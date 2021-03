Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) mang đến khu đô thị đẳng cấp, góp “luồng sinh khí” hiện đại cho thành phố trẻ Vị Thanh (Hậu Giang) giàu tiềm năng.

Tiềm năng của thành phố trẻ Vị Thanh

TP Vị Thanh là thủ phủ của Hậu Giang, nằm ngay trung tâm 2 tiểu vùng Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau, cách TP Cần Thơ khoảng 65km về phía Nam.

Dù có vị trí chiến lược, nhưng trước đây, Vị Thanh bị đánh giá chưa có “cú bật” đặc sắc. Tình hình kinh tế - xã hội địa phương gặp nhiều khó khăn, hệ thống giao thông hạ tầng còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Tỉnh lộ 61 nối Cái Tắc với Vị Thanh gập ghềnh, con phà Cái Tư sang Kiên Giang “ì ạch” trên sóng nước… là hình ảnh thường thấy.

Trải qua hơn trăm năm được khai mở, sở hữu vị thế đắt giá cửa ngõ phía Nam đô thị hạt nhân TP Cần Thơ, cùng với sự “để mắt” của nhiều doanh nghiệp BĐS… TP Vị Thanh nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung đang khởi sắc với tàu du lịch dập dìu trên kênh xáng Xà No, 2 bên bờ kênh là những dãy thương phố hiện đại, mang đến sự nhộn nhịp “trên bến, dưới thuyền”.

Những khu đô thị hiện đại góp phần tăng vẻ đẹp cho TP Vị Thanh

Năm 2019 được xem là một dấu mốc tốt đẹp của Hậu Giang khi có nhiều dự án BĐS lớn xuất hiện, làm sôi động thị trường địa ốc. Nhiều nhà đầu tư chú trọng phát triển các dự án lớn ở TP Vị Thanh - trung tâm hành chính tỉnh và xác định đây là vùng đất “vàng”, hội tụ nhiều tiềm năng phát triển.

Hiện có nhiều tập đoàn lớn đã và đang đầu tư nhiều dự án BĐS tại thành phố này như: Vingroup, DIC hay Cát Tường Group với dự án Khu đô thị Cát Tường Western Pearl quy mô đến 80ha tại Phường 5, TP Vị Thanh.

Các chuyên gia nhận định, những dự án này sẽ góp phần tạo cho TP Vị Thanh “bộ mặt” khang trang, giúp địa phương hoàn thành các tiêu chuẩn của một đô thị hiện đại. Trong đó, Cát Tường Western Pearl được đánh giá là khu đô thị giao thương sầm uất, hiện đại.

Kiến tạo khu đô thị hiện đại

Dự án Cát Tường Western Pearl do Cát Tường Group làm chủ đầu tư là khu đô thị hiện đại, đẳng cấp, tích hợp khách sạn tiêu chuẩn 3 - 5 sao với tầm nhìn “tam cận đắc lộc”.

Ngay trong khuôn viên dự án là hàng loạt tiện ích giải trí hấp dẫn như: công viên giải trí “Thế giới Kỳ diệu - The Wonderful” với phong cách kiến trúc cổ điển, công viên “Ánh sáng Kỳ quan Cổ đại - The Miracle”. Đây là công viên tái hiện 7 kỳ quan kiến trúc cổ đại nổi tiếng thế giới đầu tiên tại Việt Nam do tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập. Những “mảnh ghép” độc đáo này hứa hẹn thu hút lượng lớn du khách đến với Hậu Giang, góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh phát triển.

Cát Tường Western Pearl 2 thu hút lượng lớn du khách đến với Hậu Giang

Đặc biệt, dự án còn có khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc quy mô 1,6ha, sẽ là tổ hợp thương mại, giải trí đêm sầm uất bậc nhất tại TP. Vị Thanh. Nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động thú vị như: khu ẩm thực, thời trang, sân khấu ca nhạc, đường sách...

Ngoài những tiện ích hiện đại, Cát Tường Western Pearl còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương cũng như cư dân khu đô thị khi tổ chức nhiều chương trình văn hoá, giải trí hấp dẫn. Các chương trình tiêu biểu “đốn tim” nhiều khán giả như: sự kiện “Trung thu an lành - Trao nhau hạnh phúc” vào dịp Trung thu 2020, đại nhạc hội “Nhịp sống muôn màu” (Giáng sinh Đỏ yêu thương) tại Cát Tường Western Pearl 2 vào cuối 2020.

Đại diện Cát Tường Group chia sẻ: “Bằng tâm huyết và nỗ lực không ngừng, chúng tôi kỳ vọng không chỉ mang đến những dự án chất lượng mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Những sự kiện này cũng góp phần khẳng định triết lý: kinh doanh gắn liền với phụng sự xã hội của Cát Tường Group xuyên suốt 10 năm qua”.

Năm 2020, Cát Tường Western Pearl còn đoạt được nhiều giải thưởng lớn như: là dự án duy nhất khu vực ĐBSCL được công nhận là “Dự án đáng sống năm 2020” từ VCCI; “Dự án BĐS liền thổ tốt nhất Đông Nam Á 2020” tại giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2020.

Đại diện Cát Tường Group cũng cho biết thêm: “Hiện dự án đang mở bán những giỏ hàng cuối ở vùng trung tâm khu tứ giác thương mại Bến Thành Pearl (thuộc Cát Tường Western Pearl 2) với giá bán hợp lý chỉ từ 335 triệu đồng (35% giá trị sản phẩm), hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thời gian thanh toán linh hoạt. Khách hàng còn có cơ hội nhận các phần quà giá trị như: xe Honda SH, ghế massage Dr. Care, điện thoại Samsung, tủ lạnh thông minh Samsung... Đặc biệt, 100% sản phẩm có sổ đỏ riêng từng nền”.

Các chuyên gia nhận định, với những công trình tổ hợp đẳng cấp, Cát Tường Group đang khoác lên “chiếc áo mới” cho thành phố trẻ Vị Thanh.

