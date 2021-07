Cam kết mua lại sản phẩm bằng 125% giá trị sau 3 năm, chiết khấu đến 7%, chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà… là những chính sách nổi bật trong tháng 7/2021 của dòng sản phẩm shoptel biển An Bàng tại dự án La Queenara.

Chính sách hấp dẫn

Đầu tháng 7/2021, chủ đầu tư dự án La Queenara Hội An đưa ra chính sách đặc biệt, đem đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư để sở hữu dòng sản phẩm nghỉ dưỡng tại bãi biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh 2011.

Đại diện Peakhomes - đơn vị phát triển dự án cho biết: “Không chỉ cam kết mua lại các căn shoptel 110m2 bằng 125% giá trị hợp đồng mua bán trước VAT sau 3 năm kể từ ngày nhận bàn giao nhà; khách hàng còn nhận được chiết khấu 4% khi áp dụng tiến độ thanh toán sớm bằng tiền tự có. Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu vay vốn được hỗ trợ lên đến 75% giá trị hợp đồng, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong 18 tháng”.

Dễ dàng trở thành chủ nhân tương lai của La Queenara với chính sách đặc biệt trong tháng 7 (Ảnh phối cảnh dự án)

Không những vậy, chủ đầu tư còn có chính sách chiết khấu 1% khi khách hàng có tài khoản tiền gửi (hoặc thanh toán từ 500 triệu đồng) tại một trong các ngân hàng: VietcomBank, Indovina, Vietinbank, VPBank; chiết khấu 1% cho mỗi căn khi khách hàng mua từ 3 đến 4 sản phẩm; chiết khấu 2% cho mỗi căn khi khách hàng mua từ 5 sản phẩm và chỉ phải thanh toán 10% bằng vốn tự có cho đến khi nhận nhà.

Đồng thời, tất cả các khách hàng đặt cọc giữ chỗ trong thời gian này cũng nhận được 1 cây vàng, thẻ tập Golf thời hạn 1 năm tại sân tập Golf của khu đô thị và miễn 2 năm phí quản lý vận hành.

La Queenara Hội An - “điểm sáng’ BĐS miền Trung

Nhận định về khác biệt của La Queenara so với các sản phẩm nghỉ dưỡng thông thường, đại diện Peakhomes cho biết: “Mô hình khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng và tiện ích phức hợp giúp dự án không phụ thuộc quá lớn vào du lịch. Ngay cả trong trường hợp thị trường này “đóng băng” vì lượng du khách giảm, La Queenara vẫn vận hành như một đô thị hiện đại, là nơi sinh sống lý tưởng của cư dân. Ở hướng ngược lại, khi du lịch phát triển, nơi đây lại trở thành “thỏi nam châm” hút du khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng, lưu trú. Đây là điều không phải sản phẩm BĐS ven biển nào cũng có được”.

Bên cạnh đó, dự án La Queenara còn được phát triển theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng dựa trên các yếu tố như: mật độ xây dựng dưới 30%, tỷ lệ cây xanh/người vượt 20 lần chuẩn quốc gia… Hệ sinh thái trên 200 tiện ích tại đây cũng được đánh giá là “điểm cộng” quan trọng, đáp ứng nhu cầu sinh sống, giải trí, thư giãn của cư dân, du khách trong tương lai. Các chuyên gia nhận định, La Queenara đã giải quyết bài toán “3 trong 1” là: đầu tư sinh lời, nghỉ dưỡng và an cư.

Mô hình và phong cách dự án La Queenara giàu tiềm năng mang lại lợi nhuận (Ảnh phối cảnh dự án)

Dự án La Queenara Hội An còn giàu lợi thế kết nối. Từ dự án, cư dân tương lai, du khách dễ dàng đến phố cổ Hội An chỉ trong 5 phút; trở về sân bay hoặc trung tâm TP. Đà Nẵng chỉ 25 phút; thuận tiện để kết nối tới các điểm du lịch nổi tiếng như: làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu, Cù Lao Chàm, Bà Nà Hills…

Anh Vũ Trí Cường - một nhà đầu tư lâu năm chia sẻ: “Hiện nay, giá của dự án còn hấp dẫn do ở giai đoạn đầu. Đồng thời, giá đất tại Quảng Nam, Đà Nẵng chưa “tăng nóng” như nhiều địa phương khác. Tôi đánh giá, tiềm năng khu vực này trong 2 đến 3 năm tới rất khả quan, do được hưởng lợi từ quy hoạch của địa phương, du lịch có thể hồi phục sau Covid-19 và cũng là thời điểm La Queenara Hội An dự kiến hoàn thiện để đi vào vận hành”.

Vị trí đắc địa, sản phẩm độc đáo… La Queenara đã gây ấn tượng mạnh mẽ với giới đầu tư địa ốc, dự án La Queenara dự kiến mở bán vào tháng 10/2021. Nhiều nhà đầu tư chia sẻ, họ dễ dàng nhìn ra cơ hội khai thác lợi nhuận tại khu vực này, khi Hội An luôn nằm trong top đầu các địa phương có mức tăng trưởng du lịch cao nhất cả nước (với khoảng 8 triệu lượt khách vào năm 2019).

Đơn vị phát triển dự án - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Peakhomes Hotline: 1900 099 914 Website: www.laqueenara.vn Đơn vị phân phối sản phẩm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam Công ty Cổ phần Bất động sản Highland Việt Nam

Ngọc Minh