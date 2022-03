Đô thị tiện ích, không gian xanh… đang ngày một xuất hiện càng nhiều trên thị trường BĐS. Tuy nhiên để kiến tạo đủ “chất và thật” lại không dễ, người mua vẫn tìm kiếm và lựa chọn những sản phẩm thực tế chứ không phải trên bản vẽ.

Đảo chiều xu hướng vì Covid

Trước đây, BĐS còn trong thời kỳ “nhất vị, nhì giá”, môi trường sống không được nhiều người mua nhà quan tâm. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh xuất hiện - người ta nhắc nhiều đến di chứng hậu Covid đã khiến thị trường “rẽ sóng”, quan niệm nhà là nơi nghỉ dưỡng - hưởng thụ đã trở thành xu hướng chủ đạo. Trong đó, nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS), các nhà khoa học cho biết không gian xanh có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh lý tâm thần lên đến 55%.

95% khách hàng tham gia khảo sát của sàn giao dịch Batdongsan.com.vn cũng mong muốn được sống trong không gian xanh, thông thoáng tự nhiên, tiện ích dịch vụ đa dạng, khép kín, môi trường lành mạnh.

Anh Quang Thành (Q.4), một trong những người tham gia khảo sát cho hay, hiện căn nhà ống trong hẻm của anh đã khá chật chội, không đủ không gian cho 4 người.

“Bên trong bức bối, bên ngoài cuối tuần thỉnh thoảng ồn ào vì karaoke, muốn có chỗ thư giản, nghỉ xả hơi cuối tuần chỉ có đi du lịch, chưa kể an ninh, anh toàn cứ phải lo nơm nớp nên tôi đang tính tìm nơi sống mới”, anh Thành kể.

Những đô thị với không gian xanh đích thực được khách hàng tìm kiếm và lựa chọn

Nắm bắt rất nhanh nhu cầu, các chủ đầu tư chào bán ra thị trường nhiều sản phẩm được giới thiệu hướng tới mảnh xanh, các dự án sinh thái, theo nhiều phong cách để thu hút khách mua. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng: để kiến tạo mảng xanh không chỉ “nói là làm được” mà cần rất nhiều nguồn lực.

“Chủ đầu tư trước hết phải có quỹ đất rộng rãi mới phát triển tiện ích như trường học, bệnh viện, siêu thị… hay mảng xanh theo phong cách tới nơi tới chốn được, cần cả các chiến lược về quy hoạch, thiết kế để hài hoà, phù hợp với số đông. Tóm lại cần có tiềm lực và có tâm để làm ra sản phẩm thật và chất”, ông Đỗ Đức Hoàng, Giám đốc sàn giao dịch P.L (TP.Thủ Đức) nhìn nhận.

Tiện ích thực tế là bảo chứng với người mua

Những con số như: hơn 2 năm triển khai thần tốc, hơn 20.000 sản phẩm đã được tiêu thụ, là minh chứng cho giá trị của Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức). Chiến lược độc đáo: cảnh quan đi trước, tiện ích theo sau đã thuyết phục số đông người mua ở thực.

“Nói gì thì nói, mua nhà với tiện ích, cảnh quan, hạ tầng mà tôi được đi xem trực tiếp, cảm nhận từng cái cây, bãi cỏ, hồ nước, hướng gió nó sẽ thực tế và an tâm khi lựa chọn hơn khi mua nhà “trên giấy”, chị Hồng An, cư dân Vinhomes Grand Park nói.

Hệ sinh thái, cảnh quan all-in-one của Vinhomes Grand Park

Những Đại công viên 36ha, vườn cây Ánh sáng khổng lồ, hồ trung tâm, bãi cỏ trung tâm, đường dạo bãi cát gần 1km… cùng hàng ngàn hạng mục lớn, nhỏ khác chính là “bảo chứng” để người mua sẵn sàng lựa chọn Vinhomes Grand Park.

Nhờ hưởng lợi trọn vẹn hệ sinh thái cảnh quan, tiện ích nói trên, dự án The Beverly ngay khi ra mắt đã liên tục tạo sóng thị trường.

Cụ thể, The Beverly sở hữu tầm nhìn triệu đô hoàn hảo khi đứng sát cạnh công viên 36 ha. Từ ban công, hiên nhà, một mặt cư dân có thể thưởng lãm nét đẹp phóng khoáng của sông Đồng Nai hay không khí thượng lưu từ The Manhattan, The Manhattan Glory hay bến du thuyền. Một bên thu trọn vẻ đẹp sinh động của công viên lớn bậc nhất Đông Nam Á trong tầm mắt. Tầm nhìn panorama lý tưởng, phóng khoáng mang đến không gian nghỉ dưỡng xa hoa, đắt giá - niềm tự hào đặc quyền chỉ dành riêng cho chủ nhân The Beverly.

The Beverly hưởng trọn 200++ tiện ích sống sang chất Mỹ

Không những vậy, The Beverly sở hữu hai công viên nội khu đẹp nhất dự án tái hiện đồi Beverly độc đáo, đồng thời tọa lạc ngay lõi trung tâm Vinhomes Grand Park, sát cạnh trung tâm thương mại Vicom Mega Mall lớn nhất miền nam giúp cư dân sẵn sàng chạm bước sống sang, liền kề ga Vinbus kết nối thuận tiện tới trung tâm thành phố.

Đặc biệt, dự án The Beverly còn tạo ra những dấu ấn đẳng cấp riêng biệt thông qua hơn 200 tiện ích đa lớp hoành tráng theo tiêu chuẩn 5 sao như vườn suối sương mù, bể bơi giật cấp 3 tầng, quầy bar dưới nước, đại lộ danh vọng… bên cạnh hàng ngàn tiện ích trong đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Chắt lọc “tinh hoa” của “đại đô thị đáng sống” bậc nhất thành phố, không ngạc nhiên The Beverly là lựa chọn xứng tầm về môi trường sống nghỉ dưỡng đẳng cấp dành cho người dân TP.HCM.

Thế Định