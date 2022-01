Dấu ấn Văn Phú - Invest tại các dự án, đặc biệt dòng sản phẩm cao cấp chính ở không gian sống xanh, thiết kế thông minh, đa dạng tiện ích, phản ánh sự chuyên tâm trong từng công đoạn nghiên cứu và hình thành sản phẩm.

Dự án The Terra - An Hưng thuộc dòng sản phẩm cao cấp của Văn Phú - Invest

Hướng tới xây dựng công trình xanh

Trong bối cảnh quỹ đất tại các thành phố lớn như Hà Nội ngày càng hạn hẹp, việc phát triển và kiến tạo không gian sống thoáng đãng, xanh mát, đáp ứng các nhu cầu ngày càng khắt khe của cư dân đòi hỏi nhiều chủ đầu tư phải dồn tâm sức, thậm chí “hy sinh” một phần lợi nhuận. Văn Phú - Invest là một trong số đó.

Những dự án thuộc phân khúc cao cấp của chủ đầu tư này chú trọng tới môi trường trong lành, sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với thiên nhiên, mang đến cho cư dân một cuộc sống “nghỉ dưỡng tại gia”, đảm bảo an toàn sức khoẻ, nhất là khi các chỉ số ô nhiễm môi trường gia tăng và tình hình dịch bệnh có diễn biến ngày càng phức tạp.

Đơn cử như tại dự án The Terra - An Hưng, Văn Phú - Invest đã sử dụng phong phú các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, có khả năng chống lại các tác động của thời tiết, giúp tiết kiệm và tái tạo năng lượng tối đa cho toàn bộ công trình.

Nỗ lực và thành quả của Văn Phú - Invest đã được ghi nhận xứng đáng khi dự án The Terra - An Hưng đạt chứng nhận xanh EDGE (tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế - chứng nhận công trình xanh dành cho hơn 170 quốc gia), với hiệu quả năng lượng tiết kiệm ít nhất 24% và giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng vật liệu xây dựng tới 43%.

Bên cạnh việc sử dụng vật liệu xanh đạt chuẩn quốc tế, Văn Phú - Invest còn tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho thiết kế cảnh quan. Từng vườn cây, bồn hoa, tiểu cảnh được bố trí hợp lý và đan xen tại khu vực trong và ngoài tòa nhà theo mặt đứng, nằm ngang, đường chéo giúp điều hòa không khí, ánh sáng và tạo nên môi trường vi khí hậu trong lành.

Không gian trên mái tòa tháp The Terra - An Hưng được Văn Phú - Invest tích cực phủ xanh trước ngày bàn giao dự án

Ngoài ra, việc tạo khoảng cách nhất định giữa các tòa nhà cao tầng trong thiết kế của Văn Phú - Invest còn góp phần mở rộng góc nhìn từ bên trong căn hộ, thiết lập nhiều khoảng trống thông gió, đón sáng nhờ đó tất cả các phòng chính trong căn hộ đều có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên, là những thành tố quan trọng giúp gia tăng sức khoẻ cho cư dân.

Thiết kế thông minh, đa dạng tiện ích

Không chỉ mang đến một ngôi nhà để ở, mục tiêu lớn hơn của Văn Phú - Invest đó là kiến tạo một tổ ấm hạnh phúc, đáp ứng được tiêu chí khắt khe của nhóm khách hàng cao cấp. Thiết kế căn hộ tại dự án của Văn Phú - Invest đều dựa trên các yếu tố như đa dạng công năng, không có không gian chết, vừa có khu vực sinh hoạt chung lại vừa có không gian riêng cho từng thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, dù trong cùng một phân khúc cao cấp nhưng mỗi dự án của Văn Phú - Invest lại có thiết kế riêng biệt, không rập khuôn, giúp tận dụng tối đa lợi thế địa hình, khí hậu và đặc điểm kinh tế xã hội từng khu vực.

Đơn cử dự án The Terra - Hào Nam, sở hữu vị trí trung tâm tại mặt phố lớn, nên phần mặt trước dự án điểm nhấn là các căn shophouse với thiết kế mặt tiền rộng, trần cao thoáng, phong cách hiện đại, định hướng trở thành khu mua sắm sôi động trên mặt đường lớn Hào Nam - một trong những khu phố nhộn nhịp nội đô.

Dự án The Terra - Hào Nam nằm ở vị trí nội đô đông đúc

Trong khi đó tại The Terra - An Hưng, shophouse ở đây được thiết kế với không gian mở, kết nối linh hoạt giữa đường Tố Hữu và khu đô thị An Hưng. Với mặt tiền trên 6,5m, chiều cao 5 - 7 tầng và diện tích hợp lý, cư dân The Terra - An Hưng có thể lựa chọn linh hoạt các mẫu shophouse từ 65 - 138m2 tuỳ theo nhu cầu. Shophouse được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, sang trọng, đảm bảo tối đa mục đích sử dụng, vừa để ở, vừa có thể kinh doanh, hay cho thuê sinh lời…

Hệ thống tiện ích đa dạng, linh hoạt

Không chỉ nổi bật trong từng thiết kế, các dự án cao cấp của Văn Phú - Invest còn được đánh giá cao nhờ việc đầu tư và phát triển đa dạng tiện ích, hướng tới nhu cầu thực tế của khách hàng dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng.

Tiêu biểu, ở một khu đô thị mới, với cộng đồng cư dân trẻ tri thức như The Terra - An Hưng, ngoài những dịch vụ cơ bản như trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán cafe, phòng tập gym, yoga… Văn Phú - Invest còn mở rộng thêm nhiều tiện ích, giúp cư dân có được trải nghiệm mới mẻ như bể bơi bốn mùa, phòng sinh hoạt cộng đồng, thư viện công cộng, phòng karaoke gia đình hay cầu kính dạo bộ, ngắm cảnh trên tầng 33… tạo nên một không gian sinh hoạt, giải trí và nghỉ dưỡng trọn vẹn bên trong dự án.

Cầu kính trên tầng 33 tại dự án The Terra - An Hưng

Còn tại dự án The Terra - Hào Nam, nằm tại vị trí trung tâm, được thừa hưởng tối đa các tiện ích ngoại khu, Văn Phú - Invest sẽ chỉ tập trung phát triển các tiện ích cơ bản, đáp ứng nhu cầu sống của cư dân. Đồng thời, tận dụng tối đa mặt tiền rộng thoáng phía ngoài để phát triển các shophouse thành trung tâm mua sắm sôi động, mặt trong là nhà hàng, quán café xen kẽ với không gian xanh mát lành, tách biệt với những ồn ào, tạo nên một chốn bình yên giữa lòng phố thị.

“Văn Phú - Invest đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu từng dự án để đưa ra tiêu chuẩn riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân, cũng như phù hợp với từng khu vực, vị trí, phản ánh rõ nét sự chuyên tâm của chúng tôi cũng như khẳng định hướng phát triển bền vững, tiên phong mang đến chuỗi công trình chất lượng, thẩm mỹ, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị ngày một hiện đại hơn.”, đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

