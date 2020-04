Trong bối cảnh khó khăn hiện nay của thị trường bất động sản, những căn hộ vừa túi tiền của số đông, đáp ứng nhu cầu ở thực vẫn là mặt hàng thu hút khách mua.

4 tháng đầu năm 2020, người dân cả nước chung tay chống dịch Covid-19. Hiện Chính phủ đang đưa ra nhiều giải pháp để nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Thị trường bất động sản giờ đây đang trong giai đoạn chậm một nhịp để sắp xếp lại.

Nguồn cung trên thị trường bất động sản đang chậm hơn

Trong báo cáo đánh giá thị trường bất động sản quý 1/2020 được Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam công bố, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm cho nguồn cung mới và sức cầu chung trên thị trường bất động sản quý 1/2020 sụt giảm thấp kỷ lục so với các quý trước. Bên cạnh đà suy giảm của thị trường từ cuối năm 2019, diễn biến của thị trường trong 3 tháng đầu năm 2020 đã khiến cho tình hình thị trường bất động sản trở nên nghiêm trọng hơn. Nguồn cung mới của hầu hết các phân khúc, đặc biệt, phân khúc căn hộ, sản phẩm chủ đạo của thị trường bất động sản nhà ở đã suy giảm đến mức thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay. Theo khảo sát của DKRA Việt Nam, toàn thị trường TP.HCM có 7 dự án được mở bán trong quý 1/2020, cung ứng khoảng 1.547 căn hộ, giảm 70% nguồn cung so với quý trước và giảm 47% so với cùng kỳ năm 2019.

Khu Đông tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung mới lẫn lượng tiêu thụ tại thị trường TP.HCM. Về loại hình, căn hộ hạng B chiếm tỷ trọng lớn trong khi căn hộ hạng C vẫn khan hiếm. Mức giá sơ cấp từ chủ đầu tư đối với phân khúc hạng B dao động từ 32 - 40 triệu đồng/m2, đối với căn hộ hạng A từ 53 - 58 triệu đồng/m2. Tình hình khan hiếm nguồn cung căn hộ hạng C vẫn được DKRA Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong quý 2/2020. Điều này càng khiến cho mục tiêu an cư của nhiều người khó thực hiện.

Bcons Green View nằm trong số ít nguồn cung mới cho thị trường

Nhìn lại thị trường bất động sản ở phân khúc căn hộ vừa túi tiền của số đông trong 3 năm qua, có thể thấy nguồn cung phân khúc này đang cạn dần sản phẩm mới. Chỉ vài doanh nghiệp công bố sản phẩm giá 1,5 tỷ đồng còn lại nguồn cung đều giá cao. Vậy nên, những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu số đông người mua luôn là mặt hàng đắt khách. Điều này lý giải hơn 1.400 căn hộ mang thương hiệu Bcons đã được đặt mua chỉ trong vài tháng ra mắt thị trường.

Theo nhận định của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, căn hộ có giá vừa sức mua của số đông người mua nhà vẫn đang dẫn dắt thị trường, vai trò này luôn hiện hữu bất chấp thời gian, chu kỳ của thị trường.

Dự án Bcons Green View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp (công ty thành viên của Bcons) triển khai với 916 căn hộ có diện tích từ 40-60m2 với mức giá ước tầm 1,5 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ, ngay khu vực trên đường Quốc lộ 1K đối diện Big C Dĩ An (Bình Dương). Thông tin dự án Bcons, liên hệ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt Hotline: 0905.935.935

Tấn Tài