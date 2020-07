Là dự án văn phòng đầu tiên tại Hà Nội của CapitaLand, Capital Place được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa những tính năng, công năng mà khách hàng tại thủ đô vẫn đang tìm kiếm, trở thành địa chỉ vàng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tháp đôi Capital Place trên trục đường Liễu Giai (Ba Đình)

Đa dạng tiêu chuẩn đánh giá tòa nhà văn phòng

Theo chuyên gia từ công ty tư vấn bất động sản Colliers Việt Nam, hiện nay trên thế giới không có chuẩn chung trong việc phân loại A, B, C cho thị trường văn phòng cho thuê. Chuẩn mực này phụ thuộc vào điều kiện của thị trường bản địa, không có sự áp đặt đại trà. Ví dụ tại HongKong, tiêu chuẩn bãi đậu xe là không thể thiếu, nhưng tại thị trường Anh thì đây không phải là yếu tố quan trọng. Tại thị trường Australia, yếu tố môi trường được đặt lên cao, nhưng nhiều nước không đặt nặng vấn đề này. Còn Nhật Bản đặc biệt quan tâm chỉ số an toàn vượt trội so với khu vực châu Á. Những tiêu chuẩn này không bền vững theo thời gian mà sẽ thay đổi theo điều kiện cụ thể vào từng thời điểm tại từng thị trường riêng biệt.

Hiện nay, tại Việt Nam hệ thống các tiêu chuẩn văn phòng hạng A theo châu Âu - Mỹ gồm 22 tiêu chí đang được áp dụng phổ biến như: xây mới hoàn toàn và được thiết kế sang trọng, vị trí đắc địa khu trung tâm, quản lý chuyên nghiệp, vật liệu xây dựng chất lượng cao, chiều cao trần 2,7 m, cung cấp hệ thống sàn nâng, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh,…

Việc xác định hạng văn phòng cũng ảnh hưởng đến giá thuê. Giá cao ốc hạng A cao hơn hạng B 15-30% và cao hơn từ 30% trở lên so với hạng C. Những tòa cao ốc văn phòng cho thuê hạng A được đánh giá cao về độ tiện dụng cũng như chất lượng dịch vụ mà nó mang lại. Mặc dù giá thuê khá cao (từ 30 USD/ m2 trở lên) nhưng những tòa cao ốc này luôn đạt tỉ lệ lấp đầy lý tưởng từ 90 - 95%.

Capital Place đem đến những tiêu chuẩn mới cho văn phòng cho thuê

Capital Place là dự án văn phòng đầu tiên tại Hà Nội của CapitaLand - Tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á có trụ sở chính tại Singapore. Với kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản cao cấp tại 32 quốc gia trên thế giới, CapitaLand đã áp dụng những bộ quy chuẩn nghiêm ngặt của tập đoàn cho các công trình, đồng thời chú trọng vào các đặc tính bản địa để đáp ứng những nhu cầu cao nhất của từng thị trường.

Giữa trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội, Capital Place tọa lạc tại vị trí kim cương, trên trục đường Liễu Giai - Văn Cao, tiếp giáp với Đại sứ quán Nhật, Đại sứ quán Úc trong khu hành chính, thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Dự án sở hữu diện tích mặt sàn với bước cột lớn nhất, lên đến 1.200m2/sàn giúp tối ưu hóa không gian và tính hiệu quả trong việc thiết kế. Việc thuê diện tích sàn có không gian lớn trở nên dễ dàng khi khách hàng có thể lắp đặt thang bộ hoặc thang máy riêng để kết nối các sàn liền kề.

Thiết kế không cột giữa và khả năng “thông tầng” tại Capital Place giúp tối ưu không gian.

Hệ thống sàn nâng 15cm đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ. Chiều cao trần đạt 2,7m theo tiêu chuẩn của các tòa nhà hạng A. Tòa nhà sử dụng hệ kính low-E 2 lớp cách âm, cách nhiệt, giảm thiểu tối đa tia UV. 32 thang máy tốc độ cao 6m/ giây được lắp đặt tại 2 tòa tháp, phân bổ theo khu vực (zone) giúp tiết kiệm thời gian chờ cho khách hàng.

Trước thực trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, toàn bộ tòa nhà được trang bị hệ thống lọc không khí tổng với bộ lọc Merv 13 có khả năng lọc bụi mịn với kích thước siêu nhỏ đến 0,4 micromet giúp không khí trong văn phòng luôn trong lành, tươi mát. Theo CapitalLand, Capital Place cũng là tòa nhà đầu tiên tại Hà Nội xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Gold (chứng nhận tiêu chuẩn Mỹ cho công trình kiến trúc xanh) với không gian cây xanh lớn và nhiều đặc tính bền vững.

Ngoài ra, khách thuê tại đây còn được tận hưởng những tiện ích cao cấp như đại sảnh cao 9m, hệ thống an ninh đa lớp nhận diện khuôn mặt, phòng tắm riêng tại mỗi tầng, đường dạo cây xanh… và dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế đến từ The Sankei Building (Nhật Bản).

Không gian cây xanh và lối dạo ngoài trời theo phong cách Singapore.

Dự kiến đi vào hoạt động từ quý III/2020, đại diện CapitaLand Việt Nam cho biết: “Chúng tôi không chỉ xây dựng Capital Place là một dự án văn phòng hạng A quốc tế mà sẽ hiện thực hóa những tính năng, công năng mà khách hàng tại Hà Nội vẫn đang tìm kiếm, với mong muốn kiến tạo nơi đây trở thành địa chỉ vàng của sự thành công và phát triển cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.”

Lệ Thanh