Dự án căn hộ chăm sóc sức khoẻ The Peak Garden (quận 7, TP.HCM) giới hạn số căn hộ chỉ 900 căn trên nền đất rộng hơn 5ha để mọi thành viên trong gia đình đều tìm thấy tiện ích phù hợp với độ tuổi, nhu cầu.

Bài toán nan giải

Gia đình đa thế hệ sinh sống cùng nhau, sẽ giúp sức khỏe và tình thân luôn được bồi đắp qua những giây phút đầm ấm. Đặc biệt trong đại dịch, sau thời gian giãn cách dài, xu hướng nhà ở đa thế hệ càng trở nên thịnh hành, nhiều người cảm thấy trân quý hơn những phút giây được ở cạnh gia đình.

Ngay tại Mỹ, quốc gia đề cao sự tự do của mỗi cá nhân, thì số lượng nhà ở cho gia đình đa thế hệ đang gia tăng mạnh. Trong 10 năm từ 2011-2021, số lượng nhà ở đa thế hệ tại đây tăng gần 4 lần, từ 7% lên 26% theo Generations United. 57% số người được GU khảo sát nói Covid-19 là lý do chính thúc đẩy họ hội ngộ với gia đình dưới một mái nhà và 72% không có ý định sống riêng nữa.

Dù vậy, nhà ở cho gia đình đa thế hệ không phải một bài toán dễ có đáp số. Chị Minh Thu (quận 6, TP.HCM) kể gia đình chị vừa chuyển từ nhà phố lên căn hộ 3 phòng ngủ tại chung cư cao cấp ở quận 7, vì nhà phố trước đây có hẻm trước nhà chật hẹp không có không gian cho con trẻ vui chơi an toàn, đặc biệt hệ tiện ích cũng cách xa nhà, khó kết nối.

Theo một chuyên gia đô thị học, tại các thành phố lớn ở Việt Nam các gia đình thường sống cùng nhau trong những căn nhà phố. Tuy vậy, mô hình này không thể duy bền vững khi các gia đình bắt đầu có những đứa trẻ. Người trẻ luôn có xu hướng dọn ra riêng vì sự bức bối, ngột ngạt của những con hẻm nhỏ. Hạn chế về tính riêng tư, cũng như ít không gian vui chơi cho trẻ con khiến các gia đình mong muốn dọn vào căn hộ. Còn khi an cư trong những tòa tháp cao tầng thì người lớn tuổi thiếu không gian cộng đồng, thiếu các mối quan hệ xã hội, chuyên gia này nói.

The Peak Garden - Không gian sống chiều lòng đa thế hệ

Quyết tâm kiến tạo tổ ấm an tâm, an toàn cho gia đình đa thế hệ như chị Hồng Nga, Tập đoàn Hưng Lộc Phát - chủ đầu tư dự án The Peak Garden (quận 7, TP.HCM) đã ứng dụng hàng loạt thiết kế và tiện ích để phục vụ nhu cầu cho đa dạng lứa tuổi.

“Chúng tôi không đóng khung cư dân vào các chiếc hộp bê tông và gọi đó là căn hộ. The Peak Garden nói đúng hơn là một tổ hợp không gian sống hướng đến sức khỏe, trong đó căn hộ là thành tố quan trọng, theo cùng là các tiện ích quy mô như công viên, mặt nước nội khu rộng 1ha, vườn thiền trong lõi các tòa nhà, khu hồ bơi skyview, đường dạo bộ dọc mặt nước”, đại diện chủ đầu tư nói.

Đối với người trẻ - trụ cột chính của các gia đình, các căn hộ The Peak Garden mang lại không gian sống đậm chất “retreat” tách biệt so với môi trường bên ngoài. Chỉ cần bước chân đến cổng chào của khu căn hộ, cư dân như lạc vào một khu nghỉ dưỡng hạng sang với công viên Luna Park rộng 6.000m2 và hồ Thiên Đường rộng 3.000m2. Mọi căng thẳng trong công việc sẽ ngay lập tức tan biến khi trở về nhà. Những giấc ngủ của cư dân sẽ không bị làm phiền bởi âm thanh xe cộ, hay tiếng rao hàng rong.

Còn đối với các bậc cao niên, không gian của The Peak Garden sẽ giải quyết vấn đề về sự bức bối của các tòa nhà cao tầng. Mỗi chiều muộn hay sáng sớm, những cư dân lớn tuổi có thể sinh hoạt cùng nhau giữa hàng ngàn mét vuông diện tích cây xanh, mặt nước hoặc dạo bộ tại các tuyến đường nội bộ ngập cây xanh tại dự án.

Chủ đầu tư còn dành diện tích lớn trong tòa chung cư để phát triển tổ hợp vườn cảnh nhiệt đới và thác nước, giúp không khí tươi mát lưu thông khắp khu căn hộ. Đây cũng là không gian để ông bà có thể vừa chơi đùa cùng cháu, vừa ngắm nhìn cảnh quan xanh. Hít thở bầu không khí trong lành cũng là liệu pháp giúp các cư dân lớn tuổi gia tăng sức khỏe thể chất, tinh thần.

Đối với những cư dân nhí, The Peak Garden tạo ra không gian hoạt động đảm bảo sự phát triển đầy đủ về thể chất lẫn tinh thần. Tại đây, con trẻ có thể vui chơi thỏa thích tại vườn tuổi thơ, sân chơi trẻ em. Cùng các bạn học tập tại khu học nhóm, nâng cao sức khỏe với sân bóng rổ mini, khu leo núi trẻ em, hồ Jacuzzi trẻ nhỏ.

Ngay trong mỗi căn hộ, chủ đầu tư cũng bố trí hàng loạt các tiện ích giúp chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là các thành viên nhí. Nổi bật trong đó bao gồm hệ thống máy lọc không khí, đèn bàn khử trùng UV-C… Thêm vào đó, nguồn nước sử dụng trong mỗi căn hộ đều được lấy thông qua hệ thống lọc nước trung tâm tối ưu của toàn dự án.

Đối với những gia đình có tài chính mạnh, The Peak Garden còn mang đến dòng sản phẩm biệt thự trên không. 16 căn hộ duplex diện tích 120-180m2 ở các tầng chóp của tòa nhà là không gian sống lý tưởng cho các gia đình đông thành viên. Trong đó chủ đầu tư bố trí các không gian sinh hoạt kết nối gia đình hoàn hảo bao gồm phòng khách, bếp ăn, vườn cảnh quan, hồ bơi riêng.

“Với The Peak Garden, chúng tôi mong muốn thể hiện chiến lược lâu dài là đầu tư và vun đắp các giá trị lâu bền như sức khỏe, tình thân, biến ngôi nhà thành tổ ấm thay vì chỉ chăm chăm vào những số liệu kinh doanh, lợi nhuận”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Doãn Phong