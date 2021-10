Đơn vị quản lý vận hành khu đô thị thường được ví như “bảo mẫu” đảm bảo chất lượng môi trường sống cho cư dân. Điều này đã tạo nên lợi thế khác biệt, giúp The Sakura (Vinhomes Smart City) “tạo sóng” thị trường BĐS phía tây Hà Nội.

“Mảnh ghép” quan trọng của một dự án đáng sống

Theo kết quả một cuộc khảo sát do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thực hiện và công bố, hơn 90% khách hàng cho rằng “uy tín chủ đầu tư” là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới quyết định mua nhà. Tỷ lệ này cho thấy sự thay đổi bước ngoặt trong tư duy chọn nhà của khách hàng so với quan điểm cố hữu trước đây là quan tâm đến mức giá.

Dù là mục đích an cư hay đầu tư thì những dự án được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín và được quản lý, vận hành chuyên nghiệp luôn mang lại lợi ích kép cho người mua.

Trước tiên, việc vận hành, quản lý sẽ quyết định đến chất lượng cuộc sống của cư dân. Cuộc sống đó có chất lượng, hạnh phúc hay không, có sạch sẽ, văn minh, an ninh, an toàn hay không chủ yếu phụ thuộc vào quản lý, vận hành.

Ngoài ra, quản lý, vận hành tốt cũng giúp đảm bảo tuổi thọ và chất lượng công trình, ngăn ngừa sự xuống cấp và xuống giá vì được bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên, bất kỳ sự cố nào phát sinh cũng được kịp thời khắc phục. Với những nhà đầu tư, đây chính là yếu tố “sống còn” đảm bảo tỷ suất sinh lời khi chuyển nhượng hoặc giá trị cho thuê cao trong tương lai.

Vinhomes tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 10 chủ đầu tư BĐS uy tín nhất Việt Nam năm 2021, theo đánh giá của Vietnam Report

“Chúng ta mua nhà không chỉ là mua cái hiện hữu mà là mua cái về sau đó nữa. Giá cả còn phụ thuộc vào dịch vụ vận hành. Đó cũng là lợi ích mà khách hàng được hưởng lợi”, TS. Sử Ngọc Khương - Giám đốc Bộ phận đầu tư Savills Việt Nam, phân tích.

The Sakura: Hưởng trọn lợi thế từ “bảo chứng vàng” Vinhomes

Mang “mã gen” vượt trội của các dự án Vinhomes, The Sakura - phân khu phong cách Nhật tại đại đô thị Vinhomes Smart City - vừa ra mắt đã tạo sóng thị trường khi được thừa hưởng trọn vẹn lợi thế vàng trong quản lý, vận hành. Đây là điều đã được chứng minh qua 27 khu đô thị đẳng cấp của Vinhomes với gần 300.000 cư dân trên cả nước.

Hệ thống công nghệ hiện đại cũng là yếu tố khiến The Sakura “ghi điểm” mạnh với khách hàng. Nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City, The Sakura thừa hưởng hệ thống an ninh, vận hành ứng dụng công nghệ 4.0 như camera an ninh đa lớp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, lập tức thông báo cho Ban quản lý tòa nhà khi phát hiện các đối tượng lạ mặt; thang máy tích hợp Face ID, tự động phân tầng và hiển thị số căn hộ....

Cảnh quan, tiện ích nội khu chuẩn Nhật được thiết kế công phu, chăm sóc, bảo trì tỉ mỉ, thường xuyên là lợi thế “kép” giúp gia tăng giá trị BĐS tại phân khu The Sakura

Đặc biệt, cơ sở hạ tầng tại Vinhomes Smart City nói chung và The Sakura nói riêng được bảo dưỡng thường xuyên nhằm hạn chế sự cố và đảm bảo an toàn cao cho cư dân. Các tiện ích công cộng như hồ bơi bốn mùa, thang máy, cửa ra vào hay hệ thống đường sá… cũng luôn có đội ngũ nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, đáp ứng chuẩn mực sống chất lượng cao của cư dân.

“Từ những hành động nhỏ như cách các nhân viên vận hành lau dọn từng ô cửa kính, chăm sóc từng gốc hoa, thảm cỏ hàng ngày đến sự niềm nở chào đón cư dân của nhân viên bảo vệ hay sự giải đáp, giải quyết mỗi khi cư dân có kiến nghị… Tất cả đã đủ thấy chất lượng vận hành hàng đầu của Vinhomes. Tôi từng sống tại vài khu đô thị nhưng chưa nơi nào làm được như vậy”, chị Nguyễn Vân Anh - cư dân Vinhomes Smart City chia sẻ.

Không chỉ tiên phong kiến tạo tiêu chuẩn sống đẳng cấp bậc nhất, Vinhomes còn “định nghĩa lại” khái niệm “tình làng nghĩa xóm” trong tại các đô thị hiện đại. Đó là khi những cư dân có cùng đam mê, sở thích được kết nối thông qua nền tảng ứng dụng thông minh, các tiện ích thể thao ngoài trời, các câu lạc bộ sở thích và những hoạt động cộng đồng đặc sắc.

Bên cạnh việc được chăm sóc với hệ thống quản lý vận hành nổi tiếng tận tâm của Vinhomes, cư dân The Sakura còn có thể tận hưởng một cuộc sống đầy hứng khởi với “resort ngay tại gia”.

Mang phong cách sống đậm chất xứ Phù Tang, The Sakura là phân khu duy nhất sở hữu bộ đôi vườn Nhật nội khu và công viên Nhật Bản quy mô 7,2ha. Bể bơi 4 mùa nội khu cùng với bể sục jacuzzi và phòng xông hơi sẽ mang đến cho các cư dân cuộc sống an nhiên, thư thái đậm chất Nhật giữa trung tâm sầm uất bậc nhất phía tây Thủ đô.

Nằm tại vị trí đắc địa nhất của “thành phố quốc tế” Vinhomes Smart City, hưởng trọn lợi thế từ chuẩn mực sống đẳng cấp, tiện nghi đủ đầy, The Sakura đang là dự án nóng bậc nhất thị trường BĐS phía tây Hà Nội và “ghi điểm” với những khách hàng ưa thích phong cách sống xứ sở Mặt trời mọc.

Minh Tuấn