung quanh khu vực đã được hình thành sau khi được chủ đầu tư bàn giao block Sapphire vào cuối năm 2021.

Đặc biệt, Tòa tháp Charm Diamond được quản lý vận hành bởi Tokyu PM với hơn 100 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản, đơn vị đã và đang vận hành hơn 84.000 căn hộ. Theo American Express International, với triết lý Omotenashi "sự hiếu khách" ngành dịch vụ khách hàng tại xứ sở mặt trời mọc là một trong những dịch vụ hàng đầu thế giới.

Ảnh phối cảnh dự án

Không những được chú ý bởi những giá trị, tiện ích khác biệt, dự án Charm Diamond được săn đón bởi vị trí tâm điểm của TP Dĩ An, ngã tư 550 sầm uất. Việc liền kề 2 KCN quan trọng của tỉnh Bình Dương là VSIP và Sóng Thần giúp dự án thu hút sự quan tâm của hàng ngàn chuyên gia nước ngoài. Cư dân tại đây dễ dàng kết nối với hệ thống giao thông cùng tiện ích ngoại khu đa dạng tại các thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Thủ Đức và nhanh chóng di chuyển tới trung tâm Tp.HCM trong 20 phút. Đặc biệt, việc cầu vượt ngã tư 550 được khởi công vào tháng 2/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022, đồng thời đường Vành đai 3 chính thức triển khai sẽ nâng tầm diện mạo của Dĩ An lên đô thị loại 1, thúc đẩy gia tăng giá trị BĐS khu vực trong tương lai.

Doãn Phong