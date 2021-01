Dự án Charm City đang ngày một hoàn thiện, hứa hẹn trở thành nơi an cư lý tưởng cho các chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, các gia đình trẻ tại Dĩ An, Bình Dương.

Sáng 5/12/2020, đội ngũ phát triển Khu phức hợp căn hộ - thương mại - giải trí Charm City Bình Dương - Thành viên hệ sinh thái Bất động sản Charm Group đã cất nóc tòa tháp Charm Sapphire 31 tầng - tòa tháp đầu tiên của dự án sau hơn 12 tháng thi công.

Ban lãnh đạo Charm Group và nhà thầu thực hiện nghi lễ cất nóc tòa tháp Charm Sapphire.

3 tòa tháp Charm Sapphire, Charm Ruby và Charm Diamond cung cấp hơn 2.000 căn hộ 1PN - 3PN tại vị trí “kim cương” - tâm điểm kết nối hoàn hảo liên vùng TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai. Charm City Bình Dương còn là dự án tiên phong tại Dĩ An sở hữu ưu thế tiện ích nội khu vượt trội, tổ hợp hồ bơi liên hoàn có tổng quy mô 2.000m2 và TTTM Vincom Dĩ An đáp ứng đa dạng nhu cầu thiết yếu, giải trí và thư giãn của mọi thành viên trong gia đình, cùng mức giá cạnh tranh cho người dân có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư.

Với cam kết mang đến giải pháp an cư trọn vẹn, các căn hộ Charm City Bình Dương được lắp đặt hệ thống khóa cửa từ thông minh, đảm bảo an ninh an toàn chặt chẽ. Thiết kế hành lang hình chữ L với 4 đầu lấy gió tự nhiên giúp hành lang luôn thoáng mát.

Chủ đầu tư dự án cho biết, chú trọng từng chi tiết, tỉ mỉ trong hoàn thiện, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế đã tăng cường thẩm mỹ không gian sống, nâng cao giá trị bền vững theo thời gian bằng công tác ốp gạch trọn tường phòng vệ sinh, ứng dụng hệ khung trần nổi cao cấp Vĩnh Tường SmartLINE, bổ sung vòi sen nóng lạnh cho toàn bộ căn hộ, cùng nhiều hạng mục ngoài cam kết bàn giao trong hợp đồng.

Nhằm đảm bảo tiến độ và an toàn xây dựng, chủ đầu tư cũng đã áp dụng công nghệ thi công Gang form coffa nhôm hiện đại, tăng diện tích sử dụng để cư dân thuận tiện trong mọi sinh hoạt cá nhân, tối ưu hóa tuổi thọ và chất lượng công trình.

Theo chủ đầu tư dự án, ngày 18/1/2021 tới, Charm City Bình Dương sẽ ký kết hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng tòa tháp Charm Ruby với Công ty CP Xây dựng An Phong, một trong những nhà thầu xây dựng uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Song hành cùng những tên tuổi chất lượng trong ngành xây dựng và hoàn thiện, Charm Group đặt trọng tâm hàng đầu vào việc thiết lập các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng sống cho cộng đồng cư dân Charm City Bình Dương nói riêng và khách hàng hệ thống bất động sản Charm City và Charm Resort nói chung, minh chứng mạnh mẽ cho chiến lược phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản của Charm Group.

Sau khi đóng nắp hầm vào ngày 20/10/2020 (hình trên), Charm Ruby đã hoàn thành công tác đổ bê tông cột, lắp đặt cốt thép, cốt pha và ống chờ MEP cột vách dầm sàn tầng 05 đồng thời tiếp tục thi công sàn tầng 06 tính đến 30/12/2020.

Trong tương lai, cư dân Charm City Bình Dương sẽ được hưởng lợi khi hai cây cầu vượt tại ngã 6 An Phú và ngã tư 550 thuộc tuyến đường ĐT743 đi vào hoạt động. Dự án hứa hẹn trở thành nơi an cư lý tưởng cho các chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, các gia đình trẻ tại Dĩ An, Bình Dương.

Để biết thông tin chi tiết, truy cập website dự án www.charmcity.vn.

Tố Uyên