Lượng giao dịch BĐS quý II/2021 tăng 18% so với quý I/2021 cho thấy thị trường vẫn có lực đẩy và tăng trưởng chiều sâu bất chấp dịch bệnh. Riêng tại TP.HCM, nguồn cầu đầu tư cuối năm tăng mạnh nhưng giỏ hàng vẫn chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Giao dịch thực có dấu hiệu tăng

BĐS bước vào mùa cuối năm, dù ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố dịch bệnh nhưng thị trường đang cho thấy các dấu hiệu phục hồi, thậm chí một số phân khúc vẫn có triển vọng tăng trưởng tốt. Theo nhiều chuyên gia, sở dĩ có sự phục hồi nhanh chóng là do “sức khoẻ” của các doanh nghiệp vẫn ổn định, tích cực “bám” thị trường, đẩy thanh khoản ngay cả trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Giao dịch BĐS quý II/2021 vẫn tăng đều đặn bất chấp dịch bệnh

Cộng hưởng cùng nhu cầu BĐS lớn, thị trường BĐS cho thấy tín hiệu khả quan. Số liệu tổng hợp từ Bộ và các Sở Xây dựng địa phương cho thấy, tổng bình quân lượng giao dịch BĐS thành công trong quý II/2021 tăng 18% so với quý trước và đạt khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2020.

Phát biểu tại một buổi tọa đàm mới đây, PGS.TS Trần Đình Thiên nhìn nhận, BĐS thường có xu hướng phát triển trở lại cùng với sự phục hồi của nền kinh tế. Việt Nam đã bước vào “bình thường mới”, số lượng giao dịch thực ở quý cuối năm nay đang có dấu hiệu tăng. Đây là thời điểm không chỉ các nhà phát triển muốn tung hàng đợt cuối năm mà người mua cũng tự tin hơn khi xuống tiền.

Mua được một BĐS đôi khi là mục tiêu của nhiều người trong Covid

Tuy nhiên, dù nhà đầu tư nôn nao, chủ đầu tư kỳ vọng nhưng nguồn cung thời điểm này vẫn khiêm tốn, số lượng dự án mở bán hiện chỉ “đếm trên đầu ngón tay”, trong khi nhu cầu có xu hướng tăng cao. Theo ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), có nhiều người phải “cất tiền” chờ Covid mới mua nhà. Mua được một BĐS đôi khi lại là mục tiêu của nhiều người trong Covid-19.

Ở khía cạnh đầu tư, các nhà đầu tư lý giải rằng, đổ tiền vào BĐS thời điểm này vì đơn giản BĐS là tài sản, phải biết “bắt đáy” hợp lý, tương lai nếu có trượt giá hay lạm phát, có tiền cũng không mua được sản phẩm vừa tay nên cần dồn lực mua liền.

The Beverly - tâm điểm mới của thị trường phía Nam

Trong số những dự án hiếm hoi đang rục rịch chuẩn bị giới thiệu, The Beverly - dự án cao tầng cao cấp nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) được giới đầu tư trông ngóng.

Theo chủ đầu tư Vinhomes, The Beverly sở hữu vị trí đẹp nhất đại đô thị, được ví như “Hollywood trong lòng thành phố đại công viên”, kết nối trực tiếp vào đường Long Phước, nối dài tới cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đây cũng là phân khu cao tầng hiếm hoi sát cạnh đại công viên Grand Park 36ha, mang tới cho cư dân dải công viên ngay trước nhà.

Là phân khu nâng cấp, hoàn thiện nhất của Vinhomes Grand Park nên The Beverly còn sở hữu kiến trục sang trọng, độc đáo lấy cảm hứng từ Tropical resort. Thiết kế mặt ngoài của toà nhà sử dụng màu gỗ tự nhiên thêm phần gần gũi, tinh tế. Không gian sảnh và các khu vực sinh hoạt chung, thang máy… được thiết kế tỉ mỉ như khách sạn cao cấp.

Với kiến trúc mỗi toà tháp là hình chữ Z, số lượng căn và tầng ít đồng nghĩa chất lượng sống sẽ được nâng tầm. Trong mỗi căn hộ, diện tích dành cho cửa sổ, không gian thoáng được mở rộng tối đa, mang đến tầm nhìn “triệu đô”.

Các căn hộ The Beverly hướng thẳng tầm nhìn mênh mông ra đại công viên quy mô hàng đầu Đông Nam Á với những biểu tượng độc đáo như Công viên Ánh sáng lấy cảm hứng từ Gardens By The Bay (Singapore). Cùng với tầm nhìn 360 độ hướng ra sông Đồng Nai thơ mộng, phân khu sở hữu chất sống nghỉ dưỡng đặc quyền “siêu” hiếm.

Dành nhiều tâm sức đầu tư cho The Beverly, Vinhomes tạo ra những điểm nhấn độc đáo như 2 công viên nội khu được thiết kế nhiều lớp và cao độ khác nhau, tái hiện kiến trúc đồi đặc trưng của Beverly Hills. Trong đó, công viên The Resort ngập tràn hơi thở đại dương với hồ bơi nước mặn, bãi cát nhân tạo, suối sương mù… Công viên The Star lại đậm chất hưởng thụ với chuỗi tiện ích chỉ có tại đây: hồ bơi 3 lớp tầm nhìn công viên 36ha, quầy bar dưới nước, đại lộ danh vọng, vườn nhiệt đới, khu thể dục dưới nước.

Cuộc sống nghỉ dưỡng, chất sống đỉnh cao càng thêm hoàn thiện khi The Beverly còn nằm sát cạnh Vincom Mega Mall và Đại lộ Manhattan sầm uất, cho nhịp sống thời thượng đậm chất trong từng bước chân.

Sự ra mắt của The Beverly - sản phẩm căn hộ cao cấp nhất Vinhomes Grand Park vào thời điểm này được kỳ vọng “giải tỏa cơn khát” đầu tư khi nhu cầu lớn nhưng sản phẩm lại đang thiếu hụt. Dòng chảy vốn được khơi thông cũng sẽ thúc đẩy sự hồi phục nhanh chóng của các phân khúc BĐS. Bên cạnh đó, với một sản phẩm được Vinhomes dốc sức đầu tư, hướng đến phong cách sống như resort, đầy đủ tiện nghi, The Beverly hứa hẹn phá vỡ những kỷ lục bán hàng đã từng thiết lập tại Vinhomes Grand Park.

